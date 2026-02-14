Nếu phải chọn một gương mặt trời sinh đã hợp vai tiểu thư quý tộc, cái tên bật ra trong đầu nhiều khán giả chắc chắn là Krystal. Từ khí chất sang chảnh đến thần thái cao quý tự nhiên, Krystal từ lâu đã được xem là hình mẫu tiểu thư tài phiệt chuẩn chỉnh của màn ảnh Hàn.

Krystal nổi tiếng với vẻ đẹp sang chảnh, toát ra thần thái "trâm anh thế phiệt" một cách cực kỳ tự nhiên.

Còn nhớ hồi năm 2013, cô từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vào vai Lee Bo Na trong The Heirs, đóng cùng Lee Min Ho và Park Shin Hye. Nhân vật tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ nhưng đáng yêu của cô đã góp phần giúp bộ phim tạo nên cơn sốt khắp châu Á thời điểm đó.

Giờ đây, Krystal một lần nữa khiến người xem lóa mắt với diện mạo kiêu sa trong dự án mới mang tên Mad Concrete Dreams, lên sóng từ ngày 14/3 trên tvN. Mới đây, nhà đài đã tung loạt hình ảnh chính thức đầu tiên của cô trong phim, lập tức gây chú ý vì visual quá mức sang trọng.

Những hình ảnh đầu tiên của Krystal trong Mad Concrete Dreams.

Trong phim, Krystal vào vai Jeon Yi Kyung - con gái duy nhất của một gia đình giàu có, đồng thời là vợ của Min Hwal Seong (do Kim Jun Han thủ vai). Yi Kyung lớn lên trong nhung lụa, có mọi thứ người khác ao ước. Bề ngoài cô luôn rạng rỡ, vui vẻ, nhưng bên trong lại mang một khoảng trống khó gọi tên. Cô duy trì mối quan hệ lặng lẽ với người chồng thích khoe khoang, đồng thời hỗ trợ mẹ mình, một nhà đầu tư bất động sản.

Không có con ruột, Yi Kyung dành tình cảm đặc biệt cho Da Rae, cô bé khiếm thính là con gái của Ki Soo Jong (Ha Jung Woo) và Kim Sun (Im Soo Jung). Cô chăm sóc Da Rae như con của mình và duy trì mối quan hệ thân thiết như gia đình với họ. Tuy nhiên, những biến cố bất ngờ sớm xuất hiện, phá vỡ cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của Yi Kyung và đẩy cô vào những bước ngoặt khó lường.

Một tạo hình "đậm mùi tiền" làm toát lên vẻ đẹp sang chảnh của mỹ nhân sinh năm 1994.

Krystal chụp ảnh cùng các diễn viên trong phim

Trong loạt ảnh được công bố, Jeon Yi Kyung hiện lên với giao diện khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mang trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, xuất hiện tại các sảnh tiệc và buổi dạ hội sang trọng, cô luôn giữ nụ cười rạng rỡ cùng biểu cảm kiêu kỳ. Mỗi khung hình đều toát lên khí chất quý tộc, thứ thần thái mà không phải diễn viên nào cũng có thể tái hiện.

Theo chia sẻ từ đại diện đội ngũ sản xuất, trong câu chuyện phim đầy hồi hộp của Mad Concrete Dreams, Krystal sẽ cho thấy một khía cạnh hoàn toàn mới. Chính vì vậy, các khán giả yêu thích mỹ nhân sinh năm 1994 càng có nhiều lý do để trông chờ bộ phim.