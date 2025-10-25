Một trong số những tựa phim Việt đáng mong chờ nhất quý cuối năm 2025 gọi tên Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ. Phim hiện mới chỉ tung ra trailer, nhạc phim nhưng đã khiến khán giả vô cùng tò mò bởi câu chuyện đậm chất hài đen, vừa trào phúng, chua chát lại vừa sâu cay, cảm xúc.

Bộ phim Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ kể về một gia đình thành thị, nơi những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội dần trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai từng thế hệ. Câu chuyện bắt đầu từ ngày sinh nhật của người mẹ - vốn dĩ phải là dịp đoàn tụ ấm áp nhưng lại hóa thành một “chiến trường” khi những mâu thuẫn, hiểu lầm và tổn thương bấy lâu bỗng trỗi dậy. Từng lời nói, từng hành động tưởng chừng nhỏ nhặt lại như giọt nước tràn ly, khiến bữa tiệc gia đình ngập trong những nỗi niềm không ai dám nói.

Thế nhưng chính chuỗi xung đột dở khóc dở cười ấy lại mở ra cơ hội để mỗi người đối diện với bản thân, với những vết thương chưa lành, và học cách thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Phim khắc họa tinh tế những góc khuất sau bức tường của một gia đình tưởng chừng hoàn hảo, nơi tình thân vừa là nơi nương náu, vừa là thứ khiến con người ta tổn thương nhất.

Nghệ sĩ Ái Như - nữ chính của phim chính là linh hồn của Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ. Bà vào vai Tâm, người mẹ đã đi qua nhiều mất mát, sống cam chịu nhưng luôn ôm trọn tình yêu thương dành cho con cái. Chỉ thông qua trailer, clip OST và một vài trích đoạn đã nhá hàng, hình ảnh một người phụ nữ bề ngoài điềm đạm, bên trong đầy vết thương đã được nghệ sĩ Ái Như thể hiện bằng sự tiết chế và chiều sâu cảm xúc, vừa gần gũi vừa day dứt.

Sau hơn 30 năm gắn bó với sân khấu kịch, đây là lần đầu tiên bà tham gia điện ảnh, vai diễn này được xem là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Thông qua diễn xuất của nữ nghệ sĩ, những phân cảnh nặng tâm lý của bà Tâm hiện lên cực sát với hình ảnh người mẹ Việt: chịu thương chịu khó, hy sinh âm thầm nhưng cũng đầy mâu thuẫn, yếu đuối mà mạnh mẽ. Vai diễn này hứa hẹn sẽ là điểm sáng giàu cảm xúc, khiến Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ không chỉ là câu chuyện về một bữa tiệc hỏng, một đám tang ồn ào mà còn là hành trình hàn gắn, đối thoại và yêu thương trong mỗi gia đình.

Chỉ mới vài trích đoạn ngắn, NS Ái Như đã khiến khán giả xúc động

Bên cạnh nghệ sĩ Ái Như, Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ còn quy tụ dàn diễn viên ấn tượng của điện ảnh và sân khấu Việt. Nghệ sĩ Hồng Ánh trở lại đầy "màu mè" trong vai Dì Ba, người phụ nữ vui vẻ, xởi lởi nhưng ẩn chứa tâm trạng khó đoán. NSƯT Hữu Châu và Thành Hội mang đến hai sắc thái đối lập: một người sâu lắng, từng trải; một người u buồn, trầm mặc, góp phần làm dày thêm cảm xúc cho câu chuyện. Thế hệ trẻ được đại diện bởi Trần Kim Hải, Tín Nguyễn cũng hứa hẹn mang tới hình ảnh khác lạ, gai góc hơn so với các vai trước. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Samuel An, Hoàng Phi, ca sĩ Ngọc Sơn và bé Sam,... dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/10/2025.