Quỳnh Kool nên dừng lại

Trong tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, phân đoạn Lam (Quỳnh Kool) bật khóc, nghẹn ngào thú nhận tình cảm thật sự với Toàn đã trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Sau nhiều ngày căng thẳng, giận dỗi và đẩy hôn nhân đến bờ vực, Lam cuối cùng cũng chịu xuống nước.

Cô nắm tay chồng, đôi mắt đỏ hoe và nghẹn ngào nói: “Tóm lại là em không đồng ý ly hôn đâu! Em cần anh. Nếu không có anh thì em sẽ chết mất”.

Khoảnh khắc ấy khiến Toàn như vỡ òa. Người đàn ông tưởng như đã mất tất cả lại được nghe lời khẳng định tình cảm mà anh mong đợi bấy lâu: Vợ vẫn yêu, vẫn cần, chỉ là giận quá nên vụng về không nói. Cái nắm tay run run, ánh mắt van nài và cái gật đầu nhẹ của Toàn khiến cảnh phim trở nên hoàn chỉnh, tạo nên một đoạn cao trào cảm xúc ở tuyến tình cảm chính của bộ phim.

Ngay sau khi trích đoạn lên sóng, mạng xã hội dậy sóng. Bên dưới các bài đăng về phim xuất hiện hàng loạt bình luận chê bai diễn xuất của Quỳnh Kool. Nhiều khán giả cho rằng Quỳnh Kool diễn chưa thuyết phục, biểu cảm buồn nhưng “không tới”, lời thoại nũng nịu chưa tự nhiên và giọng nói đôi lúc khiến cảm xúc bị đứt đoạn.

Có người nhận xét: “Không hiểu sao tôi không ưa cô này ở phim nào, biểu cảm cứ gượng gạo kiểu gì", "Nhân vật thì trẻ con, nhõng nhẽo, khiến mình xem mà khó chịu".

Gay gắt hơn có người còn nói rằng "dị ứng" với cách diễn của Quỳnh Kool. Đa số tỏ ra khó chịu với cách nói chuyện có phần hụt hơi của cô.

Dù có nhiều lời chê rõ rệt, có thể thấy nhân vật Lam đã tạo ra thảo luận sôi nổi, đồng nghĩa với việc vai diễn có sức ảnh hưởng và chạm vào cảm xúc người xem.

Nhìn vào cảnh phim, có thể thấy ê-kíp ưu tiên xây dựng Lam theo hướng yếu mềm, dễ xúc động, có phần phụ thuộc vào tình yêu. Quỳnh Kool thể hiện điều này bằng giọng run run, ánh mắt đỏ và đôi bàn tay bấu chặt lấy Toàn. Từng câu nói “Em cần anh” được đặt vào đúng nhịp cảm xúc, tạo nên sự chân thật của một cô vợ đang tuyệt vọng níu giữ hôn nhân.

Điểm cộng của phân đoạn là không khí ấm, tối trong căn phòng nhỏ, giúp nổi bật tâm trạng lẫn sự mong manh của Lam. Toàn (Tô Dũng) cũng hỗ trợ bạn diễn tốt, ánh mắt vừa bất ngờ vừa xót xa làm tổng thể cảnh phim giàu cảm xúc hơn.

Tuy vậy, hạn chế cũng lộ rõ, ở một vài khoảnh khắc, biểu cảm của Quỳnh Kool hơi giống các vai cô từng đóng, dễ tạo cảm giác lặp lại. Một số trường đoạn nín khóc của cô còn hơi gượng, khiến khán giả khó hoàn toàn hòa vào cảm xúc.

Đây không phải là lần đầu tiên Quỳnh Kool gây tranh cãi. Trước đó ở giai đoạn đầu của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô từng bị xem là "lỗ hổng" diễn xuất của cả bộ phim. Và nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở kịch bản mà đến từ chính cách cô thể hiện nhân vật. Trong bản gốc Trung Quốc, Lam do Quan Hiểu Đồng đóng ghi điểm nhờ vẻ hồn nhiên, tinh nghịch nhưng vẫn dễ thương và gần gũi. Sự trẻ con ở phiên bản gốc tạo ra nét thú vị chứ không hề gây khó chịu. Thế nhưng khi đến Quỳnh Kool, nét trẻ con ấy lại bị biến thành sự mè nheo, nhõng nhẽo, khiến cảm xúc người xem bị lệch hoàn toàn.

Không ít khán giả cho rằng Quỳnh Kool nên dừng lại kiểu diễn này, bởi dù kịch bản còn nhiều hạn chế, chính lối thể hiện của cô mới là nguyên nhân khiến nhân vật Lam mất điểm trầm trọng. Từ biểu cảm nhăn nhó, cách khóc thiếu tự nhiên cho đến giọng thoại khó thuyết phục, tất cả khiến người xem ngày càng khó đồng cảm. Nếu không thay đổi, Quỳnh Kool sẽ chỉ càng khiến khán giả khó chịu và tiếp tục gây tranh cãi.