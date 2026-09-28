Ăn cà rốt mỗi ngày trong 4 tháng, người phụ nữ khiến bác sĩ cũng giật mình khi đi khám

Ở tuổi 50, bà Lâm (Thiệu Đông, Hồ Nam, Trung Quốc) vốn là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu sớm, lui về vun vén gia đình. Khoảng 2 năm trở lại đây, cơ thể bà liên tục xuất hiện bất thường như mệt mỏi mạn tính, rất dễ lạnh, tóc rụng thành từng mảng và giọng nói trở nên khàn đặc. Ban đầu, bà chỉ nghĩ bản thân bước vào giai đoạn mãn kinh nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Bốn tháng trước, bà quyết định đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chỉ ra chỉ số hormone kích thích tuyến giáp (TSH) tăng vọt, xác nhận bà bị suy giáp nguyên phát.

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Sau khi nghe chẩn đoán và những lời bác sĩ dặn dò, bà Lâm trở về nhà bắt đầu âm thầm điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt. Bốn tháng sau quay lại tái khám, bác sĩ mở kết quả xét nghiệm lâm sàng rồi ngỡ ngàng hỏi bà: "Bà nói đã thay đổi thói quen ăn uống, vậy bà đã ăn gì vậy?'.

Tưởng kiểm tra sức khỏe xấu đi nên bị bác sĩ gặng hỏi để phê bình, bà Lâm lí nhỉ: "Tôi ăn cà rốt". Thế rồi ngược lại với suy đoán của bà, vị bác sĩ này bất giác mỉm cười, khen bà, sau đó hỏi thêm bà ăn cà rốt như thế nào để phân tích rồi điều chỉnh.

Hóa ra, bà Lâm vô tình xem được một chương trình dinh dưỡng trưc tuyến vào bữa cơm tối đúng thời điểm vừa đi khám suy giáp về. Bà chú tâm lắng nghe từng thực phẩm tốt cho tuyến giáp được vị chuyên gia trong chương trình này nói, cuối cùng tìm ra được món vừa cần thiết lại vừa giá rẻ, có thể ăn mỗi ngày. Bà vui vẻ kể: "Tôi chọn cà rốt vì trồng cũng dễ, có rau sạch mà tôi lại thích món này. Phải thích mới ăn liên tục được chứ".

Tại sao ăn cà rốt giúp cải thiện rụng tóc và hỗ trợ chỉ số tuyến giáp?

Bác sĩ La Long Giang, Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết, thói quen ăn cà rốt của bà Lâm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và còn hỗ trợ qua trình điều trị một số bệnh tật.

Theo ông, bệnh nhân suy giáp thường bị tổn thương tế bào tuyến giáp và rối loạn chuyển hóa vi chất, dẫn đến triệu chứng rụng tóc, khô da nặng nề. Củ cà rốt hỗ trợ cải thiện tình trạng này nhờ các dưỡng chất nổi bật thông qua các hoạt chất như:

- Beta carotene (tiền chất Vitamin A): Cơ thể người bệnh suy giáp thường kém chuyển hóa. Beta carotene giúp tái tạo niêm mạc, bảo vệ tế bào biểu mô tuyến giáp và phục hồi nang tóc hư tổn.

- Biotin (Vitamin B7) và Kali: Cung cấp nguồn dưỡng chất trực tiếp nuôi dưỡng chân tóc, giảm bớt tình trạng tóc gãy rụng rầm rộ do rối loạn nội tiết.

- Chất chống oxy hóa (Lutein, Lycopene): Giảm căng thẳng oxy hóa tại tuyến giáp, tạo môi trường thuận lợi để cơ thể hấp thụ tốt các vi chất khác.

Đặc biệt, cách ăn cà rốt của bà Lâm rất biệt lập so với số đông. Bà không ăn sống hay ép nước uống vô độ mà luôn làm chín cà rốt bằng cách hấp hoặc xào nhẹ với một chút dầu ô liu hoặc dầu ăn trong bữa chính. Beta carotene là chất tan trong dầu, khi được làm chín cùng chất béo sẽ tăng tỷ lệ hấp thụ lên gấp nhiều lần.

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Tuy nhiên, bác sĩ La Long Giang đặc biệt lưu ý, việc ăn quá nhiều cà rốt là không tốt và ăn kéo dài cũng khó tránh các tác dụng phụ. "Ăn quá 200g cà rốt mỗi ngày liên tục có thể gây ra hội chứng Carotenemia, làm tích tụ chất vàng da ở lòng bàn tay, bàn chân và mặt, tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan. Liều lượng khuyến nghị an toàn chỉ nên duy trì 80 - 100g mỗi ngày, tương đương 1 củ nhỏ", ông nói. 6 thói quen "cứu" tuyến giáp Phân tích kỹ hơn về ca bệnh của bà Lâm, bác sĩ La Long Giang tìm ra một sự thật. Đúng là ăn cà rốt tốt cho tuyến gíaop nhưng đây chỉ là một trong những thay đổi tích cực đồng thời về lối sống của người phụ nữ này để "cứu lấy" tuyến giáp. Ông nhấn mạnh, củ cà rốt dù tốt đến đâu cũng không phải "thuốc thần" và hoàn toàn không thể chữa khỏi bệnh suy giáp. Cà rốt thực chất chỉ là một phần nhỏ thuộc yếu tố ăn uống. Sự phục hồi của bà Lâm là tổng hòa của 6 thay đổi:

- Điều chỉnh chế độ ăn toàn diện: Ăn cà rốt chín chỉ là một ví dụ. Bà Lâm cắt giảm hẳn thịt mỡ, tăng cường thực phẩm giàu vitamin A, sắt, kẽm, selen như trứng, thịt nạc và tuyệt đối tránh đồ ăn chế biến sẵn.

- Nghiêm túc tuân thủ dùng thuốc điều trị: Bà tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc. Mỗi sáng, bà uống thuốc Euthyrox (levothyroxine sodium) đúng liều khi bụng đói và nhịn ăn đúng 30 phút sau đó để thuốc phát huy tối đa tác dụng.

- Kiểm soát lượng iốt cân bằng: Bà cắt giảm việc ăn quá nhiều tảo bẹ hay rong biển, chỉ duy trì lượng muối iốt vừa phải (khoảng 120 microgam/ngày) để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng viêm tuyến giáp tự miễn (Hashimoto).

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- Duy trì giờ giấc ngủ và tâm lý ổn định: Bà đi ngủ đúng giờ, tránh thức khuya, tích cực đi dạo, nghe nhạc và viết nhật ký để giảm áp lực thần kinh giao cảm, tránh làm gia tăng gánh nặng lên tuyến giáp.

- Luyện tập thể chất tăng cường trao đổi chất: Bà kiên trì đi bộ nhanh và tập giãn cơ 150 phút mỗi tuần, giúp cải thiện tốc độ trao đổi chất cơ bản vốn bị sụt giảm do suy giáp.

- Xây dựng tư duy sống chung với bệnh mạn tính: Bà hiểu rõ suy giáp cần theo dõi lâu dài, từ bỏ tâm lý tìm kiếm "bài thuốc dân gian" hay "mẹo chữa dứt điểm", tin tưởng vào lộ trình y khoa.

Bác sĩ La Long Giang lưu ý thêm, mỗi bệnh nhân có cơ địa, thể trạng và mức độ đáp ứng điều trị hoàn toàn khác nhau. Mọi trường hợp suy giáp đều cần được thăm khám trực tiếp, theo dõi chỉ số định kỳ và uống thuốc theo đúng đơn của bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không được tự ý dừng thuốc hay áp dụng rập khuôn thực đơn của người khác.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Sina, Sohu