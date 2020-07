Vạch mặt đại gia đất Cảng lập công ty bình phong, tung “chân rết” cho vay nặng lãi

Vạch mặt kẻ xảo trá

Tuy nhiên, dưới con mắt nghiệp vụ của trinh sát, điều tra viên Công an TP.Đà Nẵng, có gì đó cắc cớ ở vị đại gia này?! Theo đó, Tuấn khoe mẽ kinh doanh đủ thứ ngành nghề, Tuấn thức thời chuyển đổi, nắm bắt theo dòng thời cuộc kinh tế nhưng dường như hắn chỉ làm kiểu hình thức. Kinh doanh bất động sản nhưng năm bữa nửa tháng mới có một giao dịch. Nguồn thu từ việc này không thể đủ cho Tuấn trang trải. Vậy hắn còn làm gì?





Bí mật theo dõi, trinh sát phát hiện, vào mỗi đêm muộn, từ công ty này luôn xuất hiện những thanh niên xăm trổ, bịt kín mặt phóng xe máy đi đâu đó đến tận mờ sáng mới về. Những hành tung bí ẩn cùng tài chính bất minh của chúng khiến trinh sát lưu ý, quyết tâm làm rõ. Tuy nhiên, đột ngột công ty này đóng trụ sở từ quận Sơn Trà rồi...mất hút.





Hành động bất ngờ của Tuấn khiến bao công sức theo dõi thời gian qua của cảnh sát đổ sông đổ bể. Chắc hẳn hắn đã đánh hơi có động tĩnh lạ nên rút lui. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao độ cùng phân tích của những điều tra viên dày dặn, cơ quan chức năng khẳng định, Tuấn sẽ sớm “quay trở lại”.





Đúng như dự kiến, chỉ sau thời gian ngắn vắng bóng. Tuấn xuất hiện cùng “bộ sậu” công ty TNHH Đại Thủy Sơn Tùng ở quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Cũng với mác công ty kinh doanh, cũng với những hành tung bí ẩn đó.





Quyết tâm không để hắn mất hút lần nữa, ban Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng tích cực chỉ đạo lực lượng điều tra. Các điều tra viên, trinh sát ngày đêm vào cuộc làm rõ những nghi vấn về Tuấn. Và rồi, trước các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của cảnh sát, vị đại gia này phải lộ nguyên hình một trùm cho vay nặng lãi.





Thực chất, Tuấn mở công ty kinh doanh chỉ là bình phong để che mắt người đời và cơ quan chức năng. Mỗi đêm, Tuấn cho người in và dán tờ quảng cáo cho vay khắp TP.Đà Nẵng. Chúng hướng đến những nhóm đối tượng cần tiền gấp nhưng hễ dù dọa, ức hiếp để cho vay. Với thủ tục đơn giản chỉ cần biết nhà cửa và “thẩm định” một số thông tin khác là Tuấn vung tiền cho vay với lãi suất “cắt cổ”.





Để điều hành đường dây của mình, Tuấn sử dụng 2 “chân rết” đắc lực là Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi) và Nguyễn Quang Duy (40 tuổi). Toàn và Duy chính là kẻ “thẩm định” rồi cấp tiền cho “con mồi”. Tiếp tục, Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam, Vũ Công Minh (23 tuổi), cùng trú Hải Phòng là 2 kẻ chuyên thu lãi.





Theo cơ quan chức năng, ngoài hoạt động tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh, đường dây này vô cùng kín kẽ. Từng đối tượng được phân chia nhiệm vụ bài bản. Đặc biệt, ngoài 4 đối tượng trên, Tuấn còn thuê thêm một số đối tượng khác để làm những việc lặt vặt. Tuy được thuê với giá cao nhưng không ai biết Tuấn. Tuấn đã tính toán kỹ việc này để khi bị cảnh sát “sờ gáy” thì những người làm thuê đó cũng không thể khai báo ra Tuấn.





Từ khi hoạt động cho đến khi bị bắt, đường dây của Tuấn đã cho hàng trăm người ở TP.Đà Nẵng và nhiều địa phương khác vay với tổng số tiền là hơn 11 tỷ đồng, lãi suất 20%.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra sớm khởi tố bị can về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.