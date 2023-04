Vắt chanh bỏ vỏ: Người Việt đang bỏ đi phần quý giá nhất của quả chanh

Phần lớn chúng ta đều vứt bỏ phần vỏ chanh vì cho rằng nó không có lợi ích gì. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu xác định vỏ chanh chứa nhiều vitamin và các chất có lợi cho sức khỏe. Vậy vỏ chanh có tác dụng gì?

Chanh là loại trái cây phổ biến trên khắp thế giới. Trong khi cùi và nước chanh được sử dụng thì phần vỏ thường bị bỏ. Thực tế, vỏ chanh có lượng hợp chất flavonoid được gọi là polymethoxylated flavones (PMFs) cao nhất so với các thành phần ăn được khác của loại quả này.

Vỏ chanh có đặc tính chống oxy hóa. Ngoài ra, vỏ chanh còn chứa protein, chất béo, chất xơ, đường, canxi, vitamin A, E, B6.

Vỏ chanh có tác dụng gì?

Trung hòa các gốc tự do

Các gốc tự do là các electron lẻ hiện diện trong các tế bào của cơ thể, chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của một số loại ung thư, các vấn đề tim, lão hóa, sưng, và các bệnh tự miễn dịch... Các vitamin C hiện diện trong vỏ chanh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do nên có thể ngăn chặn vấn đề trên. Mặt khác, các gốc tự do cũng có thể được liên kết với các mạch máu gây tổn hại sức khỏe. Đó là lý do tại sao bạn nên bổ sung vitamin để duy trì lưu thông máu khỏe mạnh.

Cải thiện sức khỏe của xương

Để xương mạnh mẽ và khỏe mạnh cần một lượng canxi, và chanh vỏ lại có nhiều canxi và vitamin C. Tiêu thụ vỏ chanh được chứng minh là hữu ích trong việc ngăn ngừa các rối loạn khác nhau như loãng xương, viêm khớp dạng thấp, gãy trong xương, viêm đa khớp và viêm xương khớp.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo Healthline, vỏ chanh chứa flavonoid, vitamin C và pectin, một loại chất xơ hòa tan có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Pectin giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt) bằng cách tăng bài tiết axit mật, được sản xuất bởi gan và ức chế sự hấp thụ cholesterol.

Hỗ trợ giảm cân

Vỏ chanh chứa pectin được biết là có tác dụng thúc đẩy giảm cân và có thể làm chậm quá trình tích tụ chất béo trong cơ thể. Pectin hấp thụ nước và tạo thành một khối nhớt đi qua dạ dày và ruột non mà không bị tiêu hóa. Điều này khiến bạn cảm thấy no lâu hơn.

Giảm nguy cơ ung thư

Vỏ chanh đặc tính chống ung thư do có chất flavonoid và vitamin C. Nó làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và vitamin C có thể giúp tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp loại bỏ các tế bào ung thư đột biến.

Làm giảm nồng độ cholesterol

Tiêu thụ của vỏ chanh giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể, thúc đẩy sức khỏe tim mạch tốt hơn. Kali trong vỏ chanh thực sự giúp trong việc duy trì huyết áp. Polyphenol flavonoid làm giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu). Các vitamin C và vitamin P cũng giúp đỡ trong thanh toán bù trừ các mạch máu, từ đó sẽ ngăn chặn hoặc giảm thiểu những rủi ro phát triển các bệnh như huyết áp cao, bệnh tim và bệnh tim bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Vỏ chanh chứa đặc tính kháng khuẩn có khả năng ức chế sự phát triển của vi sinh vật, chống lại hiệu quả các bệnh răng miệng do vi khuẩn như Streptococcus mutans gây ra.

Làm thế nào để thêm vỏ chanh vào chế độ ăn uống của bạn:

- Thêm vỏ chanh vào các món nướng và salad.

-Bào vỏ chanh và rắc vào súp, nước xốt.

- Thêm vỏ chanh vào trà nóng hoặc cocktail yêu thích của bạn.

- Hãy khử nước cho vỏ chanh và thêm chúng vào trà, hoặc bạn có thể làm gia vị tại nhà bằng cách trộn với muối và tiêu.

- Trên đây là những thông tin giải đáp về câu hỏi "Vỏ chanh có tác dụng gì?". Sau bài viết này bạn đừng bỏ vỏ chanh đi nữa nhé.

