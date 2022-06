Vai công chúa ngủ trong rừng suýt về tay mỹ nhân này: "Đối thủ" nhan sắc của Elle Fanning, khóc nức nở vì thua cuộc

Năm 2014, bộ phim điện ảnh Maleficent do Disney sản xuất đã mang đến luồng gió mới cho phong trào chuyển thể, khai thác góc nhìn của phản diện trong Công Chúa Ngủ Trong Rừng nổi tiếng. Tuy lấy nhân vật Tiên Hắc Ám (do Angelina Jolie thủ vai) làm trung tâm nhưng Maleficent vẫn có cô công chúa Aurora xinh đẹp, do Elle Fanning thủ vai. Nhờ tạo hình xinh xắn "vô thực", Elle Fanning được mệnh danh là "công chúa Disney đẹp nhất" từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Thế nhưng vai diễn này suýt nữa đã về tay một mỹ nhân đẹp không kém gì.

Thực chất trở về giai đoạn 2014 khi Maleficent vừa đi vào sản xuất, có một nữ diễn viên tóc vàng xinh đẹp đã đi thử vai công chúa Aurora. Đó chính là ngôi sao Anya Taylor-Joy. Tuy nhiên thời điểm đó, Anya đã không may bị đánh rớt và để lại một ký ức đau buồn cho chính bản thân cô.

Anya từng chia sẻ: "Đó là lần đầu tiên tôi bị khước từ, một sự khước từ thật sự. Đó lại còn là cơ hội từ Disney nữa. Dù không giống Angelina Jolie nhưng khi bị thua cuộc, tôi đã khóc trong một thời gian rất dài".

Anya Taylor-Joy từng suýt trở thành Aurora

Tham gia Maleficent, Angelina Jolie không chỉ đóng vai chính mà còn tham gia vai trò sản xuất. Vì để tạo ra một bộ phim sát với bản hoạt hình Disney, Angelina Jolie đã lựa chọn Elle Fanning thay vì Anya Taylor-Joy nhờ ngoại hình. Ngoài ra khi đó, so sánh về danh tiếng thì Elle vẫn là cái tên nổi tiếng hơn Anya.

Angelina Jolie chọn Elle Fanning nhờ ngoại hình giống hệt nàng Aurora

Dù bỏ lỡ cơ hội trở thành công chúa Aurora nhưng Anya Taylor-Joy đã có sự nghiệp vô cùng bùng nổ, tham gia hàng loạt dự án lớn như The VVitch, Queen's Gambit, The New Mutants,... Cô được xem là một trong những "nàng thơ" mới của màn ảnh Hollywood, sắp tới còn đang thảo luận để trở thành Harley Quinn trong phần tiếp theo của The Batman do Robert Pattinson đóng chính.

Anya Taylor-Joy đóng nhiều tác phẩm đình đám như The VVitch...

... hay Queen's Gambit

Ngoài ra, Anya Taylor-Joy cũng có duyên với mảng thời trang, cùng với Elle Fanning trở thành những "bóng hồng" 9X được săn đón trên thảm đỏ. Thế nhưng nếu nói về diễn xuất, Anya lại có phần nhỉnh hơn khi được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, trong khi Elle Fanning chỉ dừng lại ở đẹp và tròn vai, cũng như thiếu đi nhiều cơ hội lớn trong vài năm trở lại đây.

Cô còn là "nàng thơ" của làng mốt hiện tại

