Thực đơn trường thọ của người sống đến 100 tuổi có gì lạ? Nghiên cứu cho thấy 4 chế độ ăn này có thể tăng đáng kể khả năng sống thọ

Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do gen quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy chế độ ăn uống mới là yếu tố có thể thay đổi mạnh mẽ nhất giúp con người sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Một bài tổng quan khoa học đã phân tích các khu vực nổi tiếng có nhiều người sống thọ trên thế giới như Địa Trung Hải, Okinawa (Nhật Bản), Nicoya (Costa Rica) và Bắc Âu. Kết quả cho thấy, dù khác nhau về văn hóa và khí hậu, chế độ ăn của người sống đến 100 tuổi lại có nhiều điểm chung đáng ngạc nhiên.

Vì sao chế độ ăn của người trăm tuổi đặc biệt?

Các nhà khoa học phát hiện rằng chế độ ăn của người sống thọ thường giàu vi chất dinh dưỡng giúp bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Một số dưỡng chất đóng vai trò quan trọng gồm:

Vitamin B9 và vitamin B12: Hỗ trợ sửa chữa DNA và duy trì sự ổn định của nhiễm sắc thể.

Vitamin C, vitamin E, kẽm, magie và selen: Hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa.

Vitamin B3 và mangan: Giúp bảo vệ ty thể - "nhà máy năng lượng" của tế bào, đồng thời hỗ trợ duy trì độ dài telomere, yếu tố liên quan trực tiếp đến tuổi thọ.

Nhờ sự kết hợp của các dưỡng chất này, cơ thể có thể chống lại viêm mạn tính và làm chậm tốc độ lão hóa.

4 chế độ ăn nổi tiếng giúp tăng khả năng sống thọ

Sau khi phân tích dữ liệu từ nhiều quốc gia, các nhà khoa học nhận thấy có 4 mô hình ăn uống phổ biến ở những cộng đồng có tuổi thọ cao.

1. Chế độ ăn Địa Trung Hải

Đây là một trong những chế độ ăn được nghiên cứu nhiều nhất về lợi ích sức khỏe.

Thực đơn thường bao gồm:

Ngũ cốc nguyên hạt

Rau củ và trái cây tươi

Các loại đậu

Hạt dinh dưỡng

Nguồn chất béo chính là dầu ô liu nguyên chất, giàu polyphenol giúp giảm viêm và bảo vệ tim mạch.

Protein chủ yếu đến từ cá và gia cầm, trong khi thịt đỏ chỉ ăn với lượng rất nhỏ.

2. Chế độ ăn Okinawa của Nhật Bản

Okinawa được xem là một trong những nơi có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới.

Thực phẩm chính trong chế độ ăn này gồm:

Khoai lang

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu

Rau xanh

Một nguyên tắc nổi tiếng của người Okinawa là "Hara Hachi Bu" – chỉ ăn đến khoảng 80% no. Việc hạn chế nhẹ lượng calo được cho là giúp kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

3. Chế độ ăn Nicoya (Costa Rica)

Ở bán đảo Nicoya, chế độ ăn truyền thống xoay quanh ba thực phẩm quen thuộc:

Ngô

Đậu

Bí đỏ

Sự kết hợp này cung cấp lượng chất xơ cao, nhiều chất chống oxy hóa nhưng năng lượng vừa phải, giúp duy trì sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa.

4. Chế độ ăn Bắc Âu

Ở các nước Bắc Âu, chế độ ăn truyền thống tập trung vào:

Yến mạch và lúa mạch đen

Các loại rau củ rễ như củ cải đường, cà rốt

Cá biển sâu

Các loại quả mọng

Chất béo chủ yếu đến từ dầu cải (canola), giàu axit béo không bão hòa tốt cho tim mạch.

Những thực phẩm người sống thọ thường ăn

Ngoài các chế độ ăn cụ thể, nghiên cứu cũng chỉ ra một số điểm chung trong thực đơn của người sống trăm tuổi.

Thứ nhất, ăn nhiều các loại đậu: Đậu là nguồn protein thực vật và chất xơ quan trọng, đồng thời giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Thứ hai, tăng cường thực phẩm giàu polyphenol: Những hợp chất này có nhiều trong rau, trái cây, trà xanh và cà phê. Chúng giúp điều hòa hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ chống lão hóa.

Thứ ba, bổ sung thực phẩm chứa spermidine: Chất này có trong ngũ cốc nguyên hạt và một số loại rau, có thể kích hoạt quá trình "tự dọn dẹp" của tế bào, giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh.

Ngược lại, người sống thọ thường hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và tiêu thụ rất ít muối.

Hệ vi sinh đường ruột: Chìa khóa của tuổi thọ

Một phát hiện thú vị là hệ vi sinh đường ruột của người sống trăm tuổi rất đa dạng.

Trong ruột của họ thường có nhiều lợi khuẩn như Akkermansia và Bifidobacterium. Những vi khuẩn này giúp:

Bảo vệ hàng rào ruột

Tăng cường hệ miễn dịch

Giảm viêm mạn tính

Chế độ ăn nhiều rau, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn này.

Không chỉ ăn gì, mà ăn khi nào cũng rất quan trọng. Ngoài thực phẩm, người sống thọ cũng chú ý đến thói quen sinh hoạt.

Nhiều người áp dụng nhịn ăn gián đoạn 16:8, tức là ăn trong khoảng 8 giờ và nhịn 16 giờ còn lại. Phương pháp này giúp cơ thể cải thiện chuyển hóa và kích hoạt các cơ chế sửa chữa tế bào.

Bên cạnh đó, họ duy trì vận động nhẹ hằng ngày như đi bộ, làm vườn và ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

Những thay đổi nhỏ giúp sống khỏe lâu hơn

Theo các chuyên gia, bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản:

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt và khoai củ thay cho tinh bột tinh chế

Dùng dầu ô liu hoặc dầu cải thay cho mỡ động vật

Tăng các món đậu, đậu phụ và rau xanh

Hạn chế nước ngọt, đồ ăn siêu chế biến và ăn quá no

Các nhà khoa học cho rằng chế độ ăn uống không phải là sự kiêng khem ngắn hạn, mà là một phong cách sống lâu dài.

Ăn uống như những người sống trăm tuổi không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, mà còn giúp mỗi giai đoạn của cuộc đời tràn đầy năng lượng và sức khỏe.