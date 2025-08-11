Sau suất công chiếu họp báo, Pretty Crazy (Tên tiếng Việt: Em Xinh Tinh Quái) đang khiến giới chuyên môn tại Hàn Quốc xôn xao. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những tác phẩm giải trí vừa độc đáo vừa chỉn chu nhất năm 2025, thậm chí đặt kỳ vọng phim sẽ phá luôn kỷ lục phòng vé mà Exit - bom tấn trước đó của Yoona.

Không chỉ được khen về chất lượng, Pretty Crazy còn đang ghi dấu ấn trên đường đua đặt vé trước. Ngay trong ngày 10/8, phim đã chính thức vượt qua lượng vé bán trong ngày của Zombie Cưng Của Ba - tác phẩm từng lập kỷ lục đạt 1 triệu vé nhanh nhất tại Hàn Quốc trong năm 2025. Với đà này, việc Pretty Crazy sớm chạm mốc triệu vé và trở thành “chiến mã” mở màn phòng vé mùa thu là điều hoàn toàn khả thi.

Bình luận của khán giả do Naver ghi nhận:

- Một bộ phim vừa có cá tính riêng, vừa độc đáo nhưng vẫn chạm đến cảm xúc chung của mọi người.

- Mong rằng thật nhiều khán giả sẽ xem và tìm thấy sự an ủi.

- Một tác phẩm sáng tạo thực thụ, thứ mà điện ảnh Hàn bây giờ rất hiếm. Xem xong có cảm giác như vừa được thưởng thức một bộ phim đúng nghĩa.

- Cười xong khóc luôn. Thấy áy náy vì ban đầu không đặt nhiều kỳ vọng, đúng là viên ngọc quý lâu lắm mới xuất hiện.

- Đạo diễn Lee Sang Geun vẫn giữ được phong cách làm phim ấm áp, dễ chạm tim người xem.

Phim đang vượt mặt cả Zombie Cưng Của Ba - bom tấn cán mốc 1 triệu vé nhanh nhất tại Hàn năm nay

Pretty Crazy xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười của Gil Gu (Ahn Bo Hyun) - một chàng trai trẻ thất nghiệp, sống cuộc đời nhàm chán sau khi nghỉ việc. Một ngày nọ, anh nhận công việc làm thêm kỳ lạ: trở thành “bảo mẫu” bất đắc dĩ cho Sun Ji (Yoona), cô gái ban ngày hiền lành nhưng cứ đúng 2 giờ sáng lại biến thành một “ma nữ” hung dữ.

Hai hình ảnh trái ngược của Yoona trong phim

Trong trailer, Yoona khiến khán giả choáng ngợp với màn hóa thân “2 trong 1”: Sun Ji ban ngày dịu dàng, mơ ước du học Pháp và làm quản lý tiệm bánh; Sun Ji ban đêm lại bị ác quỷ chiếm hữu, hành xử khó lường với loạt khoảnh khắc vừa kỳ quặc vừa đáng sợ. Tạo hình của cô với váy đỏ rực, mái tóc xoăn bồng bềnh và lối trang điểm đậm sắc nét giúp nhân vật vừa quyến rũ vừa “tinh quái” đúng nghĩa tên phim. Xem phim, giới chuyên môn Hàn đánh giá đây là vai diễn “điên” nhất sự nghiệp của Yoona. Cô thử nghiệm nhiều cách thay đổi tông giọng, biểu cảm, tiếng cười để khắc họa trọn vẹn sự bùng nổ và bất ổn của Sun Ji. Vốn đã là visual quốc dân của Hàn Quốc, nữ thần SNSD lần này không chỉ khiến khán giả mê mẩn vì nhan sắc “thở thôi cũng đẹp tràn màn hình” mà còn chinh phục bằng diễn xuất biến hóa, đủ khiến người xem vừa bật cười vừa rưng rưng.

Khán giả lần đầu tiên được thấy một Yoona "điên" cỡ này

Với tiếng vang từ dàn cast, sự mát tay của đạo diễn Lee Sang Geun và hiệu ứng truyền miệng tích cực, Pretty Crazy đang hội tụ đủ yếu tố để trở thành cú hit lớn nhất mùa thu 2025, thậm chí có thể là dấu mốc mới trong sự nghiệp phim ảnh của Yoona.