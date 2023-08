Ứng dụng dữ liệu dân cư đánh giá khách hàng vay để xoá bỏ "tín dụng đen"

Theo thống kê của Bộ Công an, từ 2019 đến 2022, Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã tiếp nhận, phát hiện 2.740 vụ, 4.941 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”; đã khởi tố, điều tra 1.575 vụ, với 3.399 bị can. Riêng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đã tiếp nhận, phát hiện 1.592 vụ, 2.771 đối tượng; đã khởi tố 1.038 vụ, 2.025 bị can…