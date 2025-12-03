Bên trong MÀU Gastro Wine Bar không gian Speakeasy đang được giới trẻ Hà Nội truyền tai nhau

Truyền thống và hiện đại, hai phong thái đối lập nhưng song hành của thủ đô Hà Nội, chính là nguồn cảm hứng bất tận khởi tạo nên MÀU. Nơi đây là điểm tụ của nguồn năng lượng trẻ, được kiến tạo từ những rung động trước cảm giác thân quen pha lẫn sự phấn khích của những điều mới lạ. MÀU khao khát mang đến một hành trình trải nghiệm vừa gần gũi, vừa thú vị dành riêng cho những tâm hồn đồng điệu, những người yêu văn hóa, say mê nghệ thuật và trân trọng ẩm thực.

Từ nền tảng cảm hứng ấy, MÀU tự họa nên bức tranh chân dung của mình thông qua ba sắc thái chủ đạo: sự kết nối, sự biến tấu và bản lĩnh người trẻ. Ba yếu tố này cùng hòa quyện để kể câu chuyện về tư duy làm nghề của một thế hệ người Việt trẻ đương đại.

Từ chối nghi thức rườm rà để tìm lại MÀU sắc kết nối chân thật

MÀU lựa chọn khước từ sự lộng lẫy choáng ngợp thường thấy của những phòng tiệc xa hoa để kiến tạo một không gian mang hiện đại phóng khoáng, nơi sự riêng tư và ấm áp được đặt lên hàng đầu. Tại đây, ánh sáng và âm nhạc được tiết chế tối đa, không phải để trình diễn, mà để nhường sân khấu cho những cảm xúc và câu chuyện của chính thực khách.

Trong không gian ấy, khái niệm về người phục vụ và khách hàng dường như được xóa nhòa. Thay vào đó là sự hiện diện của sự thấu cảm. Đội ngũ tại MÀU, với nòng cốt là Sommelier am hiểu, xuất hiện không phải để tuân thủ một quy trình phục vụ cứng nhắc mà để lắng nghe. Họ đóng vai trò là những người dẫn chuyện, kết nối khẩu vị của khách với dòng chảy văn hóa của rượu và món ăn. Giá trị của trải nghiệm giờ đây không đo đếm bằng sự cầu kỳ của hình thức, mà nằm ở sự tinh tế khi một nhu cầu chưa kịp nói ra đã được thấu hiểu trọn vẹn.

Tất cả những điều ấy được gói ghém trong cái tên MÀU. Không chỉ đơn thuần là màu sắc thị giác, tên gọi này đại diện cho những mảng màu sắc của món ăn và con người mà bộ đôi sáng lập muốn gửi gắm. Nép mình dưới những tán cây xanh mát của góc phố lịch sử, quán giống như một chốn an yên tách biệt khỏi dòng chảy vội vã. Sức hút của MÀU lan tỏa từ những chi tiết nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng, từ nhịp lửa bếp, hương thơm dìu dịu cho đến cảm giác ấm áp của tình thân.

Kể chuyện phố phường bằng MÀU của hương vị

Ẩm thực với nơi chốn này chính là cuộc chơi của những sắc độ. Không tự giới hạn mình trong bất kỳ biên giới nào, thực đơn là sự tổng hòa táo bạo giữa hương vị đường phố thân thuộc và những làn sóng ẩm thực đang thịnh hành trên thế giới. Điểm chung duy nhất kết nối chúng lại chính là một chất MÀU rất riêng biệt, một cá tính không thể trộn lẫn.

Trên thực đơn, mỗi món ăn dù xuất xứ từ đâu cũng đều được khoác lên mình diện mạo mới mẻ. Từ những nguyên liệu bản địa mộc mạc cho đến các trào lưu quốc tế, tất cả khi bước qua cánh cửa bếp đều được nhào nặn lại bằng tư duy sáng tạo độc bản. Chính cách tiếp cận này đã biến tên gọi thương hiệu trở thành một tính từ để miêu tả phong cách: làm mọi thứ theo cách của MÀU. Minh chứng rõ nét nhất nằm ở những cái tên như Mì lưỡi bò phá lấu, Hàu đá bào, gỏi bê chanh hay Vịt treo gió. Ranh giới giữa nét dân dã đường phố và chuẩn mực Gastrobar dường như đã tìm thấy điểm giao hòa, mở ra một hành trình trải nghiệm mà ở đó lạ lẫm có, thân quen có.

Bên cạnh thực đơn thường nhật, MÀU còn nhận tổ chức các bữa tiệc riêng với thực đơn thiết kế theo yêu cầu, sử dụng nguyên liệu tươi ngon "đánh bắt trong ngày". Dù là bữa tối thân mật, buổi kỷ niệm ý nghĩa hay một buổi hẹn riêng tư, mỗi món ăn tại MÀU đều mang theo dấu ấn cá nhân và tinh thần chỉn chu.

Bản lĩnh người trẻ làm nên MÀU riêng biệt

Mảng màu thứ ba, và cũng là mảng màu tạo nên chiều sâu cho thương hiệu, chính là câu chuyện của những người sáng lập trẻ. Anh Triết Nguyễn, founder sinh năm 1999, không ngần ngại nhìn lại những nốt trầm trong những ngày đầu vận hành. Với anh, sự va vấp không phải là điều cần giấu giếm mà là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình lớn lên của MÀU.

Triết Nguyễn chia sẻ: "Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đôi khi đi kèm với sự ngây thơ. Chúng tôi từng vấp ngã trong bài toán nhân sự, từng hụt hẫng vì đặt niềm tin không đúng chỗ và thiếu kinh nghiệm quản trị. Nhưng chính những vết xước đó đã dạy cho cả hai bài học đắt giá về sự tỉnh táo. MÀU của hiện tại không còn là cuộc dạo chơi đầy mộng mơ mà là tâm huyết của những người làm nghề thực thụ, những người hiểu rằng chỉ có sự tử tế và chuyên nghiệp mới giữ chân được khách hàng."

Hành trình của MÀU Gastro Wine Bar không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp mà còn là minh chứng sống động cho sự chuyển mình của ẩm thực Hà Nội. MÀU tin rằng mỗi cuộc gặp gỡ là một nét vẽ, mỗi dư vị đọng lại là một gam màu ký ức riêng biệt không thể sao chép.

Lời ngỏ cho mùa Giáng sinh rực rỡ và những hương vị sắp được hé lộ

Khi cái lạnh đặc trưng của Hà Nội ùa về cũng là lúc MÀU rục rịch cho những bất ngờ mới. Một thực đơn Mùa Đông được thiết kế riêng biệt đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng như một lời hứa hẹn đầy gợi cảm. Không phô trương ồn ào, MÀU chọn cách chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết cho mùa lễ hội, từ chiếc nơ đỏ trên tủ rượu đến bàn tiệc dài nhìn ra khoảng xanh trầm mặc của Văn Miếu. Tất cả đã sẵn sàng để đón chào những tâm hồn đồng điệu tìm về, để cùng nhau thưởng thức những phong vị mới và để thấy lòng mình ấm lại giữa mùa đông.

Về MÀU - Gastro Wine Bar

Gastro winebar là mô hình kết hợp giữa ẩm thực chất lượng cao và không gian thưởng thức rượu vang, mang đến trải nghiệm vừa tinh tế như nhà hàng, vừa thoải mái như quán bar. Khác với bar truyền thống chỉ tập trung vào đồ uống, gastro winebar chú trọng xây dựng thực đơn đa dạng, sáng tạo, để khách hàng có thể vừa thưởng thức món ăn chuẩn vị vừa nhâm nhi ly vang hay cocktail trong bầu không khí thư giãn. Đây là xu hướng đang phát triển mạnh tại các đô thị lớn, nơi khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa ăn uống, giải trí và phong cách sống hiện đại.

Tại Hà Nội, Màu Gastro Wine Bar là một đại diện tiêu biểu cho concept này. Không gian được thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ nét văn hóa Á Đông, tạo cảm giác gần gũi và sang trọng. MÀU là nhà hàng Gastro Wine Bar được lấy cảm hứng từ màu sắc, một yếu tố luôn hiện diện trong mọi khía cạnh của cuộc sống từ nghệ thuật, văn hóa đến những khoảnh khắc thường nhật. MÀU tập trung vào sự độc đáo trong việc kết hợp văn hóa đương đại Việt Nam từ góc nhìn người trẻ với trải nghiệm ẩm thực sáng tạo. Thực đơn của Màu kết hợp giữa món ăn Việt Nam tinh tế và phong cách quốc tế, đi kèm bộ sưu tập rượu vang phong phú. Khách hàng đến đây không chỉ để ăn uống, mà còn để trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực và kết nối trong một không gian sáng tạo. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho giới trẻ, doanh nhân và khách quốc tế khi muốn khám phá một phong cách thưởng thức mới mẻ tại Hà Nội.