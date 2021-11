Vén màn lời đồn rùng rợn về "bóng trắng lúc nửa đêm" trong ngôi nhà có 9 người tự tử tập thể ở Sài Gòn

Tháng 8/2008 có lẽ là mốc thời gian không thể nào quên đối với không chỉ người dân Sài Gòn. Cho đến hiện tại, khi nói về những vụ án mạng bí ẩn nhất tại thành phố này có lẽ nhiều người vẫn không thể nào quên đêm định mệnh xảy ra tại ngôi nhà ở ấp Cây Sậy (phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM).

Nhiều năm sau thảm họa, dư luận vẫn bàng hoàng mỗi khi nhắc lại. Thế nhưng ngoài mức độ kinh hoàng và nghiêm trọng của vụ án thì việc nơi đây bắt đầu xuất hiện nhiều đồn đoán về những bóng trắng đi lại trong căn nhà vào đêm khuya mới là điều khiến mọi người hiếu kỳ. Theo lời đồn thì những hồn ma ấy là vong hồn của những người đã chết cháy trong ngôi nhà.

9 thi thể

Khoảng 20h25 tối ngày 29/8/2008, mọi người trông thấy một đám khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà số 46/5 của ông N.V.C. (SN 1925) và bà N.T.K. (SN 1930) nằm ven quốc lộ 1A, chỉ cách cầu vượt Quang Trung khoảng 300m.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường cứu hỏa. Tuy nhiên, khi đến nơi, trước nhà đã được bao bởi dãy tường rào bằng lưới B40 lại bị khóa trái, nên công tác chữa cháy rất khó khăn. Ngôi nhà rộng chừng gần 50 mét vuông chìm trong biển lửa trước sự bất lực của người dân.

Ngôi nhà xảy ra thảm kịch làm 9 người chết cháy năm 2008

Khi lực lượng cứu hỏa đến cũng phải sửng sốt một lúc vì độ kiên cố của ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ phải dùng kìm cộng lực phá từng lớp cổng, tiếp cận chữa cháy, phun nước vào căn phòng phát ra khói để dập lửa. Sau những phút giây cố gắng cứu hộ, khoảnh khắc khi tìm thấy nơi nghi ngờ có người ở khiến tất cả không khỏi ám ảnh.

Trong một gian phòng khoảng 25 mét vuông, ngăn cách với gian nhà chính bằng một cánh cửa sắt, 8 thi thể nằm chồng chất lên nhau trên một tấm nệm đã bị “bà hỏa” thiêu cháy. Thi thể còn lại nằm sát cánh cửa…



“Người ta bê ra lần lượt 9 thi thể, cái nào cũng cháy đen. Nghe nói, cháy đến mức không nhận ra ai với ai cả. Mùi xác chết khét lẹt, mấy chục ngày sau vẫn còn ngửi thấy”, một người dân sống gần hiện trường kể lại.

Các nạn nhân được xác định ngoài vợ chồng ông C. và bà K., còn có 5 người con và 2 người cháu. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều dấu hiệu “không bình thường”.

Trong căn phòng 9 người chết, lực lượng chức năng cũng xác định các nạn nhân, nhất là những nạn nhân nam không có dấu hiệu của sự kháng cự. Bên cạnh đó, trong phòng toàn mùi xăng bốc lên. Đặc biệt, qua khám nghiệm tử thi đã xác định được 5 người con của ông C. không hề có thức ăn trong dạ dày, tức là đã nhịn ăn khoảng 3 ngày trước, riêng ông C. được cho là mới ngừng ăn 1 ngày. Ngoài ra, hai người con của ông C. là Nguyễn Ngọc T. và Nguyễn Thị Nh. có vết buộc dây ở tay và Nguyễn Ngọc T. còn có vết buộc dây ở chân phải.

Ngay sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể, đây là 1 vụ tự tử tập thể vì những chứng cứ tại hiện trường đều loại bỏ khả năng có thủ phạm vào nhà sát hại các nạn nhân.

Những lời đồn rợn người

Trên thực tế, vụ án xảy ra đã xảy ra hơn 10 năm, nhưng dư luận vẫn còn nhiều thắc mắc, hoài nghi khi Công an TP. HCM chưa công bố về nguyên nhân cái chết của 9 thành viên gia đình ông C.. Vì thế, 9 cái chết bí ẩn trong gia đình ông C. vẫn bao trùm nhiều điều kỳ lạ.

Nhiều người thân trong nhà đến giờ vẫn không thôi thắc mắc về cái chết tập thể đầy thảm khốc. Song ở một góc độ khác, họ cũng muốn quên đi câu chuyện khủng khiếp ngày xưa để tiếp tục sống...

Thế nhưng cũng từ đây, các luồng tin thêu dệt về vụ án bắt đầu nổ ra và vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại.

Bắt đầu từ lối sống khá dị biệt của gia đình ông C. Trước khi xảy ra vụ cháy thương tâm, gia đình ông C. đã được hàng xóm ghi nhận là “dị biệt” trong khu. Cả chục năm trước đó, ông cho xây tường bao C. đến hơn 2m xung quanh khu đất của gia đình nên không ai có thể dòm ngó từ bên ngoài. Ông không quan hệ, giao du với bất cứ người nào xung quanh. Ngay cả anh em của ông C. cũng không thấy đến chơi – nghe nói ông đều “từ mặt” họ vì mâu thuẫn nào đó. Vợ ông và các con cũng như vậy. Họ sống khép kín tuyệt đối, ai muốn liên hệ với họ thì đứng ngoài hàng rào gọi vọng vào.

Hàng xóm thấy gia đình ông C. “nghỉ chơi”, nên cũng chẳng mấy quan tâm. Ai làm gì mặc kệ! Vài ngày trước và ngay trong đêm xảy ra vụ việc, người dân xung quanh không nghe ngóng thấy điều gì bất thường từ nhà ông C.. Thế rồi, vụ cháy xảy ra, 9 thành viên trong gia đình ông C. đều thiệt mạng một cách thảm khốc.

Vài ngày sau khi xảy ra vụ án, Cảnh sát PCCC có phát đi thông tin cho rằng khả năng đây là vụ tự vẫn tập thể. Ngoài ra, các chi tiết như nhịn ăn nhiều ngày, buộc tay buộc chân làm dấy lên nghi vấn thành viên trong gia đình ông C. là tín đồ của giáo phái kỳ bí nào đó. Hành động tự tử tập thể của họ nhiều khả năng là thực hiện một nghi lễ hiến mình cho lý tưởng của giáo phái. Thậm chí, bằng cách thiêu đốt nhục thân, họ hi vọng rằng sớm được lên Thiên đường để hưởng an lạc mãi mãi.

Những lời nói như vậy chưa bao giờ được chứng thực, cũng giống như nguyên nhân về 9 cái chết chưa bao giờ được công bố. Người dân sinh sống xung quanh đó đành cố lãng quên sự việc đau lòng. Tuy nhiên, một số hiện tượng xảy ra sau đó lại khiến cho người dân hoảng sợ, cho rằng ngôi nhà của những người đã khuất kia bị “ma ám”.

Một vài người sinh sống gần ngôi nhà của gia đình ông C. kể rằng, từ đó đến nay, đêm nào họ cũng nghe tiếng khóc nỉ non phát ra từ hiện trường vụ việc tang tóc.

Mỗi người một kiểu – người thì cười, người thì khóc, người lại rú lên như sói tru dưới ánh trăng. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy lạnh người, sợ hãi rồi lên ga chạy thật nhanh. Không chỉ riêng mình tôi, mà rất nhiều người đi ngang qua đây vào ban đêm đều bắt gặp hình ảnh kỳ lạ ấy. Chúng tôi ở đây sợ đến mức buổi tối không dám cho trẻ con ra ngoài chơi, hoặc nếu có việc gấp phải ra ngoài ban đêm, thì đều cố đi qua ngôi nhà ấy thật nhanh.

Một người hàng xóm cho hay: “Vụ chết người thương tâm tại gia đình ông C. đã trôi qua nhiều năm nay, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh 9 người trong gia đình ông ấy tự tử thê thảm. Nỗi ám ảnh ấy khắc sâu vào trí nhớ và ngay cả trong giấc ngủ của tôi. Có đêm, nhậu về khuya, chạy xe ngang qua ngôi nhà này, tôi nhìn thấy oan hồn của 9 người tự tử trong gia đình ông C. ngồi lặng lẽ trước cửa nhà".

Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng những lời đồn đại ma mị xung quanh ngôi nhà của gia đình ông C. được thêu dệt bởi giới “cò” bất động sản nhằm làm mất giá trị mảnh đất của gia đình ông. Những người con cháu của ông C. (hiện đang sinh sống tại ngôi nhà xảy ra thảm kịch hồi năm 2008) cũng xác nhận là từ ngày sự việc xảy ra xuất hiện không ít lời bàn tán của người dân cho rằng đêm nào cũng thấy hồn ma lượn lờ trước cửa nhà.

Hơn nữa, anh em họ hàng của ông C. cũng sợ hãi và không ai dám ngủ qua đêm ở đây. Ngay cả người con cả của ông cụ cũng chỉ lên hương khói, rồi về chứ không bao giờ ngủ lại. Nguyên nhân sâu xa là do mọi người sợ hãi sẽ gặp lại những người đã mất trong giấc mơ.

"Ngôi nhà ma ám"

Vì ai cũng sợ hãi nên chỉ có đôi vợ chồng một người cháu dọn về ở để thờ phụng, nhang khói cho ông bà, các cậu, các dì.

Giờ đây, ngôi nhà giờ đã được sửa sang lại, trông rất khang trang, sạch sẽ nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo. Thế nhưng nếu người ngoại lai đến đây sinh sống có lẽ đều không biết rằng nơi đây đã từng xảy ra một thảm kịch kinh hoàng như thế nào.

Dù có người về sinh sống nhưng những lời đồn đại về các "hiện tượng lạ" tại ngôi nhà vẫn tiếp tục xuất hiện.

"Thú thật, nhiều đêm chạy qua ngôi nhà đó, tôi đều cảm thấy lạnh gáy. Những người trong gia đình đó đều chết bất đắc kỳ tử, nên hồn ma của họ không siêu thoát được mà cứ bám riết lấy ngôi nhà cho đến tận bây giờ. Khi vụ việc xảy ra, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh chín người đen trụi được đưa lên xe cứu thương. Nhìn thê thảm lắm. Có hôm về khuya, tôi đã nghe thấy tiếng khóc ri rỉ không thành tiếng phát ra từ căn nhà ông C. từng sống, rồi bóng người lướt qua cửa chính của ngôi nhà", một người dân chia sẻ.

Tiếng dữ về ngôi nhà có oan hồn lẩn khuất đồn xa, đến nỗi cánh xe ôm không quá bất ngờ khi có người hỏi thăm đường. Một người đàn ông hành nghề xe ôm ở trên khu phố 2 đã 10 năm nay cũng không khỏi ái ngại chia sẻ về ngôi nhà này:

Là người từng làm việc ở gần bãi đậu xe cạnh ngôi nhà, người phụ nữ trung niên bán rau, ngụ khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây thường xuyên phải đi sớm về muộn nên đã nhiều lần bà phải “ba chân bốn cẳng” khi nghe tiếng động lạ văng vẳng giữa đêm phát ra từ ngôi nhà:



“Mỗi lần đi qua đó, tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình phía sau lưng, nhưng khi ngoảnh lại tôi hãi hùng khi thấy những bóng trắng cứ ngồi lặng lẽ trước hiên nhà trông âm u ai oán lắm. Lúc đó, trống ngực tôi đập thình thịch, chẳng còn biết trời đất là gì nữa cứ thế mà chạy thục mạng”.

"Từ trước tới giờ, ông ngoại cũng không có mâu thuẫn với ai cả. Cho đến bây giờ, bên phía cơ quan chức năng cũng không thấy nói gì đến vụ việc. Người trong gia đình tôi cũng không hỏi lại nữa thêm đau lòng. Nhiều người nói là do tự tử tập thể nên tôi cũng chỉ biết vậy. Khi còn sống, cậu và các dì thường nói đùa: Nhà này, nếu có một người chết thì cả nhà sẽ chết theo. Câu nói đó đến bao giờ mới nhận được câu giải thích thì không ai có thể biết được", người cháu gái ngoại duy nhất ở lại gần ngôi nhà để lo thờ cúng cho biết.

Những người bán hàng xung quanh khu phố 2 mỗi lần phải dọn hàng đêm khuya khi nhìn về phía ngôi nhà đều thấy u tịch. Dù chưa một lần chứng kiến hay bắt gặp "hiện tượng lạ" nhưng có lẽ trong thâm tâm mỗi người đều nghĩ rằng, "9 mạng người chết oan nên linh hồn khó mà siêu thoát được, chỉ luẩn quẩn trong căn nhà đó thôi".

Hay một số người dân đi ban đêm hay sáng sớm đi tập thể dục qua ngôi nhà này vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng người rầm rì vọng ra. Rồi lại còn có thông tin cho biết, tại ngôi nhà này, cứ vào nửa đêm lại có tiếng kêu rên như bị hành hạ đau đớn, rồi lại khóc lóc thảm thiết.

Những câu chuyện hư hư thực thực, nhuốm đẫm màu sắc liêu trai khiến nơi đây thêm phần ma quái. Ngôi nhà ẩn khuất sau bóng đêm vẫn nằm im lìm. Càng hãi hùng hơn, khi có người cho rằng trước đây, lúc sinh thời các con ông C. vẫn thường hay nói đùa với nhau: “Nhà này nếu có một người chết, thì cả nhà sẽ chết theo”.