Typhoon Family: Từ cú chào sân đỉnh cao đến màn rơi tự do khó cứu nổi

Typhoon Family (tựa Việt: Gia Đình Bão Tố) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng trên tvN và nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ cách kể chuyện sống động giàu tính thời đại. Bộ phim do hai đạo diễn Lee Na Jeong và Kim Donghwi thực hiện, lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và mở ra hành trình trưởng thành đầy trắc trở của Kang Tae Poong (Lee Junho thủ vai), người bất ngờ phải tiếp quản công ty khi gia đình rơi vào biến cố. Trong khi đó, Kim Min Ha hóa thân thành Oh Mi Seon, nữ nhân viên kế toán kiên định và giàu nghị lực giữa bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc đang chao đảo.

Điểm đáng chú ý của Typhoon Family nằm ở cách phim tái hiện không khí cuối thập niên 90 với nhiều chi tiết đời sống gần gũi, từ văn phòng nhỏ sắp phá sản đến những vật dụng giản dị quen thuộc của thời kỳ còn nhiều biến động. Đáng chú ý, Typhoon Family có cho mình mở đầu cực kỳ ấn tượng với rating trung bình toàn quốc 5,9% và đỉnh điểm lên đến 7,1% trong tập đầu - mức cao nhất so với các phim cuối tuần của tvN trong năm 2025. Mặc dù vậy, càng về sau phim càng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì mạch truyện bộc lộ sự thiếu đột phá trong cách khai thác và giải quyết tình huống, khiến cảm giác chờ đợi ở người xem dần bị bào mòn khi các nút thắt lặp lại mô típ quen thuộc và không tạo thêm lực đẩy cảm xúc.

Câu chuyện gần gũi nhưng chưa đủ bất ngờ

Typhoon Family mở đầu như một tác phẩm đầy triển vọng khi chọn bối cảnh khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 90 để đặt nhân vật trẻ vào những biến động lớn trong cuộc đời, đồng thời khai thác cảm xúc hoài niệm mà Hàn Quốc luôn dành cho thời kỳ này. Những tập đầu tiên cho thấy bộ phim có tư duy kể chuyện khá chắc tay với nhịp điệu gọn gàng, giàu sức gợi và luôn tạo ra sự tương phản thú vị giữa đời sống phóng khoáng của Kang Tae Poong trước khi khủng hoảng ập đến và thực tế khắc nghiệt buộc anh phải trưởng thành.

Bối cảnh kinh tế suy tàn trở thành nền để bộ phim đưa vào những câu chuyện gia đình mang tính xã hội sâu sắc, nơi từng nhân vật phải đối diện với nghịch cảnh và chấp nhận học lại từ đầu cách sinh tồn trong một thời đại đầy bất trắc. Phim tạo ấn tượng mạnh bởi cách khắc họa không khí xã hội thời điểm đó một cách chi tiết và chân thật, từ cảnh các doanh nghiệp nhỏ rơi vào cảnh nợ nần, những nhân viên cố bám trụ dù tiền lương vẫn chưa nhận đủ cho đến sự loay hoay của những gia đình đối diện nguy cơ mất nhà chỉ sau vài đêm.

Khi đặt Kang Tae Poong vào thử thách, bộ phim không chỉ mô tả sự sụp đổ của một thanh niên từng sống trong vòng an toàn mà còn phác họa quá trình một con người buộc phải thích nghi để giữ lại chút tôn nghiêm và giá trị mà gia đình để lại. Nhịp phim lúc này đầy chặt chẽ, mạch cảm xúc rõ ràng và từng biến cố đều giúp nhân vật bộc lộ thêm một phần nội lực mà trước đây chính anh cũng không biết mình sở hữu.

Tuy nhiên, càng đi sâu vào hành trình của các nhân vật, bộ phim lại càng bộc lộ sự lúng túng trong cách phát triển xung đột. Chính điều này đã làm suy yếu những gì phim đã xây dựng rất chắc ở nửa đầu. Typhoon Family rơi vào kiểu kể chuyện lặp lại khi để nhân vật chính liên tục quay vòng trong những tình huống quen thuộc mà không cung cấp thêm lớp nghĩa mới hay đặt ra thử thách đủ mạnh để đẩy tâm lý đi xa hơn. Những nút thắt được dựng lên rồi lại giải quyết theo cách dễ đoán, khiến cảm giác chờ đợi của người xem dần giảm sút vì kịch bản thiếu đột phá.

Sự xuất hiện của các phân đoạn tiềm năng như câu chuyện của phản diện lại bị xử lý qua loa khiến bộ phim mất cơ hội chạm đến chiều sâu mà chính bối cảnh kinh tế và xã hội vốn đã mở ra rất thuyết phục. Các tình huống lặp lại khiến bộ phim trở nên dài dòng, trong khi những phân đoạn mang sức nặng về con người lại được đưa vào quá ngắn khiến khán giả có cảm giác phim không biết chọn trọng tâm. Sự háo hức về câu chuyện đã chìm xuống rõ rệt khi mỗi tập trôi qua vẫn là những vòng lặp về vấn đề của công ty, những cãi cọ không cần thiết và những thử thách không đẩy nhân vật đi xa hơn.

Có thể thấy, Typhoon Family có nền tảng tốt với bối cảnh hấp dẫn, nhân vật giàu chất liệu và một cấu trúc cảm xúc đậm tính thời đại nhưng lại không duy trì được sự bứt phá cần thiết để tạo nên một hành trình trọn vẹn.

Màn lột xác đầy thu hút của Lee Junho cùng Kim Min Ha

Dù Typhoon Family để lại nhiều tiếc nuối về kịch bản và diễn biến nhưng thành công trong diễn xuất của Lee Junho và Kim Min Ha vẫn là điểm sáng không thể phủ nhận. Lee Junho tiếp tục thuyết phục người xem khi hóa thân thành Kang Tae Poong, một cậu ấm từng sống trong vòng an toàn nhưng bị dồn vào những thử thách khắc nghiệt. Anh thể hiện sự chuyển hóa tinh tế giữa một chàng trai phóng khoáng, hào hoa khi đối diện với những phút giây nội tâm nặng trĩu, đặc biệt là trước cái chết của người cha. Sự linh hoạt trong biểu cảm và nhịp điệu diễn xuất của anh cũng mang đến một trục cảm xúc vững chắc cho bộ phim, giữ được sự chân thật trong các cảnh đời thường lẫn những khoảnh khắc bi kịch, dù về sau phim gặp khó khăn trong việc duy trì kịch tính.

Trong khi đó Kim Min Ha đóng vai trò đối trọng hoàn hảo với vai Oh Mi Seon, nữ kế toán viên tận tâm và giàu trách nhiệm. Diễn xuất đầy tự nhiên, giản dị và chính xác của Kim Min Ha đã mang đến cảm giác gần gũi hiếm thấy trên màn ảnh Hàn Quốc, khiến người xem dễ dàng đồng cảm với từng quyết định, suy nghĩ và cảm xúc của Mi Seon. Kim Min Ha tinh tế trong việc sử dụng chuyển động nhỏ, tiết chế lời thoại và giữ phong cách phù hợp với thập niên 1990, tạo nên một nhân vật vừa cổ điển vừa hiện thực, không bị quá gồng hay hoa mỹ.

Tiếc nuối ở chỗ, những khoảnh khắc tương tác giữa Mi Seon và Tae Poong tuy vẫn giữ được sự gắn kết cảm xúc nhưng lại thiếu sức bật để tạo nên thứ chemistry mà khán giả kỳ vọng ở một cặp đôi, khiến mạch phim dù ấm áp nhưng không đủ rung động trong những đoạn trở nên lặp lại và dễ đoán. Một điểm trừ khác không thể bỏ qua là tạo hình của Kim Min Ha vốn gây ra khá nhiều tranh cãi. Diện mạo và phong cách của cô đôi khi không hoàn toàn phù hợp khi sánh đôi với Lee Junho, khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên càng khiến chemistry đôi lúc hơi gượng và chưa thật sự thuyết phục.

Mặc dù vậy, sự chân thật trong diễn xuất của Kim Min Ha cùng linh hoạt và sắc sảo của Lee Junho chính là điều giữ Typhoon Family khỏi hoàn toàn chìm trong thất vọng, biến diễn xuất của hai người thành trụ cột cảm xúc hiếm có, khiến khán giả vẫn cảm nhận được giá trị và sức sống của bộ phim ngay cả khi câu chuyện chưa hoàn toàn thuyết phục.

Không chỉ dừng lại ở cặp chính, các diễn viên phụ như Sung Dong Il, Kim Min Seok, Mu Jin Sung, Kim Sang Ho, Park Sung Yeon và các gương mặt xuất hiện ngắn khác đều góp phần tạo nên một mạng lưới nhân vật đa chiều, làm nổi bật câu chuyện chính và tăng sức sống cho những tình huống còn yếu về kịch bản.

Chấm điểm: 3/5

Với khởi đầu đầy khởi sắc, Typhoon Family có lẽ đã có thể khép lại bằng một dấu ấn đẹp hơn nếu bộ phim không sa vào những mô típ quen thuộc khiến khán giả dần mất kiên nhẫn. Câu chuyện gia đình vốn gần gũi và giàu tiềm năng, nhưng càng về sau lại thiếu những nút thắt đủ mạnh để duy trì sức hút, khiến hành trình cảm xúc bị trượt dài trong sự dễ đoán. Tuy vậy bộ phim vẫn giữ lại được phần giá trị nhờ diễn xuất chắc tay của Lee Junho và Kim Min Ha, hai trụ cột mang đến sự chân thật và ấm áp cho từng nhịp chuyển của câu chuyện, giúp khán giả cảm nhận rõ những đấu tranh nội tâm và trách nhiệm mà các nhân vật đang phải gánh vác. Typhoon Family vì thế trở thành bộ phim để lại cảm giác xen lẫn giữa tiếc nuối và trân trọng, một tác phẩm có đủ cảm xúc để người xem theo dõi nhưng chưa đủ bứt phá để trở thành tác phẩm đáng nhớ trong năm nay như kỳ vọng ban đầu.