Vì một câu nói mà nữ sinh Nhật quyết tâm giảm từ 70kg xuống 45kg gây sốt mạng: 3 bí quyết giảm cân được dân mạng thử và khen hiệu quả

Gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện giảm cân đầy cảm hứng của một nữ sinh Nhật Bản tên Nako. Cô chia sẻ hình ảnh so sánh trước và sau khi giảm cân, khiến nhiều người kinh ngạc khi thấy cô từ hơn 70kg giảm xuống chỉ còn 45kg, ngoại hình và thần thái thay đổi như hai con người khác nhau.

Điều đáng chú ý là động lực giảm cân của cô lại bắt đầu chỉ từ một câu nói của bạn bè: "Nếu cậu gầy đi chắc sẽ giống nữ diễn viên Tsuchiya Tao đấy!".

Chính câu nói tưởng chừng đùa vui này đã khiến Nako quyết tâm thay đổi bản thân. Sau 5 năm kiên trì, cô không chỉ giảm thành công 25kg mà còn từ một nữ sinh bình thường trở thành á hậu cuộc thi sắc đẹp, thu hút hơn 25 triệu lượt xem trên mạng.

Từ cô gái mũm mĩm trở thành mỹ nhân thanh tú

Nako chia sẻ trên mạng xã hội rằng khi còn học trung học, cân nặng của cô từng vượt 70kg. Khuôn mặt và vóc dáng đều khá tròn trịa. Dù các đường nét gương mặt vốn khá xinh xắn, nhưng tổng thể vẫn tạo cảm giác mũm mĩm.

Sau khi nghe câu nói của bạn, cô bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, hình thành thói quen tập luyện và chăm sóc cơ thể. Ngoài ra, cô còn kết hợp massage mặt và điều chỉnh lối sống.

Sau khoảng 5 năm kiên trì, Nako giảm xuống còn 45kg. Ngoại hình và khí chất thay đổi rõ rệt. Khi những bức ảnh so sánh trước - sau được đăng tải, nhiều cư dân mạng thốt lên rằng "trông như hai người hoàn toàn khác nhau".

Sau khi giảm cân, cuộc sống thay đổi hoàn toàn

Ngoại hình thay đổi cũng mang đến bước ngoặt lớn cho cuộc đời Nako.

Trong thời gian học tại Đại học Tsukuba, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và giành ngôi quán quân. Năm tiếp theo, cô tiếp tục tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên toàn Nhật Bản và đạt danh hiệu á quân.

Hiện nay, tài khoản Instagram của Nako đã thu hút khoảng 100.000 người theo dõi. Ngoài chia sẻ cuộc sống hằng ngày, cô thường đăng tải các bí quyết chăm sóc da, giảm cân và massage mặt nhỏ gọn.

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng cô không chỉ gầy đi mà còn trở nên tự tin, khí chất và cuốn hút hơn rất nhiều. Câu chuyện của Nako được xem là ví dụ điển hình cho kiểu "nỗ lực thay đổi số phận".

3 nguyên tắc giảm cân quan trọng của Nako

Nako cho biết bí quyết giảm cân của cô không phải là nhịn ăn cực đoan, mà là duy trì ba thói quen lâu dài.

1. Nhịn ăn gián đoạn 16:8

Cô áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, tức là chỉ ăn trong khoảng 8 giờ mỗi ngày và không ăn trong 16 giờ còn lại.

Cách này giúp cơ thể duy trì nhịp chuyển hóa ổn định và hạn chế ăn vặt.

2. Massage mặt mỗi ngày

Nako duy trì massage mặt hằng ngày để giảm phù nề, cải thiện đường nét khuôn mặt và giúp gương mặt trông gọn gàng hơn.

Theo cô, khi khuôn mặt thon gọn, tổng thể ngoại hình cũng trông tinh tế hơn.

Nữ sinh Nhật quyết tâm giảm từ 70kg xuống 45kg

3. Duy trì vận động đều đặn

Ngoài chế độ ăn, cô còn tập thể dục thường xuyên, chủ yếu là: Chạy bộ; Các bài tập cơ bản tăng cường cơ bắp; Việc vận động giúp tăng tốc độ trao đổi chất và duy trì vóc dáng lâu dài.

Sau khi câu chuyện của Nako được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã thử áp dụng các phương pháp của cô. Không ít cư dân mạng cho biết bản thân đã "nhịn ăn 16:8 giúp ít cảm thấy đói hơn" hoặc "massage mặt khiến gương mặt trông nhỏ gọn rõ rệt"...

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nako cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất khi giảm cân là tìm được phương pháp có thể duy trì lâu dài, thay vì cố gắng giảm cân cấp tốc trong thời gian ngắn.