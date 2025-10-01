Nhìn cách "mẹ chồng hào môn" của Triệu Lộ Tư diện trang sức mới hiểu: NGỌC chính là đỉnh cao sự xa hoa của giới thượng lưu Trung Quốc

Trong khi khán giả vẫn quen với hình ảnh phú bà dát vàng, kim cương lấp lánh, thì ở Trung Quốc, chuẩn mực xa hoa thực sự lại nằm ở ngọc phỉ thúy .

Bộ phim Hãy Để Tôi Toả Sáng đã chứng minh điều đó khi để nhân vật mẹ chồng hào môn của Triệu Lộ Tư khoác lên người những món trang sức phỉ thúy trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ – và tất cả đều là hàng thật.

Trong phim, nhân vật Ôn Tranh Vanh – mẹ nam chính – xuất hiện với đủ loại trang sức phỉ thúy: dây chuyền mặt trứng tím tử lan đế vương, trâm cài “Phúc Qua” haute couture, bộ trang sức “Bình An” phỉ thúy lão khanh xanh lục… Tổng giá trị của cả bộ sưu tập này được ước tính hơn 300 triệu NDT (khoảng 1,1 nghìn tỷ VNĐ).

Đáng chú ý, những viên ngọc trong phim không phải đạo cụ giả. Theo tiết lộ từ ê-kíp, đây là ngọc phỉ thúy thật, được các thương hiệu xa xỉ cho mượn, có nhân viên chuyên trách giám sát. Trang sức chỉ được trao cho diễn viên trong thời gian quay, sau đó lập tức được niêm phong và cất vào két sắt.

Ôn Tranh Văn trong vai mẹ chồng hào môn

Sự đầu tư ấy khiến netizen không khỏi trầm trồ: “Đây mới đúng nghĩa là hào môn. Tôi phải xem lại phim, chỉ để ngắm trang sức thôi cũng thấy mãn nhãn.”

Nhiều người cũng tinh ý nhận ra rằng nhà làm phim đã vô cùng tinh tế khi sử dụng ngọc để làm toát lên sự giàu sang và phú quý của nhân vật phú bà hào môn.

Trong bộ phim đình đám 30 Chưa Phải Là Hết từng có chi tiết gây bàn luận: Bên cạnh hội phú bà khoe túi Hermès xa hoa, còn có kiểu “ẩn hình phú bà” – một bà nội trợ giản dị đi mua rau, chỉ vì muốn được đối xử niềm nở mà sẵn sàng bỏ ra cả triệu để mua trang sức “truyền đời”.

Hình tượng ấy phản ánh đúng tâm lý thượng lưu Trung Quốc: Sự giàu có không phô trương bằng vàng bạc, mà ẩn trong những viên ngọc xanh lục sâu thẳm.

Ngọc là chuẩn mực cao sang quý phái

Lý do khiến phỉ thúy được xem là “ngôn ngữ xa hoa” của người Trung Quốc bắt nguồn từ lịch sử. Từ thời nhà Thanh, phỉ thúy đã là báu vật tiến cống. Từ Hi Thái hậu nổi tiếng mê phỉ thúy, sở hữu từ vòng tay, nhẫn, trâm cài đến cả bát đũa chế tác bằng ngọc. Nhờ vậy, phỉ thúy dần được định danh là “ngọc hoàng gia”, biểu tượng của quyền lực và phú quý.

Ngày nay, truyền thống này vẫn tiếp nối ở giới thượng lưu.

Gia tộc Hà Hồng Sân ở Macau

Gia tộc Hà Hồng Sân ở Macau – nổi danh với khối tài sản bạc tỷ – có “quy tắc ngầm”: Trong ngày cưới, các bà vợ và con gái đều phải diện trang sức phỉ thúy để “so kè” đẳng cấp. Tam Thái, Tứ Thái từng đeo bộ phỉ thúy trị giá hàng trăm triệu NDT trong lễ cưới con gái, đến mức netizen bình luận: “Chỉ nhìn vòng ngọc thôi cũng thấy gia thế.”

Không chỉ giới hào môn Hong Kong – Macau, nhiều nữ tỷ phú đại lục như Chu Quần Phi, Trần Lệ Hoa, Trương Ân cũng coi phỉ thúy là “bùa hộ mệnh phú bà”. Ra ngoài họ đeo nhẫn, vòng tay; dự sự kiện lớn thì diện dây chuyền ngọc bản to, đủ để khẳng định đẳng cấp và tài lực.

Vì sao chọn ngọc thay vì vàng, kim cương?

Trong văn hóa Á Đông, vàng hay kim cương chỉ phản ánh sự giàu có vật chất, nhưng ngọc phỉ thúy lại được gắn thêm tầng nghĩa văn hóa, tâm linh và quyền lực. Khổng Tử từng nói, đại ý rằng: "Xưa kia, người quân tử so sánh đức với ngọc. Ôn nhuận mà có ánh sáng, là nhân. Kín đáo mà nghiêm cẩn, là trí. Trong sạch mà không làm tổn hại, là nghĩa. Rủ xuống như sắp rơi, là lễ. Gõ vào thì tiếng trong vắt, vang xa và dài; đến cuối thì dừng lại, là nhạc. Có tì vết mà không che lấp được phần đẹp, phần đẹp cũng không che lấp được tì vết, là trung".

Lưu Gia Linh cũng yêu thích ngọc

Với phú bà Trung Quốc, đeo phỉ thúy không chỉ là để khoe tài sản, mà còn để thể hiện phong thái “có văn hóa, có nền tảng”. Hơn nữa, giá trị sưu tầm của phỉ thúy hiếm có loại đá quý nào sánh được: một chiếc vòng tay đế vương lục có thể được đấu giá lên tới hàng chục triệu USD, vượt xa kim cương cùng kích cỡ.

Chính vì vậy, nhìn lại những phân cảnh trong Hãy Để Tôi Toả Sáng, người xem mới thấy đoàn phim đã tái hiện rất chân thực: Mẹ chồng hào môn của Triệu Lộ Tư không cần dát vàng hay kim cương, chỉ vài viên ngọc phỉ thúy thôi cũng đủ tỏa ra khí chất phú bà “ngàn tỷ”.

Bởi đối với khán giả Trung Quốc, một người phụ nữ mà có thể tự tin khoác lên mình phỉ thúy giá trị cao – không phải vì hào quang kiểu phù hoa – là người đủ bản lĩnh, nguồn gốc và uy tín để “nói chuyện dòng tộc” với bất kỳ ai.