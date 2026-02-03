Hãng hàng không châu Phi Ethiopian Airlines giảm 80% vé dịp Tết, tăng kết nối thị trường Việt Nam

Ngày 3-2, Ethiopian Airlines cho biết hành khách xuất phát từ sân bay Changi (Singapore) có thể tham gia chương trình ưu đãi áp dụng cho vé đặt từ ngày 2-2 đến 26-2, thời gian khởi hành từ 2-2 đến 14-6.

Hãng hàng không châu Phi Ethiopian Airlines giảm 80% vé dịp Tết.

Vé được bán qua website, ứng dụng di động của hãng và các đại lý ủy quyền.

Bên cạnh chương trình kích cầu, hãng hàng không lớn nhất châu Phi đang từng bước mở rộng hiện diện tại Việt Nam.

Hiện hãng khai thác 4 chuyến bay hành khách mỗi tuần trên đường bay Hà Nội - Addis Ababa, quá cảnh tại Dhaka (Bangladesh), bằng máy bay thân rộng Boeing 787-8 Dreamliner.

Hãng duy trì 1 chuyến bay chở hàng hóa mỗi tuần, góp phần tăng kết nối thương mại giữa Việt Nam và khu vực châu Phi.