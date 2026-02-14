Cả MXH Việt chán ghét 1 mỹ nhân cực xấu tính: Ngoại tình còn giả vờ thanh cao, tham lam ích kỷ không ai bằng

Bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược mang đề tài mới mẻ với yếu tố siêu nhiên chưa từng có trên màn ảnh Việt đang dần thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó, nhân vật Minh Anh do nữ diễn viên sinh năm 2000 - Yến My thể hiện là một vai diễn nhận nhiều sự ghét bỏ.

Trong hai tập đầu, Minh Anh là cô bạn gái hiểu chuyện đảm đang và luôn sẵn lòng chia sẻ với nam chính Thành (Thanh Sơn đóng). Cả hai đang chật vật mưu sinh nhưng Minh Anh luôn động viên Thành tích cực tiến lên. Tưởng chừng như cô sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Thành nỗ lực trong công việc. Thậm chí, trong tập đầu, khán giả còn bội thực vì cảnh hôn của hai diễn viên.

Minh Anh và Thành là cặp đôi đẹp từng khiến khán giả yêu thích trong tập 1

Chính vì vậy, khi Minh Anh phản bội Thành, khán giả rất thất vọng

Tuy nhiên, trong tập 3, Minh Anh lộ bản thân là con người thực dụng, tham phú phụ bần. Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Chiến (Bình Anh đóng) rằng sẽ giúp cô có công việc tốt, có cuộc sống sung túc. Minh Anh đã phản bội Thành, ngoại tình với chính bạn thân của người yêu mình. Cú sốc này khiến Thành đau đớn, thậm chí nghĩ đến hành động dại dột và mở ra bước ngoặt tiếp theo khi Thành nghe được tiếng của chú chó Coddy.

Quyết định của Minh Anh trong Đồng Hồ Đếm Ngược nhận nhiều "gạch đá" của khán giả. Nhiều người cho rằng Minh Anh đại diện cho một bộ phận giới trẻ sống thực dụng, không chịu được khổ sở vất vả và muốn hưởng thụ sớm, sẵn sàng đánh đổi thân xác và lòng tự trọng để có được cuộc sống an nhàn. Đặc biệt, việc Minh Anh và bạn thân cùng phản bội đã đẩy Thành vào bước đường cùng.

Minh Anh ngoại tình với bạn thân của người yêu

Không những vậy, khi Minh Anh đi quá giới hạn với Chiến, cô còn khóc ấm ức. Một số khán giả cho rằng đây là "nước mắt cá sấu", không ai bắt ép Minh Anh phải đi sai đường, lựa chọn do chính cô đưa ra nhưng lại giả vờ thanh cao.

Sau cảnh quay gây tranh cãi, nữ diễn viên Yến My thủ vai Minh Anh chia sẻ: "Khi nhận vai diễn tôi đoán sẽ có ý kiến trái chiều nhưng không nghĩ khán giả nhập tâm đến vậy. Có người thương, có người giận Minh Anh, điều đó chứng tỏ nhân vật đã chạm được cảm xúc".

Giọt nước mắt của Minh Anh không nhận được sự đồng cảm của khán giả

Yến My cho biết cô luôn trăn trở để thể hiện được hết mọi khía cạnh của nhân vật. "Minh Anh không chỉ đáng trách, đằng sau sự lựa chọn đó là áp lực cơm áo, nỗi lo cho tương lai và sự mệt mỏi sau quãng thời gian dài chờ đợi", nữ diễn viên trẻ cho hay.

Theo trailer của phim Đồng Hồ Đếm Ngược, sau này, Yến My còn bị chị đại Thơ (Lan Phương) đánh ghen và sai người cưỡng hiếp cô. Nhân vật sẽ phải chịu hậu quả với sự lựa chọn của bản thân.

Yến My sinh năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện cô cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và từng tham gia các phim truyền hình như Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Gặp Em Ngày Nắng, Không Thời Gian,... Trước đó, Yến My thường thể hiện vai diễn hiền lành ngây thơ, Minh Anh là một thử thách mới mẻ với nữ diễn viên trẻ.

Yến My sinh năm 2000, là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt

Cô thường đóng các vai hiền lành trong sáng dễ thương

Đồng Hồ Đếm Ngược còn được xem là dự án hiếm hoi của truyền hình Việt khai thác yếu tố siêu nhiên. Phim xoay quanh Thành (Thanh Sơn) - một thanh niên tuyệt vọng vì giấc mơ diễn viên tan vỡ, tình yêu đổ nát và gánh nặng gia đình. Sau biến cố cận kề cái chết, Thành bất ngờ có khả năng nói chuyện với chú chó Cody và nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Anh từ đó bị cuốn vào nhiệm vụ kéo dài sự sống cho chính mẹ mình. Hà Chi (Hoàng Hà), cô hàng xóm khiếm thính của Thành bất đắc dĩ trở thành người đồng hành với Thành trên chặng đường hoàn thành các nhiệm vụ mà không biết rằng mình đang từng bước đưa Thành đến gần cái chết.