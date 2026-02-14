Xót xa mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời bị hủy hoại nhan sắc khi mang thai

Mới đây, nữ diễn viên Nam Bo Ra đã đăng video mới lên mạng xã hội với chú thích: "Trong thời gian mang thai, chỉ có vài ngày da tôi đẹp. Đúng là nô lệ của hormone". Có thể thấy trong thời kỳ mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mang thai, làn da của cô đã bị tàn phá nghiêm trọng, không còn trắng mịn mà nổi mụn đỏ từng mảng.

Nữ diễn viên nói thêm "Đây có thực sự là da của bà bầu không? Tôi rất căng thẳng” và chia sẻ về những vấn đề da mà cô đang gặp phải. Cô đắp mặt nạ qua đêm và cuối cùng những vết ửng đỏ cũng đã dịu bớt. Trong suốt thai kỳ, Nam Bo Ra không tăng nhiều cân, đến nay cô mới chỉ nặng 53kg, nhưng làm da đã bị hormone tàn phá nghiêm trọng.

Làn da Nam Bo Ra bị ửng đỏ nghiêm trọng do hormone lúc mang thai, không còn vẻ trắng mịn thường thấy. Ảnh: Pinterest

Cô quyết định đắp mặt nạ qua đêm. Ảnh: Pinterest

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận đồng cảm với nỗi lo của mẹ bầu. Trong thời gian mang thai, hormone sẽ khiến cơ thể, làn da, mái tóc thay đổi nhiều. Nam Bo Ra càng chịu thêm nhiều áp lực khi cô là diễn viên - nghề nghiệp đòi hỏi có ngoại hình tốt. Nhiều fan động viên Nam Bo Ra cố gắng chăm sóc sức khỏe, những vết ửng đỏ rồi sẽ biến mất khi em bé chào đời.

Nam Bo Ra sinh năm 1989, nổi tiếng qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Sunny, My Brilliant Revenge... Cô còn được biết đến với câu chuyện gia đình có một không hai. Cụ thể bố mẹ cô sinh đến 13 người con, Nam Bo Ra là chị cả. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã phải đỡ đần bố mẹ trông các em. Cô còn chịu thiệt thòi không được đi học mẫu giáo, học thêm vì tình hình tài chính gia đình quá khó khăn. Nam Bo Ra đã trở thành diễn viên từ khi mới 15 tuổi, cô dùng số tiền thù lao kiếm được để phụ giúp bố mẹ, trả học phí cho các em.

Nam Bo Ra nổi tiếng từ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Ảnh: Pinterest

Gia đình cô có đến 13 người con, cô là chị cả. Ảnh: Pinterest

Vào ngày 10/5/2025, nữ diễn viên đã tổ chức hôn lễ với chồng ngoài ngành giải trí ở Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Chú rể bằng tuổi Nam Bo Ra, đã chiếm được trái tim mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khi cùng làm tình nguyện ở nhà thờ. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.

Đến tháng 12, cô xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Xportsnews vào sáng 11/12, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hạnh phúc bày tỏ: "Tôi và ông xã cùng mong muốn sẽ chào đón thành viên mới trong năm nay mà, và thật may mắn vì điều đó đã đến rất nhanh. Tôi dự kiến lâm bồn vào khoảng giữa tháng 6 năm sau".

Nam Bo Ra cưới vào tháng 5 năm ngoái. Ảnh: Instagram

Cũng trong cuộc trò chuyện, Nam Bo Ra chia sẻ thêm về những khó khăn trong giai đoạn mang bầu: "Tình trạng sức khỏe của tôi hiện đang rất ổn định. Nhưng trước đó trong những tuần đầu của thai kỳ, tôi cứ liên tục thấy buồn ngủ, khiến mọi công việc trở nên khó khăn. Nhưng qua tuần thứ 10, sự mệt mỏi giảm đi đáng kể và tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Tôi bị ốm nghén nặng trong khoảng tuần 8-9 của thai kỳ và tình trạng này đã biến mất sau tuần thứ 10".

Nam Bo Ra cho biết bố mẹ đã rất vui mừng khi hay tin cô mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên còn hài hước chia sẻ về phản ứng của đấng sinh thành: "Tôi đưa cho bố xem ảnh siêu âm thai nhi, thế rồi bố tôi đã cười và bảo rằng ông không cần xem nữa. Và nguyên nhân là do bố tôi đã thấy quá nhiều ảnh siêu âm thai nhi trong đời rồi".

Nam Bo Ra mang thai nhưng không tăng cân nhiều. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo



