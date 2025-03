VI DERM - VI PEEL Việt Nam công bố đại sứ thương hiệu - Dẫn dắt xu hướng trị nám 2025 với VI DERM Darkspot

Tiên phong trong xu hướng này, VI Derm - VI Peel Việt Nam tự hào giới thiệu BS. CKI Dương Quốc Trung – chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực da liễu – trở thành đại sứ thương hiệu, đồng hành cùng VI Derm VI Peel mang đến giải pháp trị nám hiệu quả và an toàn cho làn da Việt.

BS. CKI Dương Quốc Trung – Chuyên gia da liễu đồng hành trong điều trị nám hiệu quả

Với gần một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành da liễu, Bs.CKI Dương Quốc Trung – Co-founder Samela Clinic, không chỉ được biết đến là người tiên phong ứng dụng các phương pháp điều trị sắc tố tiên tiến mà còn là một trong những chuyên gia có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng làm đẹp. Sự kết hợp giữa chuyên môn sâu rộng và tinh thần đổi mới của bác sĩ Dương Quốc Trung hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của VI Derm VI Peel – thương hiệu dược mỹ phẩm cam kết mang đến những giải pháp chăm sóc da khoa học và an toàn.

BS.CKI Dương Quốc Trung chính thức trở thành đại sứ thuơng hiệu VI Derm – VI Peel Việt Nam

Với vai trò đại sứ thương hiệu, BS. CKI Dương Quốc Trung sẽ đồng hành cùng VI Derm VI Peel Việt Nam trong việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành nám, cách điều trị hiệu quả, cũng như lợi ích vượt trội của VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid – sản phẩm chủ lực trong chiến lược trị nám của VIDerm.

Xu hướng làm đẹp 2025 – Trị nám bằng khoa học và sự bền vững

Năm 2025, ngành da liễu thẩm mỹ tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển từ những phương pháp điều trị xâm lấn sang các giải pháp khoa học, an toàn, và bền vững. Đặc biệt, việc ứng dụng hoạt chất Tranexamic Acid đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc hỗ trợ kiểm soát sắc tố da, giúp ức chế quá trình sản sinh melanin – nguyên nhân gây nám, giảm viêm, hạn chế sự hình thành vết thâm sau viêm. Ngăn ngừa nám tái phát hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống.

Tại Workshop "The Soul Stories" nằm trong khuôn khổ Our Shining Pearl 2025 - The Soul do SciDerm Professionals tổ chức dành riêng cho các đối tác của mình tại Intercontinental Đà Nẵng, BS. CKI Trung Dương đã có bài chia sẻ về những phác đồ hiệu quả lâm sàng ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học của VI Derm VI Peel, giới thiệu những giải pháp mới trong điều trị da liễu đặc biệt là về nám.

BS.CKI Dương Quốc Trung chia sẻ về xu hướng làm đẹp 2025 tại Workshop "The Soul Stories" trong khuôn khổ Our Shining Pearl 2025

Các chuyên gia da liễu đánh giá rằng, thay vì chỉ tập trung vào việc làm mờ nám, xu hướng làm đẹp năm 2025 sẽ ưu tiên những liệu pháp kiểm soát và ngăn ngừa nám tái phát, mang lại hiệu quả lâu dài và phù hợp với làn da của người Việt.

VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid – Giải pháp đột phá trong kiểm soát nám

Với triết lý "Làm đẹp bằng khoa học", VI Derm đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm chuyên biệt VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid, hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề nám da bằng công thức tiên tiến.

VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid là dòng sản phẩm chuyên biệt với công thức chứa các hoạt chất hàng đầu trong việc hỗ trợ làm sáng da và ức chế hình thành sắc tố với 5% Tranexamic Acid, Kojic Acid, Lactic Acid và Niacinamide. Tác động toàn diện tới các con đường hình thành sắc tố và ngăn ngừa sắc tố quay trở lại như do tia UV, thâm nám, đồi mồi, đốm nâu hay tình trạng tăng sắc tố hoặc hồng ban sau viêm.

Sản phẩm không chỉ phù hợp với liệu trình điều trị tại phòng khám mà còn dễ dàng ứng dụng trong chu trình dưỡng da tại nhà, mang đến giải pháp toàn diện, bền vững cho làn da bị nám.

Đồng hành cùng VIDerm – Chăm sóc da chuyên sâu, đón đầu xu hướng

Sự kết hợp giữa bác sĩ Dương Quốc Trung và VIDerm đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đổi mới của thương hiệu tại Việt Nam, giúp nâng cao nhận thức về trị nám khoa học và mở ra cơ hội tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao, chuẩn y khoa cho người tiêu dùng.

Với VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid, bạn không chỉ xóa mờ vết nám mà còn chủ động kiểm soát sắc tố da, duy trì làn da sáng khỏe lâu dài. Đây chính là thời điểm để đón đầu xu hướng làm đẹp 2025 – nơi khoa học và sự bền vững cùng nhau kiến tạo một làn da không tì vết.dâ

SciDerm Professional tự hào là đơn vị phân phối chính thức sản phẩm VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid tại Việt Nam, đón đầu những xu hướng về điều trị da liễu mới nhất cho khách hàng.

Thông tin công ty phân phối

CÔNG TY TNHH SCI-DERM PROFESSIONALS

29 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, HCM, Việt Nam

Thông tin công ty sản xuất

VITALITY INSTITUTE MEDICAL PRODUCTS, INC.

6121 Santa Monica Blvd, Suite A, Los Angeles, CA 90038 USA

Xem thêm tại đây: https://www.facebook.com/vidermvipeelvietnam