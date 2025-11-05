Báo Lao động dẫn nguồn trang National Institutes of Health (NIH) cho biết, tía tô chứa rosmarinic acid, luteolin và perillaldehyde, những hợp chất polyphenol có tác dụng ức chế phản ứng viêm và giảm tích tụ lipid trong gan.

Uống nước tía tô đậu đen có tác dụng gì?

Chất chống oxy hóa rosmarinic acid còn giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do rượu, thuốc và độc chất chuyển hóa.

Trong khi đó, đậu đen là nguồn giàu anthocyanin và saponin tự nhiên. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry, anthocyanin trong đậu đen giúp tăng hoạt tính enzyme glutathione peroxidase và superoxide dismutase - hai enzyme then chốt trong quá trình trung hòa gốc tự do tại gan và thận.

Khi kết hợp, nước tía tô đậu đen mang lại hiệu ứng cộng hưởng: tía tô tăng khả năng chống viêm gan, còn đậu đen thúc đẩy lọc máu và bài tiết độc tố qua thận, giúp cơ thể đào thải độc chất nhanh và hiệu quả hơn.

Gan là cơ quan chính đảm nhận vai trò chuyển hóa và giải độc. c hợp chất phenolic trong tía tô ức chế quá trình peroxid hóa lipid, nguyên nhân gây viêm gan nhiễm mỡ. Đồng thời, tía tô giúp tăng biểu hiện củan enzyme CYP450, hỗ trợ gan phân giải độc chất nhanh hơn.

Đậu đen chứa nhiều acid amin thiết yếu như methionine và cysteine, hai hoạt chất tham gia tổng hợp glutathione - “lá chắn” bảo vệ tế bào gan khỏi oxy hóa.

Thận là cơ quan thải độc qua đường nước tiểu, nên việc cung cấp đủ nước kết hợp với hoạt chất lợi tiểu tự nhiên là rất quan trọng. Theo The Lancet Nephrology (2023), tía tô có tác dụng lợi tiểu nhẹ nhờ hoạt chất perillaldehyde và flavone glycoside, giúp tăng lưu lượng nước tiểu mà không gây mất điện giải.

Nước tía tô và đậu đen là thức uống tốt cho sức khoẻ

Cách làm nước tía tô đậu đen

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Huy Hoàng cho biết, có nhiều phương pháp chế biến nước tía tô đậu đen, phương pháp dưới đây là phương pháp đơn giản, có hương vị thơm ngon, nhưng lại giúp chiết xuất tốt nhất các thành phần dinh dưỡng có trong dược liệu, đồng thời lại không làm mất đi các loại tinh dầu tốt cho sức khỏe nhưng dễ bay hơi của tía tô.

Nguyên liệu: Đậu đen 100g, lá tía tô 12-20g tươi hoặc 5g khô, nước, muối hạt, mật ong, đường phèn.

Cách thực hiện:

Đậu đen rửa sạch, bỏ hạt lép, ngâm khoảng 2-3 giờ cho mềm; có thể rang sơ đậu đen đến khi có mùi thơm nhẹ, hạt hơi nứt vỏ.

Tía tô rửa sạch, có thể xé hoặc cắt nhỏ.

Cho đậu đen vào nồi cùng 1 lít nước, đun sôi rồi để nhỏ lửa đun khoảng 20-30 phút cho hạt đậu mềm, nước chuyển sang màu đen tím.

Khi đậu gần nhừ, cho lá tía tô vào đun thêm khoảng 5 phút. Lưu ý không đun quá lâu để tinh dầu bay mất.

Tắt bếp, lọc lấy nước, cho thêm một nhúm muối hạt vào khi nước còn nóng.

Chờ khi nước nguội, có thể cho thêm một chút mật ong hoặc đường phèn theo khẩu vị.

Có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, uống trong 1-2 ngày.

Một số lưu ý khi sử dụng nước tía tô đậu đen

Khi sử dụng nước tía tô đậu đen cần chú ý:

Không nên uống quá nhiều, mỗi ngày chỉ nên uống 300 - 500ml là vừa phải.

Không thay thế hoàn toàn nước lọc.

Không nên uống nước tía tô đậu đen đặc khi bụng đói.

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và người huyết áp thấp do tía tô dùng nhiều có thể làm tăng co bóp tử cung nhẹ, đậu đen có thể gây hạ huyết áp nhẹ nếu uống nhiều.

Không nên dùng cùng lúc với các loại thuốc khác do có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc.

Người âm hư, nóng trong nên giảm lượng tía tô; người tỳ hư, đai ngoài phân lỏng, hay lạnh bụng nên giảm lượng đậu đen, rang kỹ đậu đen hoặc thêm một chút gừng.

Đậu đen bổ sung kali và magie, hai khoáng chất giúp cân bằng huyết áp, cải thiện độ lọc cầu thận (eGFR).

(Tổng hợp)