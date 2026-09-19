Uống nước ấm mỗi sáng khi bụng đói, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ khi đi khám

Bà Lý (50 tuổi, sống tại Thiên Tân, Trung Quốc) vốn nổi tiếng là người có nền tảng thể lực rất tốt từ thời trẻ. Bà hiếm khi đau ốm vặt, thậm chí có thể làm các công việc nặng nhọc không thua kém đàn ông.

Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe miễn phí tại địa phương vào 4 tháng trước, bà Lý vô cùng bất ngờ khi bác sĩ thông báo chỉ số huyết áp của bà đang cao hơn mức bình thường. Mặc dù chưa chạm ngưỡng bệnh lý cao huyết áp mạn tính, nhưng ở độ tuổi 50, bác sĩ cảnh báo nếu bà không kiểm soát ngay từ bây giờ sẽ có nguy cơ tiến triển cao huyết áp rồi đối mặt với biến chứng tim mạch, đột qụy.

Vốn có lối sống lành mạnh, đi ngủ sớm và chăm vận động, nên sau khi lắng nghe lời khuyên của bác sĩ, bà Lý quyết định tập trung điều chỉnh nốt thói quen ăn uống.

Ảnh minh họa.

Sự thay đổi lớn nhất là mỗi sáng ngay sau khi thức dậy, bà sẽ uống liền một ly nước ấm khi bụng đói, bất kể thời tiết nắng mưa hay công việc bận rộn ra sao.

Bốn tháng trôi qua, bà Lý quay trở lại bệnh viện để tái khám. Khi nhìn vào bảng kết quả đo huyết áp mới nhất, chính vị bác sĩ trực tiếp khám cho bà cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ rệt:

- Huyết áp tâm thu (chỉ số trên): Giảm từ 136 mmHg xuống còn 123 mmHg.

- Huyết áp tâm trương (chỉ số dưới): Giảm từ 86 mmHg xuống còn 82 mmHg.

Từ một người mấp mé ngưỡng tiền cao huyết áp, các chỉ số của bà Lý đã trở về mức vô cùng lý tưởng của một người khỏe mạnh (mức chuẩn nhất ở người trưởng thành là khoảng 120/80 mmHg). Khi biết kết quả, bà Lý vô cùng vui mừng và quyết tâm duy trì thói quen này suốt đời.

Lợi ích của việc uống nước ấm khi bụng đói

Uống nước vào buổi sáng nghe qua tưởng chừng là thói quen quá đỗi bình thường, nhưng tác động của nó lên hệ tuần hoàn lại cực kỳ mạnh mẽ. Theo bác sĩ Trần Hoàng (Trung Quốc), việc bổ sung nước ngay sau khi thức dậy giúp cơ thể nhanh chóng điều hòa tuần hoàn máu và đưa độ nhớt của máu về mức ổn định.

Giải thích kỹ hơn về cơ chế này, ông nói: "Sau một đêm dài ngủ từ 7 đến 8 tiếng, cơ thể chúng ta trải qua quá trình mất nước qua hơi thở và tuyến mồ hôi. Trạng thái mất nước nhẹ vào buổi sáng khiến máu bị đặc lại, tạo áp lực lớn lên thành mạch và đẩy huyết áp tăng cao. Việc nạp ngay một ly nước ấm nhẹ khi bụng rỗng sẽ lập tức bù đắp lượng chất lỏng đã mất, làm loãng máu tự nhiên, giúp mạch máu co giãn tốt hơn và máu lưu thông trơn tru đi khắp cơ thể".

Không chỉ giúp ổn định huyết áp, việc uống một ly nước ấm khi bụng rỗng mỗi sáng còn mang lại hàng loạt lợi ích tuyệt vời như:

Cải thiện tiêu hóa

Tiến sĩ - bác sĩ Kunal Sood, làm việc tại Mỹ, cho biết uống nước ấm có thể kích hoạt đường tiêu hóa. Từ đó cải thiện tiêu hóa. Nước ấm cũng có thể hỗ trợ phân tán và hòa tan thức ăn mà cơ thể khó tiêu hóa. Nước ấm cũng làm giãn mạch máu và hướng dòng máu chảy về ruột, tăng cường hơn nữa quá trình tiêu hóa.

Nghiên cứu cũng cho thấy nước ấm giúp giảm táo bón. Uống nước ấm kích thích đường tiêu hóa và khuyến khích nhu động ruột. Nó cũng làm mềm phân, giúp đại tiện dễ dàng hơn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Gastroenterology Nursing journal năm 2016, còn phát hiện ra rằng uống nước ấm 37 độ C có "tác động thuận lợi đến nhu động ruột" và giảm chứng đầy hơi.

Kích hoạt quá trình trao đổi chất

Tiến sĩ Sood cho biết nước ấm có thể kích hoạt quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Uống nước ấm khi thức dậy giúp "đánh thức" quá trình trao đổi chất, kích hoạt khả năng đốt cháy nhiên liệu và chất béo của cơ thể.

Tăng cường chức năng hệ thần kinh trung ương

Nước ấm có thể tăng cường lưu thông máu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho não, từ đó cải thiện hiệu suất tổng thể của não. Uống nước ấm cũng có thể làm giảm căng thẳng và lo lắng, mang lại lợi ích hơn nữa cho hệ thần kinh, theo Care Hospitals.

Cải thiện lưu thông máu

Bác sĩ Sood nói thêm, uống nước ấm sẽ cải thiện tuần hoàn và lưu lượng máu. Nước ấm làm giãn nở các động mạch và tĩnh mạch, giúp máu lưu thông khắp cơ thể tốt hơn. Điều này cũng có thể điều chỉnh mức huyết áp và tăng cường sức khỏe khớp.

Tuy nhiên, bác sĩ Sood cảnh báo không được uống nước "quá nóng". Ông lưu ý, điều quan trọng là đảm bảo nước không quá nóng để tránh bị bỏng.

Uống nước ấm buổi sáng thế nào mới tốt?

Ảnh minh họa.

Mặc dù uống nước buổi sáng rất bổ dưỡng nhưng nếu thực hiện sai cách, bạn có thể vô tình gây áp lực lên dạ dày và tim mạch.

Bác sĩ Trần Hoàng khuyến cáo bạn nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi uống để tránh nuốt vi khuẩn tích tụ trong khoang miệng qua đêm vào dạ dày. Lượng nước lý tưởng nhất cho mỗi lần uống là khoảng 200 - 300ml nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ ấm vừa phải từ 35 - 40 độ C, tuyệt đối không uống nước đá lạnh gây co thắt đường ruột hay nước quá nóng trên 65 độ C làm tổn thương niêm mạc thực quản.

Khi uống, bạn hãy ngồi thả lỏng và nuốt từ tốn từng ngụm nhỏ trong khoảng 5 - 10 phút thay vì ừng ực uống cạn một hơi, giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn và tránh tình trạng hạ natri máu hay quá tải cho thận.