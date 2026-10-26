Vbiz có cặp đôi hẹn hò rõ như ban ngày: Bên nhau đón sinh nhật, du lịch tới đâu lộ hint tới đó

Narl Nguyễn đón tuổi mới với bó hoa ngập tràn màu sắc

Dưới bài đăng của Narl Nguyễn, Song Luân đã để lại tương tác

Sau đó, cư dân mạng cũng soi ra chi tiết Song Luân từng ngồi chiếc ô tô y hệt trong ảnh mà Narl Nguyễn đăng tải

Trước đó, Song Luân và Narl Nguyễn từng bị soi check-in tại những địa điểm có bối cảnh tương đồng. Cuối năm 2025, cả hai gây chú ý khi đăng ảnh tại một quán cà phê ở Đà Lạt với nhiều chi tiết giống nhau. Từ cách bài trí, góc chụp đến những món đồ xuất hiện trong khung hình, loạt điểm trùng hợp khiến cư dân mạng bắt đầu đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Đến tháng 3/2026, nghi vấn tiếp tục nóng lên khi cả hai được cho là cùng nghỉ dưỡng tại một khu resort ở Nha Trang. Những hình ảnh có bối cảnh tương đồng, từ khu vực hồ bơi đến khung cảnh biển, lại trở thành đề tài để netizen xâu chuỗi.

Chuyện tình cảm của Song Luân và Narl Nguyễn được dân tình bàn tán từ bộ ảnh tại Đà Lạt của cả hai vào cuối năm ngoái

Cả hai sau đó không ngại check-in du lịch chung

Đặc biệt, chuyến đi Phuket, Thái Lan cũng từng làm dấy lên nhiều bàn luận. Cư dân mạng phát hiện cả hai có những bức ảnh tại quán cà phê với cách bài trí tương đồng, cùng check-in trên thuyền gỗ truyền thống và du thuyền có nhiều điểm giống nhau.

Trong khi Narl Nguyễn chia sẻ loạt ảnh từ đầu tháng 8, còn Song Luân đến đầu tháng 9 mới lần lượt đăng những khoảnh khắc trong chuyến đi. Cách đăng lệch thời gian này vô tình tạo nên một "kịch bản hẹn hò" quá quen thuộc.

Song Luân và Narl Nguyễn check-in tại Thái Lan khác thời điểm nhưng ai nhìn sơ cũng biết cả hai đã có chuyến đi cùng nhau

Loạt hint hẹn hò rõ mồn một này khiến dân tình chỉ chờ ngày người trong cuộc công khai nữa mà thôi

Ảnh: IGNV