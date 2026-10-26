Đỗ Hà "bóc" sự thật về hôn nhân với Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Đỗ Hà luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Từ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã đến các chuyến du lịch sang trọng, nàng hậu ngày càng thoải mái chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội.

Mới đây, cả hai vừa kỷ niệm một năm ngày cưới bằng bộ ảnh ngọt ngào, lãng mạn giữa khung cảnh du thuyền ở trời Âu. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng phía sau những khung hình đẹp như mơ ấy lại là một câu chuyện rất khác.

Cụ thể, sau khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm ngày cưới khiến dân tình xuýt xoa, Đỗ Hà tiếp tục cập nhật story mới. Trong ảnh, nàng hậu diện trang phục đen thanh lịch, đi giày đen bóng, đứng cạnh một chiếc túi da cỡ lớn. Đáng chú ý, Đỗ Hà còn đính kèm dòng trạng thái hài hước: "Đăng ảnh ngồi du thuyền vậy chứ thực tế là đang đi công trường haha".

Đằng sau bộ ảnh "chanh sả" là khoảnh khắc Đỗ Hà đến công trường cùng Viết Vương (Ảnh: FBNV)

Màn tiết lộ của nàng hậu khiến người xem không khỏi bật cười bởi sự đối lập giữa hai khung cảnh. Mới hôm trước còn là hình ảnh vợ chồng son nâng ly giữa không gian sang trọng, lãng mạn, nay Đỗ Hà đã chuyển sang trạng thái đồng hành cùng ông xã trong công việc. Bức ảnh cho thấy cuộc sống sau kết hôn của nàng hậu còn có những khoảnh khắc tất bật, thực tế hơn nhiều so với hình dung của công chúng.

Trước đó, nhân dịp tròn một năm về chung nhà, Đỗ Hà đã đăng tải loạt ảnh kỷ niệm bên doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Cặp đôi lựa chọn du thuyền làm bối cảnh, cùng xuất hiện trong những khung hình đậm chất điện ảnh. Nàng hậu diện váy trắng thanh lịch, khoác áo lông màu be, còn ông xã lịch lãm trong bộ suit đen. Cả hai cùng nâng ly, trao nhau những khoảnh khắc tình tứ giữa khung cảnh lãng mạn.

Đỗ Hà và Viết Vương đánh dấu 1 năm về chung nhà bằng bộ ảnh sang trọng (Ảnh: FBNV)

Sau đám cưới, Đỗ Hà ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường như đi chợ, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa hay cùng chồng đi du lịch. Doanh nhân Viết Vương, vốn khá kín tiếng trước công chúng, cũng xuất hiện thường xuyên hơn trong các video của vợ.

Có lúc, doanh nhân được bắt gặp phụ giúp việc nhà, nếm thử món ăn do Đỗ Hà chuẩn bị hay đưa ra nhận xét về bữa cơm. Khi khác, Viết Vương lại cùng vợ đi mua sắm, du lịch và tham gia những hoạt động thường ngày. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng dần lui về hậu trường, thường xuyên đồng hành cùng ông xã trong các công việc kinh doanh. Những khoảnh khắc cả hai tham gia các hội nghị, sự kiện của tập đoàn hay cùng nhau làm việc thiện luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đỗ Hà đồng hành cùng chồng trong các sự kiện của tập đoàn (Ảnh: Sơn Hải Group)