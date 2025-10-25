Thời điểm hiện tại, bộ phim Cách Em 1 Milimet đang thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh câu chuyện của hai nhân vật Tú - Bách, tuyến tình cảm giữa cặp đôi Ngân và Viễn cũng được khán giả chăm chú theo dõi qua mỗi tập. Trong quá khứ, hai người từng có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, chuyện tình này lại dang dở và giờ đây, Ngân đang là vợ của Nghiêm.

Trong phim Cách Em 1 Milimet, Huyền Lizzie đảm nhận vai Ngân.

Dẫu vậy, hôn nhân của Ngân lại đang không hạnh phúc khi mà Nghiêm là một người chồng kém cỏi, vô tâm. Không chỉ vậy, anh ta còn ghen tuông vô lý với Viễn, nói ra những lời khiến cho Ngân bị tổn thương. Trong cuộc hôn nhân này, Ngân không hề được hạnh phúc.

Về phần Viễn, anh vẫn luôn giữ tình cảm dành cho Ngân ở một góc trong trái tim mình. Chính vì vậy, khán giả mong rằng trong tương lai, hai người có thể nối lại tình xưa. Thế nhưng cho dù kịch bản này có thể xảy ra thì chắc chắn là trong thời gian tới, Ngân sẽ tiếp tục phải chịu thêm nhiều đau khổ.

Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng không có một hôn nhân êm ấm.

Những cảnh khóc của Huyền Lizzie được khán giả đánh giá cao, vừa mang tính thẩm mỹ vừa truyền đạt được nhiều cảm xúc.

Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen từ khán giả khi thể hiện vai Ngân trong Cách Em 1 Milimet.

Đảm nhận vai Ngân lúc trưởng thành là Huyền Lizzie. Với màn tái xuất lần này, cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Khán giả nhận xét cô có vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng, rất phù hợp để thể hiện nhân vật Ngân. Không chỉ vậy, kỹ năng diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1990 cũng được đánh giá cao. Cô thể hiện chân thật nhân vật Ngân - người đang cô đơn, buồn bã trong chính mối quan hệ hôn nhân của mình, đồng thời vẫn dành những cảm xúc phức tạp cho Viễn.

Đặc biệt, những cảnh khóc mà Huyền Lizzie thể hiện luôn chạm tới cảm xúc của khán giả. Đáng nói hơn, ngay cả khi Ngân khóc lóc đến tả tơi, trông cô vẫn vừa đẹp vừa sang, mang lại những khung hình ấn tượng vô cùng.

Bình luận của netizen sau khi xem Huyền Lizzie trong Cách Em 1 Milimet:

- Đời sợ nhất loanh quanh đi hết 1 hồi, những người tốt đi hết còn bên mình là người không ra gì. Chọn người tồi 1 cách vô cùng kỹ lưỡng.

- Xem cuốn thật sự, đó là nhờ Huyền đó nha.

- Tuyệt vời yêu bạn này, diễn hay đỉnh luôn mà còn xinh đẹp nữa.

- Không phải Ngân không còn tình cảm với Viễn mà Ngân là kiểu phụ nữ mạnh mẽ chuẩn mực, biết giữ khoảng cách và điểm dừng đúng mực để giữ gìn gia đình của mình.

- Huyền phim này đẹp và mặc đồ nhìn sang lắm luôn.

Thu Phong