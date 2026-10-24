Cặp đôi Hoa hậu - diễn viên Vbiz tái hợp trên thảm đỏ, đẹp đôi cỡ này bảo sao bị đồn hẹn hò suốt 2 năm

Tối ngày 23/10, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý từ truyền thông lẫn công chúng. Thảm đỏ sự kiện trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự đổ bộ của dàn sao đình đám Vbiz như Lâm Vỹ Dạ, Ngọc Thanh Tâm, Hứa Vĩ Văn, Tóc Tiên, Thanh Hằng, Đoàn Thiên Ân... đến chúc mừng đoàn phim. Trong không khí náo nhiệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi cô đến ủng hộ "người tình tin đồn" Quốc Anh - nam chính của dự án.

Tiểu Vy đến dự premiere để chúc mừng Quốc Anh (Clip: Team sự kiện)

Xuất hiện tại thảm đỏ, Tểu Vy gây ấn tượng với visual nổi bật, đẹp không góc chết. Hoa hậu Việt Nam 2018 diện áo yếm tone đen phối cùng chân váy trắng thanh lịch, vừa tôn đường nét quyến rũ vừa khoe bờ vai thon nuột nà. Mái tóc búi nhẹ nhàng giúp Tiểu Vy nổi bật giữa dàn mỹ nhân hội tụ tại sự kiện.

Tiểu Vy nổi bật tại sự kiện

Khí chất Hoa hậu không lẫn vào đâu được

Ngay khi nàng hậu vừa bước tới thảm đỏ, Quốc Anh đã nhanh chóng ra tận nơi đón tiếp. Cả đứng chung khung hình, thoải mái trò chuyện, tương tác tự nhiên trước ống kính truyền thông. Tiểu Vy cùng nam diễn viên tạo nên màn bùng nổ nhan sắc, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, thả tim vì sự tương xứng về cả vóc dáng lẫn thần thái. Bảo sao suốt 2 năm qua, cặp đôi này vẫn luôn trong "tầm ngắm" của netizen.

Vừa thấy Tiểu Vy là Quốc Anh ra đón ngay

Một bên tiếp khách một bên tiếp nàng

Tin đồn tình cảm giữa Tiểu Vy và Quốc Anh bắt đầu rộ lên từ khi cả hai đóng cặp trong Bộ Tứ Báo Thủ. Vào vai người yêu của nhau trên màn ảnh, cặp đôi khiến fan ship nhiệt tình vì quá xứng đôi vừa lứa, "phản ứng hóa học" ngọt ngào từ trong phim đến hậu trường.

Hơn nữa, trong một sự kiện, Quốc Anh từng mang hoa lên sân khấu tặng Tiểu Vy mừng ngày 8/3, khiến nàng hậu thẹn thùng đỏ mặt. Sau khi bộ phim đóng máy, cả hai vẫn tiếp tục lộ "hint" chất lượng khi cùng tham gia chương trình thực tế, thoải mái khoác tay, nắm tay thân thiết giữa chốn đông người. Gần đây, Quốc Anh còn xuất hiện trong khung ảnh đặt ngay phòng khách của Tiểu Vy. Nàng hậu sau đó đã lên tiếng chỉ là món quà fan tặng nhưng cũng khiến hội "trên thuyền" có thêm động lực để đẩy thuyền.

Tiểu Vy và Quốc Anh "nên duyên" trong Bộ Tứ Báo Thủ (Ảnh: NSX)

Tặng hoa cho nhau (Ảnh: Tư liệu)

Thân thiết với nhau ngoài đời (Ảnh: Tư liệu)

Dù từng lên tiếng đính chính chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp nhưng chemistry quá đỗi tự nhiên cùng mỗi lần sánh đôi của Tiểu Vy và Quốc Anh vẫn khiến người hâm mộ ngập tràn hi vọng. Màn tái hợp trên thảm đỏ này một lần nữa khiến fan thêm "lụy". Bởi nhìn visual cực phẩm và sự thân thiết của cả hai, bảo sao suốt thời gian qua nghi vấn hẹn hò vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.