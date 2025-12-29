Trong bối cảnh thị trường F&B ngày càng cạnh tranh, nơi sản phẩm ngon thôi chưa đủ để giữ chân khách hàng, văn hóa đang dần trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng đến lựa chọn của người trẻ. Với Gen Z, ăn uống không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là một trải nghiệm mang tính cá nhân: họ tìm kiếm câu chuyện phía sau món ăn, những giá trị thương hiệu đại diện và cảm xúc mà không gian mang lại.

Chính vì vậy, những thương hiệu F&B biết khai thác chiều sâu văn hóa, biết “kể chuyện” bằng hương vị, không gian và triết lý vận hành, đang có lợi thế lớn trong việc chạm đến nhóm khách hàng trẻ. Khoai Lang Nướng, Cà Phê Trứng 3T và Queenam là ba ví dụ tiêu biểu cho cách văn hóa trở thành cầu nối tự nhiên giữa thương hiệu và người tiêu dùng trẻ hôm nay.

Cà Phê Trứng 3T: 10 năm gắn liền với đời sống văn hoá giới trẻ

Với Cà Phê Trứng 3T, văn hóa không được thể hiện bằng những tuyên ngôn lớn, mà thấm dần qua từng ly cà phê và không gian mà thương hiệu tạo dựng. Suốt 10 năm hoạt động, 3T kiên định với cà phê trứng, một thức uống gắn liền với lịch sử và ký ức của người Việt. Trong mỗi ly cà phê trứng nóng, lớp trứng bông mịn hòa cùng cà phê phin đậm đà không chỉ mang đến trải nghiệm vị giác, mà còn gợi lại nhịp sống chậm, sự chỉn chu và tinh thần thưởng thức rất “xưa”.

Với Cà Phê Trứng 3T, văn hóa không được thể hiện bằng những tuyên ngôn lớn, mà thấm dần qua từng ly cà phê và không gian mà thương hiệu tạo dựng

Việc mở rộng các phiên bản như cà phê trứng đá, cacao trứng hay matcha trứng cho thấy 3T không đóng khung mình trong quá khứ, mà khéo léo làm mới giá trị truyền thống để phù hợp hơn với thói quen và gu thưởng thức của nhiều thế hệ, đặc biệt là người trẻ.

Không gian của Cà Phê Trứng 3T cũng là một phần quan trọng trong cách thương hiệu kể câu chuyện văn hóa. Những chi tiết hoài niệm, từ thiết kế đến màu sắc, không nhằm tái hiện quá khứ một cách nguyên bản, mà được tiết chế để hài hòa với nhịp sống đô thị hiện đại. Với Gen Z, 3T trở thành nơi vừa để uống cà phê, vừa để “chạm” vào ký ức Việt theo một cách nhẹ nhàng, không giáo điều. Chính sự giao thoa giữa hương vị truyền thống và trải nghiệm đương đại đã giúp 3T duy trì sức hút bền bỉ, biến văn hóa thành một yếu tố sống động trong đời sống tiêu dùng hàng ngày.

Không gian của Cà Phê Trứng 3T cũng là một phần quan trọng trong cách thương hiệu kể câu chuyện văn hóa

Queenam là nơi chất lượng hiện đại hòa quyện cùng văn hoá Việt, tạo nên trải nghiệm socola dành cho giới trẻ

Nếu Cà Phê Trứng 3T đại diện cho dòng chảy ký ức, thì Queenam lại là hình ảnh của một văn hóa Việt hiện đại, tự tin và giàu bản lĩnh. Ngay từ tên gọi, Queenam đã đặt nền móng cho bản sắc thương hiệu: sự kết hợp giữa “Queen” - tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ, và “Nam” - đại diện cho Việt Nam. Văn hóa ở Queenam không chỉ nằm trong câu chuyện thương hiệu, mà được hiện thực hóa bằng chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Queenam đại diện cho hình ảnh của một văn hóa Việt hiện đại, tự tin và giàu bản lĩnh

Với Queenam, socola không đơn thuần là món ngọt để thưởng thức, mà là một trải nghiệm mang tính cảm nhận. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, ứng dụng công nghệ sấy lạnh -40°C để giữ trọn hương vị tự nhiên, đến sự sáng tạo trong các dòng socola như sầu riêng, hoa hồng, chanh yuzu hay sữa chua, thương hiệu đã thể hiện rõ tư duy làm sản phẩm hiện đại và chỉn chu. Nét văn hóa mà Queenam xây dựng nằm ở sự giao thoa giữa niềm tự hào dân tộc và tư duy làm sản phẩm hiện đại, nơi “chất Việt” không bị đóng khung trong truyền thống, mà được thể hiện bằng sự tinh tế, dám khác và dám thử nghiệm.

Với Queenam, socola không đơn thuần là món ngọt để thưởng thức, mà là một trải nghiệm mang tính cảm nhận

Chính cách tiếp cận này giúp Queenam kết nối hiệu quả với giới trẻ, những người không chỉ mua socola để ăn, mà còn để thể hiện gu thẩm mỹ, phong cách sống và niềm tin vào các thương hiệu nội địa có chiều sâu. Việc Queenam hiện diện trên các nền tảng số, kết hợp với KOL/KOC trẻ và xuất hiện tại những không gian bán lẻ chọn lọc, cho thấy văn hóa thương hiệu đã được chuyển hóa thành trải nghiệm nhất quán, gần gũi và dễ tiếp cận với Gen Z.

Queenam là sự kết hợp giữa hai từ: Queen – tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh và bản lĩnh của người phụ nữ, và Nam – đại diện cho đất nước Việt Nam. Cái tên mang trong mình niềm tự hào dân tộc, đồng thời gợi nhớ đến hình ảnh người phụ nữ Việt – cần cù, khéo léo và kiên cường, luôn bền bỉ theo đuổi giá trị tốt đẹp bằng chính đôi tay tài hoa và khối óc sáng tạo. Queenam được tạo nên từ niềm tin rằng: người Việt Nam – đặc biệt là những người phụ nữ Việt – hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu có bản sắc riêng, đủ sức chạm đến thị trường quốc tế. Không chỉ là sản phẩm ngon – mà còn là kết tinh của tinh thần tự hào và bản lĩnh Việt, hiện diện trong từng chi tiết, từng hương vị, từng câu chuyện phía sau thương hiệu.

Khoai Lang Nướng nơi văn hóa vùng miền được làm mới để trở thành trải nghiệm ẩm thực quen mà không cũ

Trong khi đó, Khoai Lang Nướng lại chọn kể câu chuyện văn hóa theo hướng rất gần gũi, bắt đầu từ nguyên liệu và không gian mang đậm hơi thở vùng miền. Xuất phát từ Đà Lạt, thương hiệu đặt khoai lang, một nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn Việt làm trung tâm cho toàn bộ hành trình sáng tạo. Mỗi món ăn tại Khoai Lang Nướng không chỉ là sự kết hợp của hương vị, mà còn gói ghém câu chuyện về đất, về người và ký ức địa phương. Từ khoai lang nướng, cá suối, lẩu đến những bữa cơm mộc mạc, tất cả đều hướng đến cảm giác gần gũi, ấm áp và chân thành.

Khoai Lang Nướng lại chọn kể câu chuyện văn hóa theo hướng rất gần gũi, bắt đầu từ nguyên liệu và không gian mang đậm hơi thở vùng miền

Điểm đặc biệt của Khoai Lang Nướng nằm ở cách thương hiệu kết nối giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại. Không gian được thiết kế để gợi nhớ sự bình yên của vùng cao nguyên, nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống thành thị. Văn hóa ở đây không mang tính trưng bày, mà được “sống” trong từng trải nghiệm ăn uống, trong nhịp điệu chậm rãi mà thương hiệu chủ động tạo ra giữa thị trường F&B đầy biến động. Điều này giúp Khoai Lang Nướng trở thành điểm đến quen thuộc với nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực không chỉ ngon mà còn có chiều sâu cảm xúc.

Điểm đặc biệt của Khoai Lang Nướng nằm ở cách thương hiệu kết nối giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại

Nhìn từ ba thương hiệu, có thể thấy văn hóa đang thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa F&B và người trẻ. Dù là ký ức được làm mới như Cà Phê Trứng 3T, bản sắc Việt hiện đại như Queenam hay câu chuyện vùng miền giàu cảm xúc của Khoai Lang Nướng, điểm chung nằm ở việc các thương hiệu đều hiểu rằng: người trẻ hôm nay chọn ăn uống bằng cả vị giác lẫn giá trị tinh thần.