Brad Pitt trải lòng về cuộc sống sau ly hôn Angelina Jolie, quá trình từ bỏ rượu và thuốc lá

Xuất hiện trên tạp chí GQ phiên bản nước Anh số ra tháng 7/8, Brad Pitt cho biết, rối loạn cảm xúc và nỗi buồn sâu sắc là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành.

"Tôi nghĩ tất cả trái tim của chúng tôi đều tan vỡ. Tôi luôn cảm thấy rất cô đơn trong cuộc sống của mình. Một mình lớn lên khi còn nhỏ, một mình ngay cả khi bước ra đời và thực sự cho đến gần đây tôi mới có được sự bao bọc của bạn bè và gia đình nhiều hơn... Bạn có tin hay không, khi bạn có thể bước tiếp về phía trước với nghịch lý, khi bạn đồng thời trải qua nỗi đau và niềm vui thực sự, đó là sự trưởng thành", anh trải lòng.

Theo tài tử sinh năm 1963, anh tìm thấy cộng đồng và tình bạn thông qua quyết định bỏ rượu vào năm 2016. Lúc mới ly hôn, anh đã dành 18 tháng để tham gia các buổi gặp mặt thường xuyên của Alcoholics Anonymous (tổ chức quốc tế giúp đỡ những người gặp vấn đề về rượu). Tại những cuộc họp này, mọi người tuân thủ nguyên tắc cốt lõi là kiêng tất cả các chất làm thay đổi tâm trí.

"Tôi đã có một nhóm đàn ông thực sự tuyệt vời. Ở đó thực sự riêng tư và có chọn lọc. Vì vậy, nó rất an toàn. Tôi đã nhìn thấy những điều diễn ra bên trong người khác được ghi lại trong khi họ uống rượu. Điều đó thật tồi tệ đối với tôi", anh kể.

Không chỉ cai nghiện rượu, ngôi sao đoạt giải Oscar còn quyết định từ bỏ thuốc lá dù đã gắn bó trong phần lớn cuộc đời anh. Anh tiết lộ, ngừng hút thuốc trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 vì anh đang ở độ tuổi nhận ra thuốc lá không mang lại lợi ích gì. Phương pháp của anh là thay thế bằng kẹo cao su có hương vị nicotine.

Đây được đánh giá là bước tiến lớn về nhận thức của Brad Pitt. Năm 2019, anh từng nói với New York Times: "Tôi đã dành phần lớn thời gian của thập niên 90 để trốn ra ngoài và hút thuốc".

Brad Pitt đã bỏ rượu và thuốc lá

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, ông bố 6 con thừa nhận thường xuyên bị tra tấn bởi cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại: "Trong khoảng bốn hoặc năm năm, giấc mơ phổ biến nhất mà tôi từng trải qua là sẽ bị giật mình và bị đâm. Tôi thức giấc trong nỗi kinh hoàng. Tôi không hiểu tại sao điều đó/họ lại muốn làm tổn thương tôi. Giấc mơ đó chỉ dừng lại cách đây một hoặc hai năm".

Hiện tại, Brad Pitt cảm thấy "niềm vui" là một khám phá mới hơn đối với cuộc sống sau này. "Tôi nghĩ rằng tôi đã trải qua nhiều năm mắc chứng trầm cảm cấp độ thấp. Cho đến khi đối mặt với điều đó, tôi cố gắng nắm lấy mọi khía cạnh của bản thân - vẻ đẹp và sự xấu xí. Tôi đã có thể bắt được những khoảnh khắc vui vẻ đó", anh chia sẻ.

Brad Pitt sắp tới sẽ tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim Bullet Train, dự kiến ra rạp ngày 5/8. Ngoài ra, ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood vẫn vướng vào cuộc "khẩu chiến" không hồi kết với vợ cũ Angelina Jolie. Hai người xảy ra tranh chấp về cả tài sản lẫn quyền nuôi con dù đã đệ đơn ly hôn vào năm 2016 và chính thức độc thân từ tháng 4/2019.

Theo Daily Mail, Page Six