Vậy nếu đặt mục tiêu uống nước dừa tươi mỗi ngày, liên tục trong một tháng, cơ thể sẽ thay đổi theo hướng nào? Dưới đây là những biến chuyển thường được ghi nhận, kèm theo các lưu ý không nên bỏ qua.

Trước hết là khả năng bù nước và phục hồi năng lượng. Nước dừa giàu kali, magie và các chất điện giải tự nhiên, trong khi hàm lượng natri thấp hơn nhiều loại nước điện giải tổng hợp. Nhờ đó, thức uống này có thể giúp giảm mệt mỏi, hạn chế chuột rút và hỗ trợ cơ thể hồi phục sau vận động. Với người làm việc ngoài trời hoặc tập luyện cường độ vừa phải, một ly nước dừa có thể mang lại cảm giác tỉnh táo khá nhanh.

Về kiểm soát cân nặng, nước dừa không phải “thần dược giảm béo”, nhưng có thể hỗ trợ gián tiếp. Mỗi ly khoảng 200 đến 250ml cung cấp trung bình 40 đến 50 kilocalo, gần như không chứa chất béo và không có cholesterol. Nếu thay nước ngọt, trà sữa hay đồ uống nhiều đường bằng nước dừa nguyên chất không thêm đường, lượng calo nạp vào mỗi ngày có thể giảm đáng kể.

Một số nghiên cứu cho thấy nước dừa chứa mangan và magie, hai khoáng chất liên quan đến độ nhạy insulin. Điều này có thể góp phần hỗ trợ cân bằng đường huyết ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường vẫn cần theo dõi lượng dùng và tham khảo ý kiến bác sĩ vì nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên.

Đối với tim mạch, kali trong nước dừa được xem là điểm cộng. Chế độ ăn giàu kali có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL, từ đó góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch trong dài hạn. Đồng thời, kali giúp thải bớt natri dư thừa qua nước tiểu, hỗ trợ điều hòa huyết áp và cải thiện tuần hoàn.

Hệ tiêu hóa cũng có thể được hưởng lợi. Nước dừa chứa một số enzyme sinh học và khoáng chất giúp làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi và hỗ trợ nhu động ruột. Với người hay táo bón nhẹ hoặc khó tiêu, việc bổ sung nước dừa ở mức hợp lý có thể giúp cải thiện tình trạng.

Về da, yếu tố then chốt là cấp ẩm. Khi cơ thể đủ nước, tế bào da hoạt động hiệu quả hơn. Nước dừa còn chứa vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa như cytokinins, có thể hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào và thúc đẩy tổng hợp collagen. Tuy nhiên, hiệu quả rõ rệt đến đâu còn phụ thuộc chế độ ăn và lối sống tổng thể.

Một số bằng chứng cũng gợi ý nước dừa có thể hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận nhờ tác dụng lợi tiểu nhẹ và khả năng hạn chế kết tinh canxi oxalat. Đồng thời, tính lợi tiểu tự nhiên này có thể giúp “rửa trôi” vi khuẩn trong đường tiết niệu, giảm nguy cơ nhiễm trùng ở mức độ nhất định.

Ngoài ra, hương vị dịu nhẹ của nước dừa cùng vitamin nhóm B có thể góp phần hỗ trợ hệ thần kinh, giúp giảm cảm giác căng thẳng vào những buổi chiều mệt mỏi.

Tuy vậy, không phải cứ uống càng nhiều càng tốt. Điều cần phân biệt rõ là nước dừa khác hoàn toàn phần cơm dừa, nước cốt dừa hay dầu dừa. Trong khi nước dừa gần như không chứa chất béo, cơm dừa và các sản phẩm từ dừa lại giàu chất béo bão hòa. Nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là nước cốt dừa và dầu dừa, có thể làm tăng cholesterol máu và nguy cơ tim mạch.

Một nguy cơ quan trọng khác là tăng kali máu, còn gọi là hyperkalemia. Với người khỏe mạnh, kali có lợi. Nhưng với bệnh nhân suy thận mạn, thận không thể đào thải kali hiệu quả. Uống quá nhiều nước dừa có thể khiến kali trong máu tăng cao, gây rối loạn nhịp tim, buồn nôn, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Theo quan điểm y học cổ truyền phương Đông, dừa có tính mát. Nếu uống quá nhiều khi cơ thể đang suy nhược, hoặc trong những ngày hành kinh ở một số phụ nữ, có thể gây cảm giác lạnh bụng, đau bụng hoặc mệt mỏi hơn.

Ngoài ra, cơm dừa rất giàu chất xơ. Nếu ăn lượng lớn mà không uống đủ nước, có thể gây đầy bụng, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa.

Với người khỏe mạnh, uống khoảng một ly nước dừa mỗi ngày, tương đương 200 đến 250 ml, được xem là mức tương đối an toàn để tận dụng lợi ích. Tuy nhiên, người có bệnh nền như suy thận, đái tháo đường hoặc đang theo chế độ ăn kiểm soát kali nên trao đổi với bác sĩ để xác định lượng phù hợp.

Nước dừa có thể là lựa chọn tốt trong chế độ ăn cân bằng, nhưng giống như mọi thực phẩm khác, chìa khóa vẫn là sử dụng điều độ và phù hợp với thể trạng từng người.

