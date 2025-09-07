Uống sữa nguyên kem có béo không?

Chính vì vậy, trong “hội giảm cân”, sữa nguyên kem thường bị bỏ qua, thay vào đó mọi người chọn sữa tách béo hay ít béo. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định: việc uống 1-2 cốc sữa nguyên kem mỗi ngày không hề khiến bạn tăng cân. Ngược lại, uống đúng cách còn có lợi cho quá trình giảm béo.

Sữa nguyên kem và sữa tách béo: khác nhau ở đâu?

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở lượng chất béo. Trung bình 100 ml sữa nguyên kem chứa khoảng 4g chất béo, trong khi sữa ít béo khoảng 1,3g và sữa tách béo chỉ còn dưới 0,5g. Tuy nhiên, trong quá trình loại bỏ chất béo, sữa ít béo và sữa tách béo cũng mất đi một phần vitamin tan trong chất béo như A, D, E - những vi chất rất cần cho sức khỏe.

Về hương vị, sữa nguyên kem có vị ngậy, thơm hơn hẳn. Nhiều người uống sữa tách béo thường than phiền vị nhạt, thiếu mùi sữa đặc trưng, bởi chính chất béo trong sữa mới tạo nên độ béo ngậy tự nhiên.

Uống sữa nguyên kem có thật sự gây béo?

Một hộp 250ml sữa nguyên kem có khoảng 170 kcal, cao hơn sữa tách béo khoảng 80 kcal. Con số này tương đương nửa quả lựu, một quả chuối cỡ vừa hoặc phải đi bộ 24 phút để tiêu hao. Với lượng chênh lệch không đáng kể này, chưa đủ để khiến cân nặng thay đổi rõ rệt.

Thậm chí, nhiều nghiên cứu quốc tế còn chỉ ra điều ngược lại. Một khảo sát tại Thụy Điển trên gần 20.000 phụ nữ cho thấy: những người uống sữa nguyên kem hoặc dùng phô mai béo hàng ngày lại có chỉ số BMI giảm theo thời gian. Một số nghiên cứu khác cũng chứng minh sữa nguyên kem chứa axit linoleic liên hợp - hợp chất có khả năng hỗ trợ phân giải mỡ thừa, tăng khối cơ và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Đặc biệt, một phân tích đăng trên Advances in Nutrition (2020) dựa trên 29 nghiên cứu về trẻ em và thanh thiếu niên đã đưa ra kết luận việc uống sữa nguyên kem không liên quan tới việc tăng cân hay béo phì.

Lời khuyên cho người tiêu dùng

Nếu cân nặng ở mức bình thường, bạn hoàn toàn có thể uống sữa nguyên kem mà không cần lo lắng. Trường hợp thừa cân, béo phì hoặc đang mắc rối loạn mỡ máu, sữa ít béo hoặc tách béo sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra, những người không dung nạp được lactose nên chọn sữa không lactose, hoặc chuyển sang sữa chua, phô mai.

Các chuyên gia nhấn mạnh yếu tố quyết định béo hay gầy không nằm ở một hộp sữa, mà ở tổng lượng calo bạn nạp trong ngày cùng với thói quen vận động. Nếu muốn giảm cân, thay vì lo lắng thêm bớt vài chục calo từ sữa, tốt hơn hết hãy cắt giảm dầu mỡ, đồ ngọt và duy trì tập luyện đều đặn.

Nói cách khác, thay vì sợ sữa nguyên kem, điều quan trọng hơn là bạn có đang ăn uống điều độ, khoa học hay không.

Nguồn và ảnh: QQ