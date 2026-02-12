



Những ngày cận Tết, trên khắp các tuyến đường, không khó để bắt gặp cảnh ô tô con chở theo cành đào, cành mận được buộc chặt trên nóc xe, ai nấy đều háo hức “mang Tết về quê”. Với nhiều gia đình, nhất là khi cốp xe phía sau khá hẹp, việc chằng buộc thêm đồ trên nóc xe gần như là lựa chọn quen thuộc.

Thế nhưng phía sau hình ảnh rộn ràng ấy lại là những rủi ro về an toàn giao thông, khiến không ít tài xế thấp thỏm lo ngại liệu mình có thể bị xử phạt khi lưu thông trên đường hay không.

Theo quy định tại khoản 3 điều 17 Thông tư số 39/2024/TT-BGTVT ban hành ngày 15/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 chiều dài và chiều rộng xếp hàng hóa như sau:

Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe và không lớn hơn 20m;

Đối với xe ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe và không được xếp hàng hóa, hành lý, trên nóc ô tô (trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận) để đảm bảo an toàn giao thông.

Như vậy, việc xếp hành lý, vali, chở đồ trên nóc ô tô hay chở người trên nóc ô tô là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt nếu gặp lực lượng chức năng.

Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có nêu rõ mức phạt đối với hành vi này.

Cụ thể, khi người điều khiển ô tô "sắp xếp, chằng buộc hành lý, hàng hóa không bảo đảm an toàn; để rơi hành lý, hàng hóa trên xe xuống đường; để hàng hóa trong khoang chở hành khách; chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe"... sẽ bị xử phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.