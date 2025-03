Uống 5 lon bia, nam du khách gây tai nạn khiến bạn gái tử vong

Ngày 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Chong Fu Kit (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 12 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo nội dung cáo trạng, ngày 7/5/2024, Chong Fu Kit cùng 3 người bạn đến Quảng Nam du lịch, thuê khách sạn ở thị xã Điện Bàn lưu trú. Nam du khách thuê xe máy của ông Nguyễn Đông Quân (52 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Chong Fu Kit tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: T.V)

Trưa 8/5/2024, Kit uống 5 lon bia. Tối cùng ngày, người đàn ông này lái xe máy chở bạn gái là Crus Wing Sze (28 tuổi) vào Hội An chơi. Kit cầm lái nhưng không có giấy phép lái xe và hai người không đội mũ bảo hiểm. Khi chạy với tốc độ khoảng 40-50 km/h trên đường Lạc Long Quân, đoạn qua phường Cẩm An (TP Hội An), Kit không làm chủ tốc độ và xử lý tình huống nên tông vào dải phân cách.

Vụ tai nạn khiến Crus Wing Sze bị chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ. Kit bị thương tích 35%, kết quả nồng độ cồn trong máu là 220 mg/dl.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Đông Quân bị tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.