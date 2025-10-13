"Vết nhơ" của DJ Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop - để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Thông tin Ngân 98 bị bắt khiến dư luận dậy sóng. Trước đó, tên tuổi của nữ DJ này đã gắn liền với mớ thị phi khiến ai nghe cũng ngao ngán. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô bắt đầu nổi lên từ năm 2015 nhờ những hình ảnh gợi cảm và loạt phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, cô lấn sân làm DJ, người mẫu ảnh và tham gia một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, hình ảnh của Ngân 98 luôn gắn liền với các tranh cãi liên quan đến cách ăn mặc, phát ngôn và hành động phản cảm.

Ngân 98 nổi tiếng là nữ DJ thị phi ở Vbiz

Dương tính với chất cấm

Tháng 3/2020, Ngân 98 bị tạm giữ do liên quan đến vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy tại một quán bar ở Tây Ninh. Cô lên tiếng khẳng định mình bị oan, nói đây là lần đầu tiên bị đưa về làm việc với cơ quan chức năng, nhưng vụ việc vẫn gây xôn xao dư luận.

Người đẹp đầy thị phi này còn cùng với bạn trai livestream khẳng định mình bị oan. Ngân 98 cho biết đây là lần đầu tiên cô bị đưa về làm việc với cơ quan chức năng. Cô không biết vì lý do gì bản thân lại bị tung ảnh lên mạng xã hội, và trở thành "trò cười" cho dân mạng.

Ngân 98 từng bị tạm giữ vì dương tính với chất cấm

Bị xử phạt và cấm biểu diễn

Ngân 98 gắn liền hình ảnh diện trang phục kiệm vải, khoe trọn đường cong cơ thể. Từ áo tắm cắt xẻ táo bạo, váy xuyên thấu đến những bộ đồ ôm sát giấu nội y, Ngân 98 luôn chọn cách xuất hiện khiến khán giả "đỏ mặt". Phong cách này được cô gọi là "gợi cảm và tự do", nhưng với phần đông công chúng, đó là ranh giới mong manh giữa quyến rũ và phản cảm.

Tháng 7/2020, Ngân 98 mặc phản cảm lúc biểu diễn trong một quán bar ở Hà Nội. Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã ra quyết định xử phạt, cấm cô biểu diễn trong vòng 4 tháng tại địa bàn thành phố. Cô sau đó thừa nhận chủ quan trong việc chọn trang phục và vị trí biểu diễn, song những lời giải thích không giúp cô thoát khỏi làn sóng chỉ trích.

Ngân 98 từng bị cấm diễn vì ăn mặc phản cảm trên sân khấu

Loạt phát ngôn sốc và lùm xùm đến ngao ngán

Tháng 6/2020, cô bị Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM vì phát ngôn sai sự thật, vu khống.

Nữ DJ cũng từng là cái tên hot nhất mạng xã hội khi bị lộ loạt ảnh cùng clip nhạy cảm. Sau khi loạt ảnh bị phát tán rộng rãi, Ngân 98 lên tiếng giải thích đó là clip được quay cách đây khá lâu và quay vì sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, vì bị mất điện thoại nên bị người lạ gây áp lực tống tiền: "Điện thoại bị mất tôi không cài mật khẩu. Bên trong có ảnh riêng tư của tôi và bạn trai cũ. Kẻ lấy trộm điện thoại đã tạo nhiều tài khoản Facebook, gửi các hình ảnh cho tôi và đòi tống tiền", Ngân 98 kể. Ngân 98 không chấp nhận điều kiện nên các clip cùng ảnh nhạy cảm bị tung ra gây xôn xao cộng đồng mạng suốt một thời gian.

Ngân 98 từng bị chỉ trích vì netizen cho rằng câu kéo sự chú ý bằng hình ảnh, clip nóng của mình

Không chỉ dừng lại ở trang phục, Ngân 98 còn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc. Trong một đoạn clip hậu trường bị rò rỉ, cô từng tuyên bố: "Khi nào mặc đồ lót đi shopping ngoài đường mới gọi là phản cảm. Đằng này hai đứa chỉ chụp ảnh sexy, nghệ thuật thôi mà lên án quá vậy".

Thậm chí, cô từng công khai bày tỏ quan điểm về hôn nhân ngay trên livestream: "Thời buổi bây giờ có quyền đi chọn lựa một người đàn ông muốn cưới chứ không phải đàn ông muốn cưới là cưới đâu". Cô còn khẳng định: "Biết tại sao ít có đàn ông nào mà dám cưới Ngân không, tại vì cái loại như Ngân không phải muốn cưới là cưới đâu!".

Ngân 98 có loạt phát ngôn dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng

Cuối tháng 8/2025, Ngân 98 tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô bị yêu cầu rời khỏi khuôn viên Nhà thờ Lớn Hà Nội. Trong video, Ngân 98 diện một bộ Việt phục, tạo dáng check-in thì bất ngờ bị một người tại đây nhắc nhở và yêu cầu rời đi. Cô tỏ ra bức xúc, cho rằng mình bị "đuổi thẳng thừng vì quy định đặc thù" và bày tỏ cảm giác "tủi thân" khi bị quát mắng trước ống kính.

Ngay sau khi clip được đăng tải, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Một bộ phận khán giả khác lại nhận định cô đang tận dụng lùm xùm để tạo chú ý truyền thông, bởi trước đó, cái tên Ngân 98 vốn gắn liền với nhiều ồn ào và thị phi. Phía cơ quan chức năng địa phương cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu công an xác minh, làm rõ hành vi ứng xử của những người liên quan.

Ngân 98 còn vướng tranh cãi khi bị tố quảng cáo quá đà cho các sản phẩm giảm cân, vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm từng xác nhận đang rà soát nội dung quảng cáo của cô. Trước đó, cô cũng đã làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp hồ sơ liên quan đến sản phẩm do công ty mình phân phối. Thời gian gần đây, cô còn thực hiện nhiều livestream, tranh cãi tay đôi với 1 nhân vật khác khiến cõi mạng không yên.