Về Flamingo Hotels & Resorts: Trọn vị Tết nhà

Chuỗi sự kiện “Hành trình trải nghiệm Tết 2026” sẽ diễn ra đồng loạt tại 4 quần thể nghỉ dưỡng: Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resorts, Flamingo Golden Hill và Flamingo Heritage Onsen & Resort, mang đến một mùa du xuân đủ đầy: có thiên nhiên để hít thở sâu hơn, có văn hóa để chạm vào ký ức, và có những khoảnh khắc sum vầy rất “Tết nhà”.

Khi “đi chơi Tết” trở thành “nghỉ Tết”

Những năm gần đây, người Việt bắt đầu chọn rời phố thị vài ngày đầu năm để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và ở gần người thân nhiều hơn. Hiểu điều đó, Flamingo Hotels & Resort xây dựng một hệ sinh thái lễ hội nơi nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và không khí Tết hòa quyện thành một trải nghiệm trọn vẹn.

Tết 2026, mỗi điểm đến mang một concept riêng – như được “may đo” theo vùng đất và cảm xúc. Dù bạn muốn lên rừng tìm màu xanh bình yên, ra biển đón gió xuân hay về miền di sản linh thiêng, hành trình nào cũng dẫn về cảm giác gắn kết và khởi đầu mới đầy hứng khởi.

4 điểm đến – 4 sắc thái Tết

Flamingo Đại Lải Resort – Tết giữa miền xanh

Giữa rừng thông và mặt hồ trong veo, Đại Lải là nơi người ta dễ thả lỏng nhịp thở nhất vào những ngày đầu năm. Không gian xanh cùng kiến trúc “Forest in the Sky” tạo cảm giác như đang ở giữa một khu vườn khổng lồ – nơi gia đình có thể cùng nhau dạo bộ, trẻ nhỏ chạy nhảy, còn người lớn thì đơn giản là ngồi nhâm nhi ly trà xuân.

Tết tại đây mang đậm hương vị Bắc bộ xưa: xin chữ đầu năm, múa lân rộn ràng, những bữa cơm đoàn viên ấm cúng. Một hành trình nhẹ nhàng nhưng đủ đầy, để ai cũng có cảm giác “đi xa mà như đang về nhà”.

Flamingo Cát Bà Resorts - Tết bên biển

Đón bình minh đầu năm giữa đại dương luôn là một trải nghiệm rất khác. Ở Cát Bà, Tết đến cùng tiếng sóng và làn gió mặn, cùng những buổi ngâm mình trong onsen nhìn ra biển xanh mênh mang.

Không gian lễ hội mang sắc màu “xuyên Việt” với phiên chợ Tết 3 miền, nơi ký ức tuổi thơ sống lại qua bánh chưng, trò chơi dân gian và những mâm cơm mang vị biển. Một mùa xuân khoáng đạt, tươi mới và đầy năng lượng.

Flamingo Golden Hill – Xuân tâm linh & phố hội

Đối diện chùa Tam Chúc, Golden Hill là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn kết hợp hành trình chiêm bái đầu năm với những buổi tối rực rỡ sắc màu. Ban ngày là sự tĩnh lặng, ban đêm lại rộn ràng với phố đi bộ, lễ hội đường phố và pháo hoa khai xuân.

Tết tại đây không chỉ là cầu an, mà còn là niềm vui sum họp: hái lộc, gieo quẻ đầu năm, thưởng thức ẩm thực phong vị Á Đông – tất cả gói gọn trong cảm giác sung túc và viên mãn.

Flamingo Heritage Onsen & Resort – Tết vùng cao chữa lành

Nằm giữa vùng đất lịch sử Tân Trào, Flamingo Heritage Onsen & Resort mang một sắc xuân rất riêng – chậm, sâu và giàu bản sắc. Những làn điệu Then, bếp lửa hồng, cơm lam và bánh chưng gù tạo nên một không gian ấm áp như trở về một miền ký ức xa xưa.

Kết hợp cùng liệu pháp tắm khoáng nóng chuẩn Nhật, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khởi đầu năm mới bằng sự thư thái và cân bằng nội tâm.

Trọn vẹn từ trải nghiệm đến dịch vụ

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, hệ thống spa, onsen và chuỗi nhà hàng tại cả 4 quần thể vẫn hoạt động xuyên suốt, đảm bảo mỗi khoảnh khắc nghỉ dưỡng đều liền mạch và chỉn chu. Những ưu đãi lì xì đầu năm không chỉ mang ý nghĩa may mắn, mà còn là lời chúc cho một năm mới nhiều năng lượng tích cực.

Hành trình trải nghiệm Tết 2026 - Trọn vị Tết nhầ vì thế không đơn thuần là một kỳ nghỉ. Đó là chuyến đi để hít thở sâu hơn, để gần nhau hơn và để bắt đầu năm mới với một phiên bản tươi mới của chính mình – giữa thiên nhiên, văn hóa và những điều thân thuộc nhất.

"DU XUÂN ĐÓN LỘC" - ƯU ĐÃI NGHỈ DƯỠNG ĐỘC QUYỀN TẠI WEBSITE

Để hành trình đón Tết thêm trọn vẹn, Flamingo Resorts trân trọng gửi trao "Lì xì Bính Ngọ" dành riêng cho khách hàng đặt phòng trực tuyến:

• Mức giá: Chỉ từ 2.550.000 VNĐ/khách/đêm.

• Thời gian lưu trú: 18/02/2026 - 21/02/2026.

ĐẶC QUYỀN TỰ CHỌN (1 trong 2): Quý khách được tùy chọn 01 món quà phù hợp nhất với nhu cầu:

1 Ưu đãi "Sum Vầy": Miễn phí hoàn toàn 02 trẻ em (<12 tuổi) hoặc 01 người lớn phát sinh (ngủ chung giường).

2 Ưu đãi "Mỹ Vị": Tặng ngay 02 vé Buffet (Trưa hoặc Tối) theo thực đơn Lễ Tết đặc biệt.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:

