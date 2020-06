Vĩnh Phúc: Phá đường dây cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng bằng hình thức "bốc bát họ"

Ngày 23/6, thông tin từ Công an TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa bắt giữ nhóm 5 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Trước đó, Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhận được nhiều đơn tố giác của người dân trên địa bàn tỉnh tố giác về việc cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 (tại khu đô thị mới Chù Hà Tiên, phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) do Hoàng Đăng Dũng (SN 1987, trú phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên) làm chủ có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra, xác minh cho thấy, cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 được thành lập và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay do Hoàng Đăng Dũng làm chủ. Vì có hành vi hoạt động vi phạm pháp luật và liên quan đến tín dụng đen nên cơ sở này không cố định trụ sở hoạt động mà thường xuyên thay đổi trụ sở hoạt động.

Trước tình hình trên, Công an TP.Vĩnh Yên đã xác lập chuyên án CVLN06.20 để đấu tranh, triệt phá. Ngày 19/6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3. Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Bá Dũng (SN 1992, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Đại (SN 1995, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Lê Trung Hiếu (SN 1994) và Vũ Anh Tuấn (SN 1996, cùng trú phường Đống Đa) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, trú phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên). Đây là các đối tượng được Hoàng Đăng Dũng thuê làm với nhiệm vụ quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi.

Nhóm 5 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh CA cung cấp).

Tang vật thu giữ tại thời điểm kiểm tra gồm 1 két sắt; 2 máy tính; 04 xe máy các loại; 01 xe ô tô BKS 88A-08975 cùng hàng nghìn giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng đại học, sổ hộ khẩu thế chấp…

Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ của chị Hoàng Thị Bích Huệ (SN 1985, trú phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, chị gái của Hoàng Đăng Dũng) nhiều giấy tờ vay tiền, hợp đồng vay tiền cũng như sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ sở Hoàng Phúc 3.

Theo tài liệu điều tra, hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng thực hiện dưới hình thức bốc bát họ và cầm cố tài sản với lãi suất từ 4.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144% đến 180%/năm.

Người vay có thể cầm cố tài sản hoặc cầm các giấy tờ tùy thân đến cơ sở Hoàng Phúc 3 của Dũng thì sẽ được vay tiền một cách dễ dàng.

Cụ thể, nếu vay 10 triệu đồng (1 bát họ)…đến 150 triệu đồng (15 bát họ) thì các đối tượng này sẽ cắt lãi trước từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng, sau đó mỗi ngày người vay phải trả cho các đối tượng này từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/ngày.

Người vay có thể trực tiếp đến trả, các đối tượng đi thu hoặc chuyển khoản qua tài khoản của các đối tượng trên. Nếu ai không trả, các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại để gọi điện hoặc nhắn tin đe dọa.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã có khoảng 500 người vay tiền của Dũng và đồng bọn với mức lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Từ đó, Hoàng Đăng Dũng thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vĩnh Yên đang truy bắt đối tượng Hoàng Đăng Dũng - Chủ cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3.

Công an TP.Vĩnh Yên thông báo, ai đã đến vay tiền của Hoàng Đăng Dũng và đồng bọn thì liên hệ với cơ quan công an Công an TP.Vĩnh Yên theo số điện thoại 02113.861.204 - Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Vĩnh Yên để được giải quyết.