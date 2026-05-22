Cách đây khoảng 5 năm trở về trước, mục tiêu lớn nhất của không ít người trẻ khi lên thành phố làm việc là mua được một căn nhà. Nhưng vài năm gần đây, suy nghĩ ấy dần thay đổi. Thay vì cố gắng “an cư” ở thành phố, ngày càng nhiều dân văn phòng chọn một mục tiêu khác: Kiếm tiền ở thành phố, mang tiền về quê xây nhà.

Từ khóa hot trên tất cả các nền tảng MXH: “Về quê xây nhà”

Trên các nền tảng video ngắn tại Trung Quốc, những nội dung về cải tạo nhà cũ ở quê, xây nhà sân vườn, làm homestay đã và đang thu hút hàng triệu lượt xem cũng như lượt tìm kiếm. Nhiều người thừa nhận sau 1 ngày làm việc căng thẳng, thứ khiến họ cảm thấy được “chữa lành” không phải cảnh phố xá hào nhoáng, mà là hình ảnh một căn nhà nhỏ ở quê với khoảng sân đầy cây xanh.

Một trong những người khiến “về quê xây nhà” trở thành từ khóa trending là Mãn Thúc, một blogger sống ở nông thôn và sở hữu kênh Douyin chia sẻ quá trình cải tạo ngôi nhà cũ của gia đình.

Hành trình sửa nhà ở quê của Vlogger thu hút hàng triệu lượt xem

Quá trình căn nhà "lột xác" khiến nhiều người mê mẩn, thích thú

Anh mất khoảng 3 năm để sửa sang khu vườn và căn nhà ở quê thành không gian sống đúng mong muốn của mình. Những video ghi lại cảnh trồng cây, dựng hàng rào, tự làm nội thất hay ngồi uống trà trong sân nhà thu hút lượng lớn người theo dõi. Dưới phần bình luận, nhiều dân văn phòng để lại những câu như: “Đây là lý do tôi vẫn cố đi làm mỗi ngày” , “Sau này tôi cũng muốn về quê xây một căn nhà như thế” , hay “Chỉ nhìn thôi đã thấy muốn nghỉ hưu sớm” .

Không chỉ những người đã bỏ phố về quê, nhiều người trẻ vẫn đang làm việc tại các thành phố lớn cũng âm thầm lên kế hoạch cho “ngôi nhà tương lai” của mình.

Tiểu Mẫn - Một cô gái đang sống và làm việc tại Thành Đô (Trung Quốc) từng chia sẻ rằng cô và bạn đã mất hai tháng đi tìm nhà cũ ở vùng quê, cuối cùng thuê được một căn nhà hai tầng có sân vườn với giá rất rẻ để cải tạo và cho thuê làm homestay. Ban đầu, cả hai chỉ định tạo ra một nguồn thu nhập phụ, nhưng càng ngày, họ càng cảm thấy “phải về quê sống” mới là mục tiêu đáng hướng tới.

Một căn nhà như thế này ở thành phố là điều "không thể với tới", nhưng nếu về quê thì hoàn toàn khả thi

Nhiều người cho rằng việc muốn về quê xây nhà không hẳn vì ghét thành phố, mà vì họ bắt đầu cảm thấy khó tìm được cảm giác thuộc về ở đô thị hiện đại. Giá nhà cao, nhịp sống nhanh, áp lực công việc kéo dài khiến không ít người dù sống nhiều năm ở thành phố vẫn cảm thấy mình chỉ là người “ở nhờ”. Trong khi đó, về quê lại giúp họ có cảm giác được nghỉ ngơi thật sự.

“Về quê” trở thành động lực chính

Xu hướng cải tạo nhà cũ ở nông thôn bùng nổ mạnh từ khoảng năm 2024, khi hàng loạt video “biến hình” nhà cũ xuất hiện trên Douyin và Xiaohongshu. Chủ đề “cải tạo nhà cũ” trên Douyin thu hút hàng trăm triệu lượt xem, còn Xiaohongshu có hơn một triệu bài đăng liên quan tới việc sửa sang nhà cửa.

Không ít người trẻ còn xem việc xây nhà ở quê như thành tựu lớn nhất cho những năm tháng đi làm xa. Có người dành dụm vài năm để sửa lại căn nhà của bố mẹ. Có người mua đất cạnh nhà cũ để sau này xây căn nhà nhỏ có sân vườn. Cũng có người chưa đủ tiền nhưng vẫn lưu ảnh mẫu nhà mỗi ngày, coi đó là mục tiêu tài chính dài hạn.

Một số người chia sẻ rằng trước đây họ từng đặt mục tiêu mua nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, nhưng sau khi tính toán khoản vay kéo dài hàng chục năm, họ quyết định đổi hướng. Thay vì dồn toàn bộ thu nhập cho một căn hộ nhỏ giữa thành phố, họ chọn thuê nhà ở đô thị để đi làm, còn tiền tiết kiệm sẽ dùng để xây nhà ở quê sau này.

Dĩ nhiên, không phải ai về quê sống cũng dễ dàng thích nghi. Thực tế cuộc sống nông thôn không hoàn toàn màu hồng như trên mạng xã hội. Nhiều người gặp khó khăn khi phải sống xa trung tâm, thiếu tiện ích hoặc cảm thấy cô đơn sau thời gian dài quen với nhịp sống nhanh ở đô thị. Một số mô hình homestay, quán cà phê ở quê cũng chỉ đông khách trong giai đoạn đầu rồi dần giảm nhiệt.

Tuy vậy, điều khiến xu hướng này vẫn tiếp tục lan rộng nằm ở cảm giác hy vọng mà nó mang lại. Với nhiều người trẻ, “một căn nhà ở quê” không đơn thuần là tài sản. Nó giống một đích đến tinh thần hơn. Giữa những ngày làm việc lặp lại, áp lực KPI và nỗi lo tài chính, suy nghĩ rằng “sau này mình sẽ có một nơi để trở về” giúp họ cảm thấy mọi cố gắng hiện tại vẫn có ý nghĩa.

Ở một góc độ nào đó, giấc mơ về quê xây nhà cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm sống của người trẻ. Thành công giờ không còn chỉ là sở hữu nhà ở trung tâm thành phố hay sống giữa đô thị náo nhiệt mà đơn giản là có một khoảng sân nhỏ, vài luống cây xanh và một cuộc sống khiến mình thấy dễ thở hơn sau nhiều năm vật lộn kiếm sống nơi phố thị.

(Nguồn: Tide News, Sohu)