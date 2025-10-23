Long Diên Hương lấy cảm hứng từ giá trị văn hoá của Long Diên Hương của loài cá voi (cá ông), đồng thời ca ngợi, nhấn mạnh văn hoá làng chài của người miền biển. Tục thờ cá ông có từ thời Tây Sơn. Cụ thể, ngoài giá trị kinh tế là xạ hương thì Long Diên Hương còn mang giá trị tinh thần đặc biệt với đời sống làng chài. Nếu như dân đi điệu "trúng" được long diên hương sẽ được coi là điềm may mắn, được bà Cô (nữ thần Thiên Y A Na) ban lộc. Người ta tin những ai sống đức độ, có lòng thành mới được "ông Nam Hải" (cá voi) ban lộc là khối long diên hương giá trị. Vì vậy, Long Diên Hương được truy lùng mua bán, được đội giá lên từ vài tỉ tới vài chục tỉ đồng.

Trailer chính thức của Truy Tìm Long Diên Hương mở đầu bằng câu nói đầy khí phách của nhân vật Tâm (Quang Tuấn): “Long Diên Hương là vật thờ của làng tôi, không ai có quyền mang đi đâu hết”. Câu thoại vang lên giữa nền nhạc dồn dập, gợi mở cho khán giả về một hành trình đầy kịch tính, nơi lòng trung thành, niềm tin và tình thân bị đặt trước thử thách khốc liệt.

Ngay sau đó, bốn nhân vật trung tâm - Tâm (Quang Tuấn), Tuấn (Ma Ran Đô), Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) - xuất hiện trong khung hình đậm chất điện ảnh, như những người canh giữ báu vật thiêng liêng của làng chài An Hải. Theo lời kể của Hoàng, nhóm giang hồ “thất thủ sau một trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm”, hé lộ quy mô hành động và tinh thần mãnh liệt mà bộ phim hướng đến.

Phần sau của trailer mở ra chuỗi hình ảnh hành động gay cấn. Quang Tuấn tung đòn giữa khu chợ nhộn nhịp để bảo vệ Nguyên Thảo, khiến cô gái này nhìn anh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa có chút tình ý. Ma Ran Đô bị khóa tay nhưng vẫn phản công quyết liệt. Hoàng Tóc Dài bật nhảy song phi giữa đám giang hồ trong làn khói bụi mịt mờ. Tuy nhiên, Truy Tìm Long Diên Hương không chỉ dừng lại ở những pha đối kháng mãn nhãn.

Mỗi cú đánh, mỗi cú ngã đều chứa đựng một thông điệp. Trailer tiếp tục “thả miếng” bằng cú twist đến từ nhân vật Út Linh (Nguyên Thảo), khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Giữa không gian hỗn loạn trong nhà kho, hình ảnh cô gái cùng chiếc xe ba gác lao vào giữa tâm bão vừa mang nét hài duyên dáng, vừa toát lên tinh thần bất khuất.

Câu chuyện dần hé mở khi trailer tiết lộ: chính Tuấn (Ma Ran Đô) là người đã đánh cắp Long Diên Hương - vật thờ linh thiêng của làng. Cú tát của Tâm dành cho Tuấn khi cậu buông lời xúc phạm đến cha mình trở thành khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, đẩy mâu thuẫn giữa hai anh em lên đến đỉnh điểm. Càng về sau, không khí càng nghẹt thở khi Tâm phải đối đầu với Cường Liều (Doãn Quốc Đam) - một trùm giang hồ lạnh lùng, hiểm độc - để cứu em trai. Phân cảnh Tâm bị đâm và húc văng trong nhà kho càng khiến người xem nín thở, cảm nhận rõ sự khốc liệt của hành trình này.

Cao trào được đẩy lên khi cả nhóm lao vào cuộc hỗn chiến và cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên chiếc xe ba gác do Út Linh cầm lái. Cú “drift” cực gắt giữa khung cảnh ngổn ngang đã khiến mạng xã hội xôn xao ngay từ khi trailer vừa phát hành, được ví như “một trong những pha hành động chất nhất của phim Việt năm nay”.

Ở đoạn cuối, khán giả được chiêu đãi bằng hàng loạt cảnh hành động liên hoàn: Quang Tuấn và Ma Ran Đô tung đòn võ thuật điêu luyện, những cú cận chiến cường độ cao được quay mạch lạc, góc máy mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Đặc biệt, cảnh Tâm dùng gậy làm đòn bẩy để lật cả chiếc xe hơi khiến người xem “nín thở”, chứng minh kỹ năng dàn dựng hành động ngày càng nâng tầm.

Không chỉ có hành động, trailer còn khép lại bằng một khoảnh khắc đầy bất ngờ và dí dỏm: Cường Liều (Doãn Quốc Đam) hát karaoke ca khúc Thất Tình - bài hit từng làm mưa làm gió một thời. Những câu hát “Hỡi người yêu, trái tim anh ngày đêm nhớ nàng…” vang lên giữa khung cảnh bạo lực tạo nên hiệu ứng tương phản vừa hài hước vừa đáng nhớ.

Long Diên Hươngkhởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc vào ngày 14/11/2025.

