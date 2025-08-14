Phim Hàn hay quá trời mà flop không tiếng gió: Cặp chính đẹp ngất ngây, xem 10 tập một ngày vẫn thấy thiếu

Trong vũ trụ phim Hàn, thể loại chữa lành luôn có sức hút đặc biệt và Tựa Như Tình Đầu là một tác phẩm như thế. Câu chuyện phim xoay quanh cặp mẹ con đơn thân Lee Ji An - Lee Hyo Ri và cặp bố con đơn thân Ryu Jeong Seok - Ryu Bo Hyeon.

Tựa Như Tình Đầu là một bộ phim đáng xem ở màn ảnh Hàn hiện tại.

Lee Ji An là một người phụ nữ kiên cường, không bao giờ ngại khó, ngại khổ. Cô hiện là quản lý tại một công trường xây dựng. Lee Ji An có một cô con gái học trường y tên Lee Hyo Ri. Đối với Lee Ji An, con gái chính là niệm tự hào lớn nhất của cuộc đời cô. Dẫu vậy, cuộc sống của hai mẹ con thay đổi khi Lee Hyo Ri thôi học.

Hay tin con gái "nổi loạn", Lee Ji An đã phát sốc. Chưa kịp bình tĩnh lại, cô phát hiện con gái đang đi biển nên tức tốc đuổi theo. Tại một ngôi làng ven biển, cô gặp lại mối tình đầu của mình là Ryu Jeong Seok. Đáng nói hơn, sau quãng thời gian tiếp xúc thì Lee Hyo Ri và Ryu Bo Hyeon cũng nảy sinh tình cảm.

Cho những ai chưa biết, Tựa Như Tình Đầu là bộ phim được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Yoo Je Won. Đây là người đứng sau thành công của những Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em, Chào Mẹ Tạm Biệt hay Điệu Cha Cha Cha Làng Biển.

Hai vai bố mẹ do cặp đôi diễn viên gạo cội Yeom Jung Ah - Park Hae Joon thể hiện, những người tạo được tiếng vang trong năm 2025 với The Defects và Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Trong khi đó, hai vai người con do các diễn viên trẻ Choi Yun Ji - Kim Min Kyu đảm nhận. Cả hai đều được khen sở hữu visual ấn tượng, hơn nữa trông cũng rất đẹp đôi ở những khung hình chung.

Chú thích ảnh

Lên sóng từ ngày 4/8, đến nay Tựa Như Tình Đầu chưa tạo được tiếng vang quá lớn trên mạng xã hội. Dẫu vậy, nhiều khán giả đang theo dõi phim đã để lại những phản hồi rất tích cực.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nam chính, nữ chính đẹp ghê.

- Coi cũng cuốn nha, 10 điểm.

- Nữ chính xinh thật chứ, da trắng bóc với nhìn là muốn che chở luôn.

- Vừa xem kết phim The Defects xong là qua phim này. Co Jung Ah diễn đỉnh quá, huhu.

- Em cảm động quá cả nhà mình ơi.

- Nhả 10 tập/ngày cũng được phim ơi, huhu. Hay quá trời quá đất.

- Chu choa nó hay kinh.

Thu Phong