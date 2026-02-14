Gia đình Châu Bùi không yên tâm về Binz, lý do liên quan đến đám cưới?

Châu Bùi và Binz đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cả hai đồng hành từ công việc đến cuộc sống. Có thời gian, Binz không ngần ngại "flex" bạn gái, Châu Bùi cũng thường xuyên đăng tải những bộ ảnh hài hước với người yêu. Châu Bùi còn gây chú ý khi liên tục "flex" tín hiệu mong muốn được kết hôn, làm cô dâu. Thế nhưng dạo này, Châu Bùi và Binz vướng nghi vấn đang có vấn đề. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai không còn tương tác MXH nhiều như trước, Binz còn tung ca khúc mới cực suy.

Giữa lúc cặp đôi im hơi lặng tiếng, chia sẻ của Binz về dự định kết hôn và mối quan hệ với Châu Bùi được nhiều người nhắc lại. Theo đó, trong một cuộc trò chuyện vào cuối năm 2024, Binz tiết lộ gia đình Châu Bùi không yên tâm về mình. Ngoài ra, anh thừa nhận đã nắm bắt được mong muốn bạn gái sắp kết hôn nhưng cần thêm thời gian.

Cụ thể, Binz từng nói: "Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi nhưng thật sự thì… Tôi biết việc nhiều lần mình lập lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Với gia đình Châu, việc kết hôn là một cột mốc rất lớn. Sau khi tôi nhận ra những việc mình nói khiến ba mẹ cô ấy bất an nên tôi thay đổi. Hiện tại, phần nào đó tôi đã không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với mình có thể thế nào cũng được, nhưng với người con gái thật sự rất thiêng liêng, không thể bỏ lỡ được nên tôi đã nghiêm túc hơn nhiều".

Binz từng chia sẻ gia đình bạn gái không yên tâm về mình (Ảnh: FBNV)

Binz cho biết lý do anh phải đợi một thời gian mới thoải mái chia sẻ mối quan hệ trước công chúng là muốn chuyện tình này chắn chắn hơn. Khi đã xác định Châu Bùi sẽ là người gắn bó, đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới thì nam rapper quyết định chia sẻ mối quan hệ này đến nhiều người hơn. Chính tình yêu, sự ân cần và nhẹ nhàng của Châu Bùi đã khiến Binz bỏ qua những suy nghĩ sợ hôn nhân và bắt đầu nghiêm tức hơn để hướng đến việc xây dựng một gia đình. Châu Bùi cũng là người có ảnh hưởng không nhỏ trong sự chuyển biến của Binz từ một chàng trai lạnh lùng, ngông cuồng thành một người đàn ông ấm áp và chân thành hơn.

Binz chia sẻ rằng Châu Bùi chưa bao giờ ra mặt ghen tuông, chất vấn. Tuy nhiên bản thân Binz đã tự hiểu để kiểm soát mọi việc mình làm. Binz thổ lộ: "Châu là người có tác động gián tiếp nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến những gì tôi làm. Châu chưa bao giờ nói: 'Sao anh đang yêu em mà anh viết nhạc đi vào trong club với 5 người con gái?'. Nhưng tôi sẽ tự hiểu và tự kiểm soát những gì mình làm. Đó cũng là lý do mà dần dần phiên bản Binz ít được ưu ái hơn để tôi sống cuộc đời của Xuân Đan. Tác động của Châu khiến tôi chuyển sang những gì chân thật, gần gũi hơn rất nhiều".

Binz cho biết Châu Bùi rất thông cảm cho công việc của mình (Ảnh: FBNV)

Về phía Châu Bùi, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024 cô chia sẻ: "Châu với anh Binz thì anh luôn nói với Châu là em giỏi, em phải cố lên; và Châu cũng luôn nói rằng những gì anh Binz làm quá hay, quá tuyệt. Châu luôn muốn mọi người xem trọng những gì Châu làm ra, và anh Binz luôn làm vậy với Châu, Châu cũng làm vậy với anh. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên. Châu và anh Binz chỉ có giành nhau ai tắm chó thôi.

Trước đó Châu có nói với anh là đôi khi không muốn mình bị chiều quá thành hư, thành dựa dẫm vào người khác, nên Châu cũng muốn mình độc lập. Nếu anh liên tục tắm chó rồi thì Châu sẽ giành làm lần tiếp theo. Châu cũng hay lo và nói anh Binz là dạo này Châu quá bận nên không nấu cơm cho anh được. Anh Binz cũng rất chia sẻ là với một người đi làm nhiều như Châu anh hoàn toàn ok với việc đó và vui vẻ gọi đồ ăn về, chỉ có Châu hay tự trách bản thân là không nấu ăn nhiều được như ngày đầu mới quen nhau thôi. Tất cả sự ủng hộ và nhường nhịn đều xuất phát từ tấm lòng của hai người dành cho nhau".

Châu Bùi cũng luôn nhận được sự động viên từ Binz (Ảnh: FBNV)

Lần gần nhất cả hai xuất hiện chung là trong bộ ảnh Halloween (ảnh: FBNV)