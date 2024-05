U50 đón con đầu lòng sau 2 thập kỷ hiếm muộn

Tìm con trong nước mắt và những lần tuyệt vọng cùng cực



Năm 2003, chị Hương (sinh năm 1979) và anh Khóa (sinh năm 1966) chính thức về chung một nhà và mong ước về một mái ấm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Tuy nhiên, thật trớ trêu khi chị Hương được chẩn đoán mắc chứng suy thoái buồng trứng nặng. Cánh cửa thiên chức làm mẹ tưởng chừng đóng sập trước mắt.

Vợ chồng chị Nguyễn Thanh Hương và anh Nguyễn Văn Khóa.

Áp lực từ gia đình, xã hội, từ chính bản thân đè nặng lên vai người phụ nữ khao khát làm mẹ. Biết cơ hội mang thai tự nhiên rất khó, chị đã thử mọi cách, từ uống thuốc nam, chạy chữa nhiều nơi. Qua vài lần thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm thất bại, hành trình tìm con càng trở nên khó khăn khi chị Hương đã lớn tuổi và bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. "Rất nhiều lần mình tự đặt câu hỏi, tại sao việc tìm kiếm đứa con lại gian nan với vợ chồng mình đến thế?" - chị Hương chia sẻ.



Hơn hai thập kỷ trôi qua, hành trình "tìm con" của vợ chồng chị vẫn bế tắc. Tuyệt vọng cùng cực, chị đã nhiều lần viết đơn ly hôn để chồng có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới. May mắn thay, anh Khóa - người chồng hết mực yêu thương vợ - đã thấu hiểu và cảm thông cho nỗi đau của chị. Anh âm thầm cất đi đơn ly hôn, tiếp tục đồng hành cùng vợ trên hành trình gian nan ấy.

Niềm hạnh phúc vỡ òa được ôm con vào lòng

Đặt hết niềm tin và hy vọng vào cơ hội cuối cùng, chị Hương đã tìm đến Trung tâm Hiếm muộn và Nam học công nghệ cao Phương Đông (BVĐK Phương Đông, Bắc Từ Liêm, HN). Tại đây, hai vợ chồng chị được Ths.Bs Lê Vũ Hải Duy trực tiếp thăm khám, lên phác đồ điều trị.

Nhận định tình trạng suy buồng trứng nặng của chị Hương trên nền lớn tuổi, bác sĩ Duy quyết định áp dụng phác đồ kích thích nhẹ buồng trứng. Tuy nhiên, quá trình điều trị không hề suôn sẻ khi cơ thể chị Hương đáp ứng thuốc rất kém.

ThS.Bác sĩ Lê Vũ Hải Duy thường xuyên trò chuyện giúp hai vợ chồng có tinh thần thoải mái bước vào chu kỳ IVF mới tại BV Phương Đông.

Sau bao ngày thấp thỏm, gia đình nhận được tin từ bác sĩ: 2 phôi ngày 5 phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, thử thách lại đến khi niêm mạc tử cung của chị Hương quá mỏng. Theo lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng chị đã quyết định trữ đông phôi và tiếp tục điều trị tích cực, chờ thời điểm thích hợp mới chuyển phôi.



Khoảng 3 tháng kể từ ngày tạo phôi, nhờ chế độ ăn uống và dùng thuốc đúng chỉ định, niêm mạc tử cung của chị cũng đạt độ dày lý tưởng để chuyển phôi. Và điều kỳ diệu đã tới, một thai kỳ khỏe mạnh, hai vợ chồng chị Hương chính thức chào đón bé yêu khỏe mạnh vào ngày 17/4 vừa qua. Vậy là lần chuyển phôi đầu tiên tại Trung tâm IVF Phương Đông với phôi cuối cùng đã biến giấc mơ suốt hai thập kỷ của hai vợ chồng thành sự thật.

Em bé đã chào đời khỏe mạnh, nặng 2,7kg.

Niềm hạnh phúc vô bờ bến của người cha sau 21 năm mòn mỏi tìm con.

Bé được thực hiện da kề da với bố ngay khi về phòng lưu viện.

IVF Phương Đông - Nơi hạnh phúc vẹn tròn



Ra đời sau quá trình đúc rút kinh nghiệm và học hỏi các quốc gia đi đầu châu Âu về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Hiếm muộn và Nam học công nghệ cao Phương Đông (IVF Phương Đông) tự hào mang đến quy trình IVF tối ưu tỷ lệ thành công đến 86%, rút ngắn thời gian điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị được nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài.

Trung tâm sở hữu phòng Lab đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 6, đảm bảo môi trường nuôi cấy phôi hoàn hảo. Hệ thống trang thiết bị được nhập khẩu từ các nước Mỹ, Đức, Bỉ, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe, có thể thực hiện được nhiều k ỹ thu ậ t trước kia chỉ làm được ở nước ngoài:



- Lọc rửa tinh trùng 2 lần bằng dòng vi dịch Microfluidic

- Trưởng thành trứng non trong ống nghiệm (IVM)

- Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT)

- Kỹ thuật PRP (bơm huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị suy thoái buồng trứng)...

Phòng Lab đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 6 của Trung tâm IVF Phương Đông.

Đội ngũ bác sĩ tại trung tâm IVF Phương Đông có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị hiếm muộn, không ngừng cập nhật tiến bộ y học hiện đại; đồng thời trau dồi kỹ năng nắm bắt tâm lý bệnh nhân.



Các bác sĩ luôn trau dồi kiến thức, cập nhật các kỹ thuật mới nhất giúp tăng tỷ lệ thành công.

Với cách làm mới dựa trên thành tựu sẵn có trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn, IVF Phương Đông đã chắp cánh hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho hàng nghìn gia đình, kể cả những ca khó như: chuyển phôi nhiều lần thất bại, không có tinh trùng, suy buồng trứng nặng và lớn tuổi… Đích đến cuối cùng mà IVF Phương Đông hướng tới không chỉ là mang đến niềm vui mang thai thành công, mà còn là mẹ và bé đều khỏe mạnh, để mỗi gia đình đều có thể hoàn thiện tổ ấm yêu thương của mình.