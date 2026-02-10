CSGT Hà Nội hóa trang thành hành khách, tham gia các group MXH để kịp thời xử lý xe ghép, ô tô chở quá người

Ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai tổ công tác xử lý xe vận tải hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh sát nhận định, trong thời điểm cao điểm đi lại Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao, kéo theo tình trạng xe ghép, ô tô hợp đồng trá hình, xe khách chở quá số người… vi phạm trật tự, an toàn giao thông, VietNamnet đưa tin.

Lực lượng CSGT kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện, người điều khiển phương tiện và việc vận chuyển hành khách

Để xử lý triệt để tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí các tổ cảnh sát hóa trang thành hành khách để lên xe, phát hiện vi phạm.

Cảnh sát hóa trang sẽ tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok… để nắm bắt tình hình, đặt xe ghép, ô tô hợp đồng trá hình như người dân có nhu cầu đi lại.

Sau khi lên xe và phương tiện bắt đầu hành trình, cảnh sát hóa trang gửi định vị trực tiếp cho tổ CSGT sử dụng mô tô tuần tra để tiếp cận, dừng phương tiện kiểm tra.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, Đội đã tăng cường tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung kiểm tra xe vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe limousine tại các tuyến trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, giấy tờ của người điều khiển phương tiện, các điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông như dừng, đỗ sai quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách dịp cuối năm

Trong sáng cùng ngày, Đội CSGT số 6 đã xử lý trường hợp tài xế Nguyễn Văn T. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 29K-092.XX.

Tài xế này nhận chở khách tuyến Hà Nội – Ninh Bình dưới hình thức xe ghép, là loại hình sử dụng ô tô cá nhân gom khách bằng cách đón, trả tận nơi.

Thời gian qua, các loại hình xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động bất chấp giờ cao điểm, gây cản trở giao thông và không chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng.

Làm việc với tổ CSGT, tài xế Nguyễn Văn T. thừa nhận trả phí hằng tháng cho một người trực tổng đài để nhận và chia khách, sau đó chạy theo tuyến Hà Nội – Ninh Bình. Lái xe này sau đó đã bị tổ CSGT lập biên bản xử phạt lỗi điều khiển xe vận tải hành khách không có hợp đồng vận tải. Chủ phương tiện là hợp tác xã vận tải cũng bị xử phạt 11 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe hợp đồng trong 2 tháng.

Tiếp đó, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 tiến hành tuần tra lưu động, ghi hình xử phạt các trường hợp xe khách dừng, đỗ đón trả khách sai quy định trên đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Từ nay đến Tết Nguyên đán và sau Tết, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.