Ngày 25/4, cả nước có thêm hơn 2.500 ca mắc COVID-19, một bệnh nhân tử vong

Theo bản tin tình hình dịch COVID-19, ngày 25/4 cả nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong tháng 4/2023. Trong ngày cũng ghi nhận 819 ca được công bố khỏi bệnh.

Hiện vẫn còn 145 bệnh nhân đang thở oxy. Trong đó, 11 ca thở oxy qua mặt nạ, 7 ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn và 20 ca thở máy xâm lấn.

Đáng chú ý, hôm nay ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Nam Định. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên sau gần 4 tháng. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.549.186 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.713 ca nhiễm).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 24/4, có 7.886 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.152.495 liều.

Biểu đồ thể hiện tình hình dịch COVID-19. (Ảnh: Bộ Y tế)

Số ca mắc COVID-19 ở nước ta trong khoảng 2 tuần gần đây gia tăng. Đã có những ngày số mắc mới vượt 2.000 ca/ngày. Cùng với đó, số ca bệnh COVID-19 thở oxy cũng tăng theo. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai) là những trường hợp có nguy cơ chuyển biến nặng nếu mắc bệnh.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khuyến cáo, thời gian nghỉ lễ sắp tới, nhu cầu đi lại gia tăng, vì vậy người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như mang khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại khu vực nguy cơ để tránh gia tăng số ca bệnh. Điều này không chỉ giúp phòng COVID-19 mà còn cả các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B...