Cẩm nang chạy deadline "quá là trôi" của giới trẻ

Deadline ập đến, ai cũng dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng, tụt cảm hứng. Những lúc thế này, rất cần một bí kíp giúp bạn tập trung, nạp năng lượng và tăng dopamine để chạy deadline mượt mà.

Phương pháp Pomodoro – chia thời gian làm việc thành chu kỳ ngắn, giúp não tập trung mà không bị kiệt sức. Đây là bí kíp hiệu quả nhiều bạn trẻ sử dụng để vẫn được nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực tâm lý khi chạy deadline.

Được thưởng thức đồ ăn ngon sẽ giúp sản sinh dopamine - "hormone hạnh phúc" giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả. Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy với hương vị chua dịu ngọt thanh, kết cấu sánh ngậy, vừa giúp nạp năng lượng hiệu quả, vừa khiến tâm trạng vui vẻ hơn.

Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy mang đến vị ngon ngất ngây.

Âm nhạc như một "kết giới" ngăn cách bạn với những ồn ào xung quanh, đồng thời tạo cảm hứng, từ đó giúp hạn chế xao nhãng, tăng hiệu suất công việc. Khi nhịp beat khớp nhịp tim, deadline chạy mượt như bản nhạc chill.

Từng thìa sữa chua tự nhiên sánh mịn như xoa dịu cảm xúc, vừa "reset" tinh thần, vừa kích thích sáng tạo.

Vì tận hưởng cũng là một phần của nỗ lực, TH true YOGURT Creamy chính là phần thưởng nhỏ cho từng phút cố gắng mỗi ngày của chúng mình.

Hơn một thập kỷ qua, dòng sữa chua ăn TH true YOGURT với phương châm "Vị ngon thật sự thiên nhiên" đã chinh phục hàng triệu gia đình Việt, vươn mình ra cả thị trường quốc tế. Hai giải thưởng tại Global Brand Awards 2025 gồm "Sản phẩm sữa tự nhiên xuất sắc nhất" cho TH true YOGURT và giải "Đổi mới sáng tạo ngành sữa" cho TH true YOGURT TOP CUP là những minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng thật, giá trị thật của sản phẩm. Đây cũng là dấu mốc đầy tự hào cho hành trình dài kiên định phụng sự cộng đồng của Tập đoàn TH.

Và như một cú đột phá trên hành trình phụng sự, sáng tạo không ngừng nghỉ đó, sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy vừa được TH ra mắt lập tức thu hút người tiêu dùng nhờ trải nghiệm thưởng thức khác biệt.

TH true YOGURT Creamy vẫn kế thừa giá trị cốt lõi của dòng sữa chua ăn TH: được lên men tự nhiên từ sữa tươi trang trại, sạch, nguyên chất, trải qua quy trình chăn nuôi - vắt sữa - bảo quản - sản xuất - đóng gói hoàn toàn khép kín với công nghệ hiện đại, giữ trọn tinh chất và dinh dưỡng tự nhiên, cùng các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về độ tinh khiết và an toàn thực phẩm. Với thông điệp "Vị ngon ngất ngây", công thức mới của TH đã tạo nên một món tráng miệng cao cấp có cấu trúc sánh mịn, dẻo quyện, ngậy thơm tự nhiên, vị chua dịu và ngọt thanh hài hòa.

Không chỉ làm phong phú thêm danh mục sản phẩm của "gia đình" TH true YOGURT, Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy còn là bữa phụ, món tráng miệng đầy đủ dinh dưỡng có khả năng mang lại cảm giác thỏa mãn vị giác và niềm hạnh phúc khi được ăn ngon.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần sữa TH

Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.