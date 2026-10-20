Uống thuốc cúm mãi không khỏi, người đàn ông đi khám phát hiện đốt sống bị vi khuẩn phá hủy

Một người đàn ông 60 tuổi đột ngột sốt cao, xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với cúm và được dùng thuốc kháng virus Tamiflu. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, người bệnh vẫn tiếp tục sốt, đồng thời xuất hiện cơn đau thắt lưng dữ dội. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện đốt sống thắt lưng bị nhiễm khuẩn. Người đàn ông phải trải qua hai cuộc phẫu thuật mới cải thiện được tình trạng.

Sốt cao, đau lưng dữ dội dù đã uống thuốc cúm

Theo bác sĩ Ngô Trí Dĩnh, chuyên khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Trung Quốc cơ sở Tân Trúc (Đài Loan, Trung Quốc), trường hợp này xảy ra trong mùa cúm năm ngoái. Người đàn ông bị sốt cao nên đến phòng khám làm xét nghiệm nhanh cúm. Kết quả xuất hiện hai vạch nghi ngờ dương tính, vì vậy bác sĩ cho dùng thuốc kháng virus Tamiflu.

Tuy nhiên, dù đã uống thuốc nhưng bệnh của ông không giảm. Ông vẫn sốt, trong khi cơn đau thắt lưng ngày càng nghiêm trọng, đến mức thuốc giảm đau cũng khó kiểm soát. Sau đó, ông đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bệnh viện Đại học Y Trung Quốc cơ sở Tân Trúc cho thấy đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm bị nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Ngô Trí Dĩnh cho biết, nhiễm khuẩn cột sống thắt lưng là tình trạng không thường gặp. Thông thường, người bệnh được điều trị bằng kháng sinh trong 4-8 tuần, sau đó bác sĩ đánh giá đáp ứng để điều chỉnh phương pháp điều trị. Nếu nhiễm khuẩn gây áp xe chèn ép thần kinh, khiến người bệnh yếu chân hoặc mất kiểm soát đại tiểu tiện, phẫu thuật cần được tiến hành sớm.

Phẫu thuật làm sạch ổ nhiễm khuẩn nhưng đốt sống vẫn bị tổn thương

Ở trường hợp này, người bệnh chỉ có hai triệu chứng chính là sốt và đau thắt lưng. Hình ảnh MRI chưa cho thấy tình trạng chèn ép thần kinh. Tuy nhiên, sau 2-3 tuần sử dụng kháng sinh, các chỉ số viêm vẫn không cải thiện.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cột sống để làm sạch ổ nhiễm khuẩn, loại bỏ mô bị tổn thương, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm mô bệnh học và nuôi cấy vi khuẩn. Sau khoảng một giờ phẫu thuật, cơn đau thắt lưng của người bệnh giảm rõ rệt, các chỉ số viêm cũng dần cải thiện.

Dù vậy, tổn thương do nhiễm khuẩn gây ra vẫn để lại hậu quả. Đĩa đệm và xương đốt sống bị phá hủy khiến khả năng nâng đỡ của cột sống suy giảm. Trong quá trình theo dõi, đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm tiếp tục xẹp dần.

Người bệnh thường xuyên bị đau mỏi thắt lưng khi đi bộ trong thời gian dài, leo cầu thang hoặc ngồi lâu. Các biện pháp điều trị bảo tồn và phục hồi chức năng đều không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Khoảng 10 tháng sau, người đàn ông tiếp tục phải phẫu thuật hàn xương cột sống để tăng độ vững chắc cho các đốt sống bị tổn thương. Trong phẫu thuật này, bác sĩ sử dụng vật liệu ghép xương kết hợp vít kim loại và dụng cụ chuyên dụng để cố định cột sống.

Sau ca phẫu thuật thứ hai, cơn đau thắt lưng mới được cải thiện rõ rệt. Ba tháng sau khi xuất viện, người bệnh cảm thấy vùng lưng được nâng đỡ tốt hơn, các hoạt động thường ngày cũng diễn ra thuận lợi.

Theo bác sĩ Ngô Trí Dĩnh, phẫu thuật hàn xương cột sống thường được áp dụng trong điều trị các tình trạng cột sống mất vững, trượt đốt sống, thoái hóa nghiêm trọng hoặc một số trường hợp chèn ép thần kinh.

Ảnh minh họa

Những người có nguy cơ nhiễm khuẩn cột sống cần chú ý

Dù không phổ biến, nhiễm khuẩn cột sống có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Ngô Trí Dĩnh cho biết, những người có nguy cơ cao gồm bệnh nhân đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch, người sử dụng corticoid kéo dài, người mắc viêm nội tâm mạc, bệnh van tim hoặc nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Vi khuẩn có thể theo đường máu lan đến cột sống và gây nhiễm khuẩn. Ngoài ra, những người từng trải qua các thủ thuật xâm lấn ở vùng thắt lưng, chẳng hạn tiêm hoặc châm cứu, cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn.

Bác sĩ khuyến cáo, cúm thường gây sốt, đau mỏi toàn thân, sổ mũi và ho. Tuy nhiên, nếu người bệnh chỉ sốt kèm đau thắt lưng dữ dội, không nên chủ quan cho rằng đây là biểu hiện của cảm cúm hoặc đau cơ thông thường.

Đặc biệt, khi các triệu chứng không cải thiện sau điều trị, thuốc giảm đau ít tác dụng hoặc cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn sau phục hồi chức năng, người bệnh cần đi khám để tìm nguyên nhân. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI nhằm phát hiện tổn thương nhiễm khuẩn cột sống, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.