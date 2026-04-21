Thời gian gần đây, không khó để nhận ra số ca mắc các bệnh về phổi, đặc biệt là ung thư phổi, đang có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói là không ít trường hợp xảy ra ở những người không hút thuốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: Ngoài khói thuốc và ô nhiễm không khí, còn yếu tố nào khác đáng lo?

Câu trả lời có thể nằm ở chính thói quen ăn uống hàng ngày - đặc biệt là cách chúng ta bảo quản và sử dụng thực phẩm trong tủ lạnh.

Nhiều người cho rằng chỉ cần cho thực phẩm vào tủ lạnh là có thể yên tâm sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trên thực tế, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn vi khuẩn hay các biến đổi hóa học.

Quá trình lưu trữ và hâm nóng nhiều lần làm giảm vitamin và tạo ra các hợp chất oxy hóa không tốt cho tế bào

Theo chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Bảo quản lạnh không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Thực phẩm để quá lâu trong tủ lạnh vẫn có thể biến đổi, sinh ra các chất không có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi nhiều gia đình có thói quen tích trữ thực phẩm hoặc tận dụng đồ ăn thừa trong nhiều ngày.

1. Thức ăn chín để qua đêm - tưởng tiết kiệm, hóa tăng rủi ro

Đây là thói quen rất phổ biến. Sau mỗi bữa ăn, thức ăn thừa được cất vào tủ lạnh và hâm lại vào ngày hôm sau, thậm chí vài ngày sau.

Vấn đề là, dù được bảo quản lạnh, vi khuẩn vẫn có thể phát triển chậm. Đặc biệt với các món giàu đạm như thịt, cá, quá trình phân hủy có thể tạo ra nitrit - một hợp chất không có lợi nếu tích lũy lâu dài.

Ngoài ra, việc hâm nóng nhiều lần còn làm giảm giá trị dinh dưỡng và có thể tạo ra các chất oxy hóa không tốt cho cơ thể. Về lâu dài, những yếu tố này có thể góp phần làm tăng phản ứng viêm - một trong những nền tảng của nhiều bệnh mạn tính, bao gồm cả bệnh về phổi.

Chỉ nên ăn trái cây đã cắt trong ngày hoặc tối đa là trong vòng 24 giờ.

2. Rau củ, trái cây cắt sẵn để lâu - “nguy cơ âm thầm”

Nhiều người có thói quen cắt sẵn trái cây hoặc rau củ rồi cho vào tủ lạnh để tiện sử dụng. Tuy nhiên, khi đã bị cắt, thực phẩm sẽ tiếp xúc với không khí, khiến quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn.

Không chỉ mất dinh dưỡng, bề mặt thực phẩm còn dễ bị nhiễm vi khuẩn, đặc biệt nếu không được bọc kín.

Trong môi trường tủ lạnh - nơi chứa nhiều loại thực phẩm khác nhau - nguy cơ nhiễm khuẩn chéo càng cao. Dù không gây ngộ độc ngay lập tức, việc ăn thường xuyên thực phẩm như vậy có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể sẽ khó chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường, trong đó có những yếu tố ảnh hưởng đến phổi.

3. Thịt rã đông nhiều lần - sai lầm nhiều người mắc

Việc mua thực phẩm số lượng lớn rồi cấp đông là điều quen thuộc. Tuy nhiên, không ít người lại rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần do sử dụng không hết.

Mỗi lần rã đông, cấu trúc thịt bị phá vỡ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đồng thời, chất béo trong thịt cũng dễ bị oxy hóa, sinh ra các hợp chất không ổn định.

Các nghiên cứu về an toàn thực phẩm cho thấy thịt đông lạnh nhiều lần có thể làm tăng số lượng vi khuẩn và giảm chất lượng dinh dưỡng đáng kể. Việc tiêu thụ lâu dài những thực phẩm này không chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa mà còn có thể góp phần làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể.

Thịt xông khói gây ung thư do chứa các hợp chất hóa học độc hại hình thành từ quá trình chế biến và bảo quản.

4. Thực phẩm chế biến sẵn để lâu - tiện lợi nhưng không “vô hại”

Xúc xích, thịt xông khói, đồ hộp… là những thực phẩm được nhiều gia đình dự trữ trong tủ lạnh. Tuy nhiên, sau khi mở bao bì, chúng dễ bị biến đổi nếu để quá lâu.

Các sản phẩm này vốn đã chứa muối, chất bảo quản và nitrit. Khi bảo quản kéo dài, đặc biệt trong điều kiện không kín khí, chất lượng sẽ giảm và nguy cơ hình thành các hợp chất không mong muốn tăng lên.

Một số nghiên cứu dịch tễ học cũng chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn có xu hướng có tỷ lệ mắc bệnh mạn tính, bao gồm bệnh phổi, cao hơn.

Điều đáng nói là những rủi ro kể trên không đến từ một lần ăn, mà từ sự lặp lại trong thời gian dài. Một vài lần ăn đồ để lâu có thể không gây ảnh hưởng rõ rệt, nhưng nếu trở thành thói quen, cơ thể sẽ dần tích lũy các yếu tố bất lợi. Không chỉ riêng phổi, các cơ quan khác như gan, dạ dày, tim mạch cũng chịu tác động từ chế độ ăn uống này.

Đồ ăn tươi mớ nên ăn trong ngày để tối ưu được giá trị dinh dưỡng

Làm sao để ăn uống an toàn hơn?

- Thức ăn chín nên dùng trong vòng 24 giờ, tối đa 48 giờ

- Rau củ, trái cây đã cắt nên ăn trong ngày

- Không rã đông thực phẩm nhiều lần

- Thực phẩm chế biến sẵn sau khi mở nên dùng sớm

- Vệ sinh tủ lạnh định kỳ để tránh vi khuẩn tích tụ

- Quan trọng hơn, nên ưu tiên thực phẩm tươi và chế biến vừa đủ, hạn chế tích trữ quá lâu.

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, nếu xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, tức ngực, sụt cân bất thường… bạn không nên chủ quan. Đây có thể là những cảnh báo sớm của các vấn đề về phổi và cần được kiểm tra kịp thời.

Cuối cùng, ung thư phổi không đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà là kết quả của nhiều yếu tố tích lũy theo thời gian. Trong đó, chế độ ăn uống - dù là chi tiết nhỏ - lại đóng vai trò không thể xem nhẹ.

Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm, nhưng không thể thay thế sự tươi mới. Ăn uống đúng cách, chú ý đến từng thói quen nhỏ mỗi ngày, chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài.