Vàng lại vượt mốc 70 triệu đồng/lượng

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng mở phiên ở mức giá 69,65 - 70,25 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, tăng 400 nghìn đồng mỗi lượng mua và tăng 280 nghìn đồng mỗi lượng bán ra so với giá vàng hôm qua.

Công ty Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 69,5 - 70,1 triệu đồng/lượng mua và bán, tăng 300 nghìn đồng so với hôm qua.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 69,45 – 70,1 triệu đồng/lượng tương ứng chiều bán ra và mua vào, tăng lần lượt 250 nghìn đồng và 200 nghìn đồng mỗi lượng so với mở phiên hôm qua. Giá nhẫn tròn trơn của công ty này niêm yết ở mức 5,47 - 5,54 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50 nghìn đồng mỗi chỉ so với hôm qua.

Giá vàng tái lập đà tăng, lấy lại mốc 70 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng bán ra cùng giờ ở mức 1.859 USD/ounce, tăng 15 USD mỗi ounce so với phiên hôm qua. Các chuyên gia vàng thế giới vẫn bảo lưu nhận định, giá vàng tính theo USD sẽ khó tăng khi lãi suất USD tiếp tục tăng và đồng đô la Mỹ mạnh, nên giá vàng đầu tháng 5 so với tháng 4 đi ngang; trong khi so giá vàng với các đồng tiền khác như Yên Nhật hay Euro giá vàng vẫn duy trì mức tăng cao lần lượt 20% và 15% so với tháng 4.

Hôm qua (11/5), Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của nước này tăng 0,3% (tháng 3 tăng 1,2%). Trong đó, một số nhóm hàng hoá chính là thực phẩm và năng lượng tăng tới 0,6% (mức tăng gấp đôi tháng 3), mức tăng này đều cao hơn dự báo. Với diễn biến giá tiêu dùng và lạm phát tăng cao sẽ tác động lên chính sách lãi suất và tiền tệ của Mỹ, nếu Mỹ tiếp tục chính sách tăng lãi suất có thể kiềm chế giá vàng thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 12/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.151 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.910 - 23.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 130 - 100 đồng mỗi USD so với hôm qua.