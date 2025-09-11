Người trẻ và hành trình kế thừa - gìn giữ và phát triển nét đẹp Trung thu xưa trong hơi thở thời đại

Sứ giả Trung thu - những người âm thầm vẽ miền cổ tích trong ký ức tuổi thơ

Đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng, con rối gỗ, tò he… là những món đồ chơi Trung thu tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt.

Tết Trung thu vui nhất có lẽ là ở bữa tiệc trông trăng, nơi đầy ắp tiếng cười hồn nhiên , ánh mắt trong veo của trẻ nhỏ và ánh nhìn hạnh phúc, mãn nguyện của người lớn. Đằng sau những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa đó là sự dày công chuẩn bị của biết bao Sứ giả Trung thu. Với riêng đồ chơi, những nghệ nhân, những gia đình từ các làng nghề thủ công truyền thống đã tất bật chuẩn bị vài tháng trước đêm rằm tháng Tám. Vất vả là thế, họ vẫn miệt mài sáng đèn, vì mong muốn giữ gìn nét đẹp của ngày Tết Trung thu. Những vật phẩm ấy là "bảo vật" tuổi thơ, là ký ức đẹp mà bất kỳ đứa trẻ nào khi lớn lên cũng mang theo bên mình như một kho báu vô giá.

Tiệc đón trăng vui vì có sự chuẩn bị chu toàn của các Sứ giả Trung thu.

Truyền thừa - tiếp nối: Người trẻ nối dài hành trình gìn giữ nét đẹp Trung Thu

Cùng với những nghệ nhân, làng nghề cả đời gắn bó, cũng có những người trẻ chọn cách sống chậm lại, lắng mình bên thanh trúc, miếng giấy kính màu, những cục bột, khối gỗ… tìm cách lưu giữ, bảo tồn và phát triển nét văn hóa đẹp đẽ, nhân văn của ngày Tết Trung thu. Họ nghiên cứu, phỏng dựng những món đồ chơi xưa để lưu giữ những ký ức tuổi thơ của chính mình. Và cũng là để truyền lại cho những thế hệ mai sau.

Với sự sáng tạo của mình, nhóm bạn trẻ Lam Phong Studio đã lấy cảm hứng từ bộ tranh dân gian nổi tiếng của dòng tranh Đông Hồ, cải biến món đồ chơi Trung thu xưa thành bộ sưu tập đồ chơi Trung thu Việt Đồng khiến không chỉ trẻ nhỏ và mà cả người lớn đều yêu thích. Bộ đồ chơi Việt Đồng gồm 5 nhân vật phỗng đất: ông phỗng phật, ông phỗng đứng, ông phỗng ếch, ông phỗng chim bồ câu, con rùa, được nhào nặn từ đất thó, giã và trộn với giấy bạc ngâm nước. (Theo: Kênh 14)

Những món đồ chơi trung thu mới đậm nét dân gian nhưng đồng thời cũng mang theo hơi thở thời đại. (Nguồn ảnh: Kênh 14)

Khởi Đăng Tác Khí được sáng lập bởi hai vợ chồng vốn là "tay ngang" trong nghề thủ công nhưng quyết tâm theo đuổi con đường gắn với những giá trị truyền thống. Những tác phẩm phỏng dựng lần lượt ra mắt, từ Đèn lồng Cự Giải, Đèn lồng Cá chép, Tiến sĩ giấy… cho đến Đại Long - đèn rồng cỡ lớn. Mỗi tác phẩm đều được thực hiện thủ công, tỉ mẩn sao cho giống nhất với các sản phẩm đèn Trung thu xưa.

Đại Long – đèn rồng cỡ lớn với các chi tiết tinh xảo được làm tỉ mẩn hoàn toàn bằng tay là tác phẩm phỏng dựng với độ khó cao nhất mà Khởi Đăng Tác Khí đã thực hiện.

Không chỉ tập trung vào nghiên cứu, phỏng dựng những chiếc đèn Trung thu xưa, Khởi Đăng Tác Khí còn truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu của các bạn trẻ với những giá trị truyền thống của ngày Tết Trung thu. "Chúng tôi tin, sức sống của nghề thủ công truyền thống phụ thuộc rất nhiều vào sự tiếp nối và quan tâm của thế hệ trẻ. Khi tổ chức các workshop và triển lãm về đèn Trung thu cổ, chúng tôi nhận thấy sự tò mò và hứng thú rõ rệt từ giới trẻ. Không ít bạn tìm đến không chỉ để "trải nghiệm" mà còn thật sự muốn tìm hiểu tận gốc những câu chuyện, kỹ thuật, và ý nghĩa văn hoá phía sau mỗi chiếc đèn", Kim Thuỷ và Hoàng Sơn, nhà sáng lập Khởi Đăng Tác Khí chia sẻ.

Miền cổ tích ký ức hạnh phúc, ai cũng có thể là Sứ giả Trung thu

Ngoài nghệ nhân Đặng Văn Hậu, Lam Phong Studio hay Khởi Đăng Tác Khí, còn rất nhiều người trẻ Việt đang đau đáu với việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống quyện hòa với nhịp thở của thời đại để nghề truyền thống được kế tục và phát triển cùng dòng chảy của thời gian. Làm mới nghề truyền thống còn là để kết nối với giá trị cội nguồn, giữ gìn bản sắc trước hội nhập văn hoá. Mỗi người đều có cách riêng của mình để gìn giữ và lan tỏa, dù là những con giống tò he, những bức tranh dân gian Đông Hồ, giấy dó hay mặt nạ giấy bồi, đèn lồng… tất cả đều xuất phát từ một tình yêu với văn hoá dân tộc, với ý nghĩa tốt đẹp của đêm trăng rằm tháng Tám cùng câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội, cây đa, gửi gắm ước vọng hạnh phúc, tròn đầy.

Sứ giả Trung thu - những người giúp giữ mãi và lan tỏa nét đẹp mùa Đoàn viên

Những người thầm lặng này chính là Sứ giả Trung thu, đã và đang góp phần giữ gìn, tiếp nối, mạnh mẽ lan toả, truyền cảm hứng về nét đẹp Trung thu.

Trở thành Sứ giả Trung thu, bạn cũng có thể! Chỉ đơn giản là cả nhà cùng đi mua những món đồ chơi về trang trí, sắm bánh nướng bánh dẻo dâng hương, quây quần phá cỗ và tận hưởng trọn vẹn ngày sum vầy.

Một mùa trăng nữa đang tới, năm nay, bạn hãy thử dành một ngày để hóa thân thành vị Sứ giả cổ tích đó. Chẳng quan trọng bạn là ai, chỉ cần bạn là người yêu cái không khí đầm ấm, hạnh phúc, có mong muốn giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa ngày Tết Trung thu thì hãy cứ tuỳ sức theo cách riêng mình và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày Tết Đoàn viên này. Cùng chung tay nối dài hành trình giữ gìn nét đẹp Trung thu nhé!

Tiếp nối hành trình "Trọn một ngày sum vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng", thương hiệu bánh Trung thu Kinh Đô viết tiếp câu chuyện mùa trăng 2025 bằng chiến dịch mang tên "Sứ giả Trung thu". Kinh Đô tin rằng Tết Đoàn Viên sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mỗi người chủ động trở thành một "Sứ giả Trung thu", góp phần giữ gìn và lan tỏa vẻ đẹp truyền thống bằng những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Đó có thể là việc tự tay chuẩn bị mâm cỗ trông trăng, tổ chức một buổi rước đèn cho con trẻ hay đơn giản là dành trọn một ngày sum vầy bên những người bạn yêu thương. Với Kinh Đô, trở thành "Sứ giả Trung thu" không phải là vai trò của riêng ai, mà là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau giữ lấy mùa trăng tròn đầy và trao truyền món quà văn hóa qua từng thế hệ. Cùng tham gia với Kinh Đô và đón nhận thông điệp cho mùa trăng năm nay tại đây nhé!



