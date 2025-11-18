Nghĩ cảnh chia tay phim Hàn này mà buồn nẫu ruột: 1 vạn lời khen cho cặp chính, dẫn đầu cả nước quá xứng đáng

Trong số các bộ phim Hàn ra mắt vào giai đoạn cuối năm, Typhoon Family có thể nói là cái tên đáng chú ý bậc nhất. Tác phẩm này gây chú ý ngay từ tập đầu tiên và cho đến hiện tại, sức hấp dẫn của nó chỉ ngày một tăng thêm chứ không hề giảm. Bằng chứng là việc Typhoon Family ghi nhận rating tăng trưởng mạnh, tập mới nhất 12 vừa là tập phim đạt rating cao nhất toàn series (9,908%) và đồng thời cũng có lượng khán giả theo dõi qua truyền hình nhiều nhất (2,397 triệu người).

Typhoon Family dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu phim truyền hình tháng 11.

Suốt chặng đường kéo dài hơn 1 tháng qua, Typhoon Family chưa từng để mất vị trí dẫn đầu trong khung giờ phát sóng. Đáng nói hơn, bộ phim còn vượt qua nhiều đối thủ đình đám để vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thương hiệu phim truyền hình cả nước tháng 11. Tất nhiên, không phải tự dưng mà Typhoon Family đạt được thành công ấn tượng như vậy.

Typhoon Family xoay quanh câu chuyện của hai con người vốn ở thế giới khác biệt, nhưng rồi đã bước vào đời nhau theo cái cách đầy cảm xúc. Nam chính Kang Tae Poong vốn là một thiếu gia nhà giàu, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Thế nhưng, cái chết của cha cùng những biến động kinh tế vĩ mô ảnh hưởng nặng nề lên công ty gia đình, Kang Tae Poong buộc phải trưởng thành để gánh vác trách nhiệm. Từ đây, anh phải học, phải làm, phải đối mặt với những khó khăn bản thân chưa từng nghĩ đến.

Typhoon Family xuất sắc ở mọi khía cạnh từ kịch bản, diễn xuất, bối cảnh cho đến âm nhạc.

Ở chiều ngược lại, nữ chính Oh Mi Seon là cô con gái cả trong một gia đình nghèo. Oh Mi Seon làm việc trong công ty của cha Kang Tae Poong, gia đình cô cũng từng mang ơn ông. Sau này, Oh Mi Seon lại tiếp tục đồng hành với Kang Tae Poong, giúp anh vượt qua những ngày tháng gian khổ nhất cuộc đời. Và rồi trong quá trình đó, giữa họ dần nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ.

Kang Tae Poong và Oh Mi Seon có những khoảnh khắc bình yên bên nhau...

...nhưng họ cũng phải đương đầu với rất nhiều sóng gió. Ở tập 12 mới nhất, Oh Mi Seon bị hãm hại và đã suýt chết cháy nếu Kang Tae Poong không xuất hiện kịp thời.

Lấy bối cảnh những năm 1990 tại Hàn Quốc, Typhoon Family khắc họa hình ảnh hai người trẻ dấn thân vào thương trường một cách đầy chân thực và nhiều cảm xúc, song song với đó là một câu chuyện tình yêu dần thành hình qua mỗi tập. Kịch bản hấp dẫn, cảnh quay đầy tính thẩm mỹ, diễn xuất ấn tượng từ dàn cast, đặc biệt là hai diễn viên chính Lee Jun Ho - Kim Min Ha, tất cả khiến khán giả càng xem càng cuốn, muốn biết diễn biến tiếp theo. Thế nhưng đến hiện tại khi mà Typhoon Family đang dần đi đến chặng cuối cùng (kết thúc phát sóng vào ngày 30/11), nhiều người lại rơi vào cảnh vừa xem vừa sợ hết, nghĩ đến cảnh phải chia tay phim là buồn nẫu ruột.

(Theo The Korea Times)