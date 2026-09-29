Những buổi tụ tập, tiệc nướng hay liên hoan kéo dài nhiều giờ thường khiến chúng ta ăn uống liên tục mà quên mất một bộ phận cũng đang phải “làm việc” không ngừng nghỉ: hàm răng. Đặc biệt với người đang niềng răng, một vài thói quen tưởng nhỏ như uống nước ngọt khi vẫn đeo khay niềng, cắn xương hay tháo khay quá lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và tiến độ chỉnh nha.

Theo nha sĩ Trần Dục Đức chia sẻ trên trang Health.tvbs, trong những bữa tiệc kéo dài, bên cạnh lựa chọn thực phẩm, việc tạo ra các khoảng nghỉ để uống nước, vệ sinh răng miệng và kiểm soát thời gian đeo khay cũng rất quan trọng.

Ăn thịt nướng, đừng vội cắn xương, sụn

Thịt nướng, các món có xương, sụn, hạt cứng hay những loại bánh kẹo dẻo thường xuất hiện trong các bữa tiệc. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm cần được chú ý nếu răng đang yếu, từng trám răng hoặc đang trong quá trình chỉnh nha.

Việc cắn trực tiếp vào xương, sụn cứng có thể tạo lực lớn lên răng. Trong khi đó, thực phẩm dính có khả năng bám vào khí cụ chỉnh nha, thậm chí làm ảnh hưởng đến vị trí của mắc cài.

Điều này không có nghĩa người niềng răng phải tuyệt đối kiêng mọi món ăn yêu thích. Cách an toàn hơn là ăn chậm, cắt nhỏ thức ăn và tránh dùng răng để cắn hoặc xé những phần quá cứng.

Đeo khay niềng trong suốt mà uống nước ngọt: Đừng nghĩ “chỉ một ngụm” là không sao

Đây là thói quen nhiều người có thể mắc phải trong các buổi liên hoan. Vì ngại tháo khay, không ít người vẫn đeo nguyên khay niềng trong suốt khi uống nước ngọt, trà sữa hoặc các loại đồ uống khác.

Theo nha sĩ, với người sử dụng khay niềng trong suốt, ngoài nước lọc, nên tháo khay trước khi uống các loại đồ uống khác.

Đặc biệt, đồ uống có đường khi bị giữ lại giữa khay và bề mặt răng có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, từ đó làm tăng nguy cơ sâu răng. Ngay cả trà không đường hay cà phê đen cũng không phải lựa chọn lý tưởng khi đang đeo khay bởi chúng có thể khiến khay trong suốt bị đổi màu.

Vì vậy, trong những bữa tiệc kéo dài, một cách đơn giản là xen kẽ nước lọc giữa các món ăn và đồ uống. Sau khi ăn uống, có thể súc miệng bằng nước để giảm lượng thức ăn, đồ uống còn lưu lại trong khoang miệng.

Đừng để một bữa tiệc kéo dài khiến răng “ngập” trong thức ăn cả tối

Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ chiều và kéo dài tới khuya. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi người cũng ăn liên tục. Phần lớn thời gian có thể là trò chuyện, nghỉ ngơi hoặc chờ món.

Những khoảng nghỉ này chính là lúc thích hợp để chăm sóc răng.

Sau khi tạm dừng ăn, có thể súc miệng bằng nước hoặc dùng chỉ nha khoa để lấy thức ăn mắc ở kẽ răng. Những món như thịt, nấm kim châm hay thực phẩm dạng sợi rất dễ mắc lại giữa các răng. Loại bỏ sớm sẽ giúp hạn chế tình trạng thức ăn lưu lại lâu trong khoang miệng và gây khó chịu.

Với người đeo khay niềng trong suốt, việc tháo khay để ăn uống là cần thiết, nhưng cũng cần tránh một lỗi ngược lại: tháo ra rồi quên đeo lại.

Nếu một bữa tiệc kéo dài hàng giờ và khay bị tháo quá lâu, tổng thời gian đeo trong ngày có thể giảm đáng kể. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ chỉnh nha và trong một số trường hợp khiến thời gian sử dụng một khay phải kéo dài hơn.

Một lưu ý nhỏ nhưng rất thực tế: đừng bọc khay niềng bằng giấy ăn khi tháo ra tại bàn ăn. Đây là cách khiến khay rất dễ bị bỏ quên hoặc vứt nhầm cùng với rác. Tốt nhất nên đặt khay trực tiếp vào hộp chuyên dụng.

3 nguyên tắc đơn giản để bảo vệ răng khi ăn tiệc

1. Ăn chậm, tránh cắn xương, sụn và thực phẩm quá cứng. Đặc biệt lưu ý nếu đang niềng răng hoặc có răng yếu, răng đã trám.

2. Uống nước lọc xen kẽ và tháo khay niềng khi uống đồ uống khác nước lọc. Đặc biệt với nước ngọt, trà sữa và các đồ uống có đường.

3. Tận dụng “giờ nghỉ” để vệ sinh răng. Súc miệng, dùng chỉ nha khoa khi cần và đeo lại khay ngay sau khi kết thúc ăn uống.

Một bữa tiệc vài tiếng không nhất thiết phải trở thành “cuộc chiến” với hàm răng. Chỉ cần chú ý một vài thói quen nhỏ, bạn vẫn có thể thoải mái tận hưởng những cuộc gặp gỡ mà không biến một buổi ăn uống vui vẻ thành lý do khiến răng miệng hoặc quá trình chỉnh nha gặp thêm rắc rối.