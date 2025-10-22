Vài ngày trước, mạng xã hội xôn xao câu chuyện tài xế taxi đã giúp đỡ một người đàn ông nghèo trong lúc khó khăn. Theo chia sẻ của tài xế, vào chiều ngày 18/10, anh có chở một người đàn ông tên Nam, quê ở Lào Cai. Qua hỏi han, tài xế được biết anh Nam đang trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con bị sinh non. Chưa kịp về tới nhà thì anh này nhận tin con qua đời nên vội quay lại Bệnh viện Bạch Mai. Trong túi người đàn ông nghèo chỉ còn 200.000 đồng, trả cho tài xế taxi. Tuy nhiên, nam tài xế đã từ chối, chở người đàn ông miễn phí, còn số tiền đó coi như "có nén nhang cho cháu".

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rơi nước mắt, vừa thương người bố, vừa xúc động trước hành động tử tế của nam tài xế.

Tuy nhiên liên quan đến sự việc, theo nguồn tin trên báo VOV.VN, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai. Song thực tế, cháu bé hiện hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc chứ không như mạng xã hội đăng tải.

Anh Thành (áo trắng) và anh Nam (áo đen) trong chuyến xe ngày 18/10.

Đại diện phòng công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai thông tin thêm, nhân viên y tế tại Trung tâm Nhi khoa cho biết, bình thường bà ngoại là người ở viện chăm sóc cháu, khi xuất viện cần có bố (mẹ) nên gọi điện cho bố đến để đưa con về.

"Tôi cũng không hiểu vì sao bố cháu bé nghe thông tin như thế nào mà lại bảo con qua đời. Sáng nay, chúng tôi tôi đã kiểm tra thông tin và điện thoại cho bà ngoại để xác minh, thì được biết bà ngoại vẫn đang chăm sóc cho cháu ở nhà, sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường, còn về gia cảnh, chúng tôi chưa tìm hiểu sâu. Tôi cũng không hiểu đằng sau câu chuyện đưa lên mạng là gì”, đại diện phòng công tác xã hội nói với VOV.VN.

Trao đổi trên Tri Thức - Znews sáng 22/10, anh Lê Văn Thành (ở xã Đông Anh, Hà Nội) cho hay, một người em họ của anh Nam đã liên hệ, thông báo với anh rằng cháu bé vẫn khỏe mạnh. Hôm đó, có thể anh Nam đã hiểu nhầm ý của bác sĩ và đau buồn nên mới có tình huống như vậy.

Anh Thành cảm thấy rất nhẹ lòng khi nhận được thông tin này. "Bạn ấy có chia sẻ may quá, em hiểu nhầm ý bác sĩ nói, con em vẫn khoẻ mạnh. Nghe xong mình cũng thấy mừng thay cho bạn. Chúc mừng gia đình bạn", anh Thành nói và mong không xuất hiện thêm thông tin sai lệch.