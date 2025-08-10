Mới đây, Our Golden Days đã chính thức lên sóng và ngay lập tức vươn lên trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất ngày thứ Bảy (9/8/2025). Tác phẩm này ghi nhận rating lên tới 13,6% với 2,568 triệu khán giả theo dõi - theo thống kê từ Nielsen Korean.

Jung Il Woo nên duyên cùng Jung In Sun.

Nội dung phim Our Golden Days xoay quanh câu chuyện của 3 nhân vật chính bao gồm Lee Ji Hyeok, Ji Eun Oh và Park Sung Jae. Nhân vật Lee Ji Hyeok là một người đàn ông tài giỏi, thành công trong cả công việc lẫn tình yêu. Anh luôn trông hào nhoáng, nhưng sau khi trải qua những biến cố lớn trong đời, anh hiểu được giá trị thực sự của cuộc sống là gì.

Ji Eun Oh là nữ chính của phim. Cô là người luôn lạc quan, vui vẻ và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Ji Eun Oh hiện là nhà thiết kế nội thất kiêm quản lý tại một quán cafe. Cô từng dành tình cảm cho Lee Ji Hyeok nhưng không được đáp lại. Dù vậy, Ji Eun Oh vẫn không bỏ Lee Ji Hyeok mà đi.

Bộ ba nhân vật chính trong phim Our Golden Days.

Park Seong Jae là bạn thân của Lee Ji Hyeok, người xuất thân từ một gia đình tài phiệt. Dẫu vậy, ẩn sau cuộc sống vạn người mơ ước là một tâm hồn cô đơn, trống trải. Cũng vì thế, anh luôn có cảm giác gắn bó với gia đình Lee Ji Hyeok. Dẫu vậy, Park Seong Jae phải trải qua cuộc đấu tranh nội tâm giữa tình bạn và tình yêu.

Đảm nhận vai Lee Ji Hyeok là mỹ nam nổi tiếng Jung Il Woo. Suốt 19 năm hoạt động trong làng giải trí, anh luôn nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung, cực kỳ điển trai. Jung Il Woo được đông đảo khán giả yêu thích qua các bộ phim như Tiệm Mì Mỹ Nam, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Cầu Vồng Hoàng Kim, Lọ Lem Và Bốn Chàng Hiệp Sĩ... nhưng nổi bật nhất vẫn phải kể đến Gia Đình Là Số 1. Bên cạnh đó, những ngày này Jung Il Woo đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Việt khi xuất hiện ở bộ phim điện ảnh Mang Mẹ Đi Bỏ.

Jung Il Woo là gương mặt được nhiều khán giả Việt yêu mến.

Trong khi đó, đảm nhận vai Ji Eun Oh là Jung In Sun. Cô sở hữu ngoại hình sáng rất xinh đẹp, lại từng được đánh giá cao về năng khiếu diễn xuất khi góp mặt ở tác phẩm kinh điển Nàng Dae Jang Geum hồi còn bé. Thế nhưng đến khi trưởng thành, cô lại không hoạt động nghệ thuật một cách quá sôi nổi. Chính vì vậy, sự nghiệp của cô có phần khá trầm lắng. Dù vậy với nhân vật Ji Eun Oh, đây hứa hẹn sẽ là vai diễn đáng nhớ của Jung In Sung.

Vai Park Seong Jae do diễn viên Yoon Hyun Min. So với 2 người bạn diễn của mình, Yoon Hyun Min có phần kém tiếng hơn. Dù thế, anh hứa hẹn sẽ được công chúng biết đến nhiều hơn nhờ Our Golden Days.